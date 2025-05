Una actriz mostró cómo filmaron El Eternauta frente a la puerta de su casa y causó furor en las redes: “Una señal”

La actriz Carolina Domenech compartió cómo fue la puesta en escena de la serie a metros de su hogar en 2023 (Video: TikTok)

El fenómeno de El Eternauta no se detiene. Desde su estreno en Netflix, la ambiciosa adaptación de la clásica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, generó un verdadero hito cultural. Las calles de Buenos Aires, cubiertas de una inquietante nieve artificial, se convirtieron en postales vivas que miles de fanáticos recorren como si fueran estaciones de una peregrinación contemporánea. Algunos volvieron a leer la historieta original, otros replican en bucle la música que suena en los seis episodios. Pero Carolina Domenech vivió algo aún más insólito: el rodaje le cayó en la puerta de su casa.

“En 2023 me mudé a Saavedra y a la semana cayó el set de El Eternauta a la puerta de casa. Yo lo tomé como una señal para la vida”, relató la actriz en un video que compartió en TikTok y que rápidamente se volvió viral. Domenech, conocida por sus papeles en Aliados y Entrelazados, no sólo fue testigo privilegiada del despliegue de producción, sino que además documentó cada momento desde su puerta y, para tener un mayor panorama, a través de una de las ventanas de su hogar.

Las imágenes de este backstage casual capturadas por Domenech no solo constataron la gran dimensión del proyecto, sino también su impacto emocional detrás de escena. “No sé si entienden el nivel de que el set es en la puerta de casa”, dijo, todavía incrédula por lo que presenció en ese entonces. Y sin perderse ningún detalle, filmó cada uno de los movimientos del equipo para llevar adelante las escenas. “Yo me sentía soñando”, escribió al pie del posteo que acompañó el video.

Desde la puerta de su hogar, Carolina pudo apreciar todos los detalles del set

La esquina donde se encontraba ubicada la casa de la actriz, que hasta entonces no tenía nada extraordinario, fue transformada en una zona cero del apocalipsis. Desde su vereda, Carolina grabó cómo el equipo técnico montaba la nieve artificial durante la madrugada. A la mañana siguiente, amaneció con un sonido inesperado: “Me desperté escuchando tiros, me asomé y ya estaban grabando”, contó. No era una pesadilla, era Juan Salvo, el personaje que encarna Darín, enfrentando a los temibles bichos cascarudos de la trama junto a Alfredo Favalli, interpretado por César Troncoso, en plena acción.

El armado del set se desarrolló durante muchas horas justo frente a la casa de Domenech

Pero la actriz no se quedó sólo en la observación lejana. Curiosa y emocionada, bajó a la calle y se acercó al set. “Lo que nevó… ¡No nevó, es el set de El Eternauta, mi amor!”, bromeó mientras pisaba la “nieve”, completamente maravillada. Aquella falsa nevada fue resultado de un despliegue técnico monumental: según informó Nicanor Enríquez a Teleshow en una entrevista previa, se utilizaron 590 toneladas de sal fina nueva, 340 toneladas recicladas, celulosa, hidrogel y perlita volcánica para proteger las zonas con equipos electrónicos.

Además, el encargado del efecto le explicó a este medio que también se usó un jabón especial y un producto ecológico diseñado por su equipo: Eco Snow, un plástico biodegradable.

Como si no fuera suficiente, Domenech alcanzó a grabar al propio Darín en acción, como también a algunas de las personas del reparto que se encargaban de personificar a los cascarudos. Su relato, una mezcla perfecta de anécdota personal, cine y nostalgia, tocó una fibra especial entre sus seguidores.

La actriz pudo ver a Darín en medio de las grabaciones (TikTok)

El video, que ya acumula tres millones de reproducciones, fue recibido con comentarios que van desde lo divertido hasta lo emocional: “Qué linda experiencia seguro tuviste”; “Una mañana tranquila de mates y Darín filmando El Eternauta en tu ventana”; “No salgas sin máscara”; “Ya tenés la vida hecha”, fueron algunos de los mensajes destacados al observar la experiencia que vivió la actriz y se guardó para sí misma hasta después del estreno mundial.