Martín Ku habló sin filtro de la polémica propuesta laboral en Rusia: “Hubo una condena social”

Martín Ku habló por primera vez del escándalo que protagonizó (Video: América TV)

A principios del mes de abril, Martín Ku y Nicolás Grosman se vieron envueltos en un escándalo luego de promocionar una oferta de trabajo en Rusia para mujeres de entre 18 y 22 años. Ese video fue eliminado de sus redes sociales luego de ser denunciado repetidas veces por una posible alerta por trata de personas. Después del revuelo que generó el tema sacaron un comunicado, ambos se alejaron de los medios y el trabajo de Ku quedó en suspenso en Telefe.

Después de un mes de silencio, Martín se refirió a la causa judicial que pende sobre su cabeza. “Tenemos algunas denuncias en la Justicia, a pesar de no estar imputados, estamos a disposición de la Justicia para dar todas las pruebas, los chats. Tenemos abogados que se están encargando de todo”, comenzó diciendo en un programa de Cata TV streaming.

“Hubo una condena social que parte de puras especulaciones, porque la verdad que es que todos los que comentan en redes sociales no saben bien de lo que se trata, por eso espero que se lleve a cabo lo más pronto posible una investigación. Sabemos que la Justicia tarda, por lo que me toca soportar”, detalló acerca de los comentarios que recibe en sus redes sociales y dio a entender que las acusaciones no son tales. “Tengo en claro las cosas que hice y repudio fuertemente cualquier tipo de delito”.

Luego del descargo que hizo en el canal de stream, el exparticipante de Gran Hermano habló con Intrusos sobre lo sucedido y volvió a remarcar su inocencia. “Le di un descanso a los medios porque obviamente hubo una condena social por lo que se vio, hablé un poquito, hubo unas denuncias, estamos con abogados, no estoy imputado y a pesar de todo esto nos pusimos a disposición de la Justicia”, arrancó su conversación con el ciclo de espectáculos de América TV.

Y volvió a asegurar: “Repudio cualquier hecho delictivo. Lo importante es que actúe la Justicia y se investigue”. Sobre cómo se encuentra Nicolás, que debido a su perfil bajo se llevó la parte más leve del escarnio social, contó: “Estamos bien porque sabemos que somos inocentes, no tenemos nada de qué preocuparnos”.

El video que subieron Ku y Grosman promocionando trabajo en Rusia (Video: Instagram)

Más adelante se refirió a la condena social que afirma haber tenido. “Parte de especulaciones y se asegura un hecho, cuando en realidad la investigación la tiene que hacer la Justicia”. Si bien no se encuentran imputados, existe una denuncia realizada por Pablo Salum. El joven dejó en claro que se encuentran a disposición de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Hasta ese momento las declaraciones del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fueron aceptadas, sin embargo, cuando el cronista le preguntó si estaba arrepentido por haber promocionado la polémica oferta de trabajo, su respuesta generó indignación. “Te estoy diciendo que se tiene que investigar, no sé por qué me dirías de arrepentirme”.

Pero esto no quedó allí, pues el periodista le remarcó la polémica detrás del video promocional que compartieron en sus redes sociales. “¿Pero está confirmado? No, no está confirmado. No tiene nada que ver. Lo que dijimos nosotros en su momento es que son varios programas y el que nos tocó a nosotros publicitar es de ese rango etario, pero hay varios, estuvimos allá y no había nada fuera de lo normal“, retrucó.

Este escándalo y acusaciones posteriores su vínculo laboral con Telefe quedó en pausa. “No estoy trabajando más, fue a raíz de esto”, expresó.

Mientras tanto, en el estudio de Intrusos, los conductores volvieron a leer las condiciones que se pedían en el polémico video para convertirse en candidatas para el trabajo en Rusia, que encendió las alertas por trata de personas. “Solo para ambiciosas, no tener HIV, no tener HPV y no tener sífilis”, leyó Adrián Pallares.