La decepción de Ángela Leiva al hablar de su ruptura con el Chelo Weigandt: “Me comí un cuento hermoso”

Ángela Levia habló de su separación con el Chelo Weigandt (Video: América TV)

La relación entre Ángela Leiva y Marcelo Chelo Weigandt logró sorprender a todos a finales del año pasado. La cantante y el futbolista eligieron un concierto para confirmar su romance, y desde ese momento se mostraron inseparables, enamorados y llegaron a haber rumores de casamiento. Sin embargo, de manera tan repentina como arrancó, llegó a su final, así lo confirmó ella en el mes de marzo, dos meses después, contó cómo se dio esta decisión y el dolor que le causó.

En una entrevista con Intrusos (América TV) habló por primera vez de esta historia de amor que se truncó. “Estoy feliz, contenta porque estoy sacando música, componiendo un montón”, comenzó diciendo la cantante, dando indicios de que la decisión de terminar el vínculo tuvo un efecto positivo en su carrera. A la hora de hablar de la separación no pudo contener su dolor y se confesó a corazón abierto: “Se terminó. Duró muy poco, pero fue muy intenso”.

Cuando le consultaron sobre si el jugador del Inter Miami se había “portado bien”, decidió no hablar mal de su expareja y aseguró: “Se terminó, ¿qué querés que te diga?”. Sobre cómo se sintió con la decisión, que según lo que contó fue tomada por el futbolista de manera unilateral, dijo: “Yo estuve muy triste, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones, creí realmente que era por ahí”.

La pareja vivió unos meses intensos de relación (Instagram)

“No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación, hay veces que hay decisiones que uno no toma y duele porque uno piensa que está en un lugar, que está proyectando algo y que de un día para el otro te dicen ‘Mejor no’”, respondió categórica a si hubo terceros en discordia y la ilusión que tenía por los planes a futuro en la relación con el compañero de Lionel Messi.

“Un día una de las partes decidió que no iba más, decisión unilateral. Fue él, por eso quedé tan triste”, agregó. La relación duró tan solo unos meses y, a diferencia de otras parejas, Ángela dejó en claro que no está en sus planes una segunda vuelta: “No, con esas cosas no se jode. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, a la cual la amaban y la cuidaban y no pasó, pero no lo culpo, a veces son las formas y los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva”.

La relación se confirmó a finales del 2024 y llegó a su fin en marzo del 2025 (Foto: Instagram)

En este contexto, hace unos días Ángela lanzó una nueva canción llamada “Ya me olvidé”, cuyo videoclip la tiene a ella como protagonista, luciendo un vestido de novia. Rápidamente, no tardaron en aparecer las teorías de que está dedicada al Chelo y al cierre de su charla con el ciclo de espectáculos de América, dijo: “Al que le quepa el saco (sic) que se lo ponga”.

Las redes sociales de ambos, durante el tiempo que duró el vínculo amoroso, fueron un diario del minuto a minuto del tiempo que pasaban juntos y cuando estaban separados se hacían grandes declaraciones de amor. No solo esto, sino que las cosas avanzaron con tanta velocidad, que a las pocas semanas, tomaron la decisión de hacerse un tatuaje juntos.

Se trata de un corazón en el cuello, el de ella un poco más cerca de la nuca, pero el de él a la vista de todos. Debido a que el defensor vive en Miami, los viajes también eran una parte importante de la relación y en los pocos meses ambos hicieron lo posible para acompañarse en los momentos significativos, ya que habían pactado tener una relación a distancia, priorizando así las carreras de ambos.