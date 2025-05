¡Boda real en Gran Hermano!: Santiago del Moro anunció la fecha de casamiento entre Brian Alberto y su pareja

Santiago del Moro anunció que Brian se casará con su esposa dentro de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe)

La última gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe) no solo estuvo marcada por las tensiones habituales del certamen y la salida de Gabriela Gianatassio, sino también por una sorpresa que dejó al público sin palabras. Durante la transmisión de este domingo 11 de mayo, el conductor Santiago del Moro anunció en vivo que Brian Alberto y su pareja Luciana celebrarán su boda dentro de la casa más famosa del país. El evento tendrá lugar el próximo jueves 15 de mayo, en lo que promete ser uno de los momentos más recordados de esta edición.

La emisión de aquella noche ya transitaba sus últimos minutos cuando, de forma inesperada, el conductor tomó la palabra y dejó caer una noticia que dejó a todos los participantes boquiabiertos. En medio de la tensión propia de cada domingo, el conductor decidió cambiar de tono y compartir una primicia que llenó el estudio de sonrisas. “Lo que le dije acá al amigo Brian es que el próximo jueves hay boda en la casa”, lanzó Del Moro, con una sonrisa cómplice y mirando al participante. La reacción fue inmediata: miradas cruzadas, risas nerviosas y una ovación contenida por parte del resto de los jugadores, ya que nadie lo esperaba.

Enseguida, Santiago dio más detalles del evento que marcará un hito dentro del reality: “Se casa Brian con Luciana, con su mujer, que estaban a punto de casarse, afuera, con todo legal, pero vamos a hacer una linda boda el jueves”, explicó ante la atenta mirada del estudio y del país entero.

El exparticipante contraerá nupcias el próximo jueves

La decisión de realizar la ceremonia dentro del reality no fue improvisada. La propuesta nació a raíz de una escena que se vivió durante el segmento denominado “Congelados”, cuando Luciana irrumpió en la casa con un vestido blanco y le pidió matrimonio a Brian, su pareja de años y padre de sus hijos.

“Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, fueron sus primeras palabras mientras contenía a Brian, quien no paraba de moverse y de llorar. “No puedo, no puedo. Estás hermosa, muy linda”, expresó él mientras Luciana le pedía por favor que no se moviera. Ella se acercó, lo tomó de la cara y lo besó, mientras le rogaba que cumpliera con las reglas del “Congelados”, algo que Brian ya había quebrantado.

“Te amo, te amo”, repetía Brian. “No te muevas, por favor te lo pido, hacelo por nosotros. Si te querés casar conmigo, yo sí acepto. Yo te voy a dar el tuyo y cuando me vaya me contestás”, le dijo su novia, mientras le tendía el anillo. “Te amo, seguí así, te extrañaba un montón. Nosotros estamos rebien, no te preocupes por nada. No veía el momento de verte y de tocarte. Te amo con toda mi alma, vos seguí, seguí que nosotros te vamos a esperar”, reafirmó ella después de la propuesta, palabras que provocaron todavía más lágrimas en el concursante. “Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar”, decía Brian mientras Luciana le tapaba la boca y le pedía “por favor” que no hablara más. El momento fue sellado con unos cuántos besos de despedida, mientras la voz de Gran Hermano comenzaba con la cuenta regresiva que indicaba la salida de la novia.

En pleno "Congelados", la pareja de Brian entró a la casa y le propuso matrimonio ante las cámaras (Video: Gran Hermano - Telefe)

De esa manera, la casa más famosa del país será testigo de uno de los momentos más importantes en la vida del hombre y su pareja. Ahora, solo queda que transcurran las horas hasta que tenga lugar el evento nupcial y, en paralelo, los fanáticos esperarán con ansias ser espectadores desde el otro lado de la pantalla chica.