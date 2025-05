Nazarena Vélez contó cuántas veces se casó y la boda secreta de la que se arrepiente: “Fue en Las Vegas”

Nazarena Vélez habló de sus cuatro matrimonios y reveló detalles de una boda secreta en Las Vegas (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

En las “mesazas” de Mirtha Legrand, Nazarena Vélez sorprendió a todos al revelar públicamente que se casó cuatro veces, aunque una de esas uniones la mantiene en silencio desde hace años. La actriz, productora y panelista confesó el dato en La Noche de Mirtha (Eltrece) y explicó por qué evita hablar de esa boda: “Fue en Las Vegas, pero no estaba bien psicológicamente”.

La declaración no pasó desapercibida. Sentada junto a Roberto Moldavsky y Marcelo de Bellis, Nazarena desnudó detalles íntimos de su vida sentimental, abordó su actual relación con Santiago Caamaño —a quien describió como “el definitivo”— y retomó un capítulo fue confuso durante años: su casamiento secreto con Gonzalo Gamarra, el abogado que en ese entonces representaba a Carmen Barbieri.

“Tres veces me casé y fue con los padres de mis hijos, y una en Las Vegas que no la cuento porque no estaba bien psicológicamente”, respondió la exvedette cuando la conductora le preguntó cuántas veces había pasado por el altar e intentó restarle importancia con humor.

La actriz confesó que no estaba psicológicamente bien cuando decidió casarse con Gonzalo Gamarra (Verónica Guerman / Teleshow)

Fue a mediados de 2015 cuando Nazarena viajó con Gonzalo Gamarra a Estados Unidos. Allí, durante una estadía en el lujoso hotel Venecia de Las Vegas, ambos compartieron fotos y mensajes sugestivos en sus redes sociales. “The most special day with my beloved. Cheers!”, escribió Gamarra en su cuenta de Instagram, junto a una imagen que mostraba una botella de champagne siendo descorchada y un anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

Desde el programa Implacables, conducido por Susana Roccasalvo, se confirmó la noticia: Nazarena y Gonzalo se habían casado en la “ciudad del pecado”. Aunque el enlace no tenía validez legal en Argentina, fue suficiente para que el ciclo los saludara al aire y hasta anticipara una eventual revalidación del casamiento en Buenos Aires.

Pese al alboroto mediático y la ola de especulaciones, ninguno de los protagonistas formalizó el matrimonio en el país, y la relación se disolvió poco tiempo después. La propia Nazarena reconoció en el programa de Eltrece que se arrepiente de aquella unión y justificó su decisión: “¿Viste cuando hacés pavadas? Pobre, divino, amoroso el chico, pero yo no estaba bien”.

La boda en Las Vegas con Gonzalo Gamarra ocurrió en el lujoso hotel Venecia en 2015 (Verónica Guerman / Teleshow)

Las dificultades personales que atravesaba Vélez no eran nuevas ni desconocidas. El suicidio de su esposo Fabián Rodríguez en 2014 había dejado secuelas profundas en su salud mental y en sus vínculos afectivos. Ella explicó años después en Intrusos. “Necesito hacer el duelo que no hice”, en referencia a esa pérdida y sus consecuencias. A eso se sumaban los problemas económicos derivados de las deudas que dejó su exmarido: “Si no trabajo no puedo pagar mi obra social. Desconocía absolutamente las deudas de Fabián”.

En el plano amoroso, el vínculo con Gamarra terminó deteriorándose tras un episodio confuso en Iguazú. Según contó la propia Nazarena, durante una salida nocturna en Misiones, un hombre se sobrepasó con ella y eso generó una fuerte discusión con Gonzalo. Se habló de gritos, celos y violencia, aunque la actriz negó cualquier tipo de agresión física.

A pesar de los intentos por justificar a su entonces pareja, la relación no resistió la presión mediática ni la crisis emocional. “Por eso decidí terminar mi relación con Gonzalo, porque a él le llegan mails de que le metí los cuernos y entonces a él, con 30 años, le dicen ‘hablá con fulanito’ y en mí no encuentra una seguridad 100% de mujer”, confesó entre lágrimas.

Problemas personales y deudas marcaron los años posteriores al suicidio de Fabián Rodríguez (Verónica Guerman / Teleshow)

Antes de Santiago Caamaño, actual pareja con quien asegura estar viviendo una etapa de amor maduro y estabilidad familiar, la actriz tuvo tres matrimonios: con Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo; Alejandro Pucheta, con quien tuvo a Barbie Vélez; y Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo menor, Thiago.

La boda en Las Vegas con Gamarra, por su parte, representa el único enlace que la actriz se rehúsa a considerar como válido. No por lo legal, sino por el contexto en que se dio. “Lo de Las Vegas no lo puedo creer, se casó por cuarta vez pero no lo quiere decir”, comentó con ironía Marcelo de Bellis durante el programa de Mirtha, mientras la panelista de LAM explicaba con una sonrisa tímida que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo.

Santiago Caamaño, actual pareja de Vélez, es clave en su etapa de estabilidad personal y familiar (Mario Sar)

Hoy, Nazarena afirma estar plenamente enamorada de su actual pareja, con quien además comparte el trabajo: “Estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con mi hijo Thiago. Ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve”.