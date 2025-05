Romina Ricci sorprendió al contar la advertencia que le hacía a sus exparejas: “Siempre que soy infiel aviso”

Desde Fito Páez a Maxi Gutiérrez y Walter Abud, Romina Ricci tuvo diversas parejas a lo largo de su vida. Aún así, la actriz siempre destaca la buena relación que mantiene con cada uno de sus ex. Fue por eso que, este viernes, la directora de Teatro sorprendió al confesar la insólita advertencia que hace en sus relaciones antes de separarse: “Siempre que soy infiel aviso”.

Todo sucedió cuando la artista dio detalles de sus vínculos pasados y confesó que alguna vez fue infiel en sus relaciones. Sin embargo, en la búsqueda por justificar su accionar, Ricci destacó: “Siempre aviso igual, aviso que me quiero separar. Que la cosa no va”. Luego, la actriz agregó en la charla con en Radio Metro: “Está en el otro que se quiera ir o no. Yo no tengo nada que ver. Yo avisé que me quiero separar porque quiero hacer otra cosa”.

Acto seguido, los panelistas del programa le consultaron si la habían descubierto en ese proceso. Con toda naturalidad, Romina contestó: “Creo que yo se lo cuento después también. O llega el auto y ya está. Y me deja en la puerta. Yo ya avisé. Si el otro no reacciona, no es mi culpa".

Fue entonces cuando Tatiana Schapiro destacó a los hombres que, a pesar de la advertencia, quieren continuar con su vínculo: “Me está preocupando el que se quiso quedar, era tóxico, ¿o no?. ¿Había alguien que no quería salir de ahí?”. En sintonía, la invitado reafirmó su postura: “Claro, ya te avisé. Te quedaste un mes. Te quedaste dos meses. Es más, me acuerdo que le dije: “Vas a empezar a ver cosas que no querés ver si no te vas ahora”. Hasta que las vio. Y se fue”.

En esa línea, los panelistas le consultaron si ella había descubierto una infidelidad. De igual forma, Ricci contestó de forma positiva: “Sí, también. En mi compu quedó un mail. Yo ya lo olía, porque yo tengo una cosa con eso, lo huelo, me doy cuenta. Yo en el momento me di cuenta y me sacaron de ahí rápidamente, me llevaron a otro lugar porque era tan fuerte lo que sentía, tan claro. Y después en la computadora estaba el mail abierto, en aquella época, en donde preguntaba: “¿Llegaste bien?”. Ahí me enteré cuál era la persona y ahí me enteré que la infidelidad finalmente era cierta”.

Romina Ricci, actriz y directora de teatro

Acto seguido, Romina resaltó cómo finalizó aquella relación: “Primero me separé y después lo que intentaba yo era lograr que me diga que sí. O sea, ya está. Ya tengo todo. Costó mucho mucho que diga que sí”.

Otra de las preguntas íntimas que recibió Ricci fue si los amigos de alguna de sus parejas la habían querido conquistar. Sin dar vueltas, Romina afirmó: “Sí, siempre. Ahí, en vivo. Te miran, te miran el c... así cuando te das vuelta. Yo tengo ojos acá también en la nuca, veo todo. Uno. Hace poco me ha pasado. Me agarraron dos amigos. Uno para adelante, el otro por atrás. Pero. Paren, muchachos”.

Repasando sus relaciones, la actriz también destacó que vivió vínculos tóxicos: “Sí. Lo advertís con los celos, con los celos enfermos. Ahí ya te das cuenta que eso va a ser tóxico. Ya cuando hay un celo desmedido.... Yo entiendo en mí, con tantos amigos, hombres, tantos examigos, a veces puede ser muy difícil. Puedo realmente ser yo la tóxica en ese sentido. Tiene que ser un hombre realmente muy seguro. Y por otro lado, yo, así como estamos hablando de infidelidades y soy muy fiel pero muy fiel, recontra, hasta que te aviso”.