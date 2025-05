Johnny Tedesco: la vida del primer argentino en componer un rock’n’roll que a los 81 años presenta un nuevo disco

Johnny Tedesco, pionero del rock'n'roll argentino

Es el primer autor argentino que compuso un rock’n’roll. Fue hace 63 años, en 1962, se llamó “Rock del tom tom” y fue un éxito en Argentina, América Latina y España. Johnny Tedesco, el que la escribió, continúa en la brecha, ahora a los 81 años (cumplidos la semana que pasó), con su guitarra al hombro y rockeando. Acaba de lanzar en las plataformas su disco llamado “60 años de rock and roll”, sacándole tres años al tiempo real (“porque un número redondo es más cómodo”, dice) y lo presentará en el Café Berlín el 15 de mayo a las 20.30 horas.

Tedesco, cuyo verdadero nombre es Alberto Felipe Soria, nació en el barrio porteño de Drago, en la zona de Villa Urquiza. “Me crié ahí, pasé muchos años viviendo en diferentes casas. A mi me encantan los barrios, aunque ahora vivo en plena Recoleta”, se ríe al comienzo de su charla con Teleshow. Y continúa su relato: “Nací en una familia numerosa, italiana por parte de mi madre, que tenía 10 hermanos. Por el lado de mi papá, cinco hermanos. Yo soy su hijo menor. Los domingos, el almuerzo era un acontecimiento. Mucha música folclórica, papá era medio gaucho, del norte de Santa Fe, muy buen cantante de tango. Mamá cantaba boleros. Siempre estuve rodeado de música”.

Rock del tom tom, por Johnny Tedesco, el primer rock'n'roll compuesto por un músico argentino

Pero él, ni tangos ni boleros: lo suyo fue el rock’n’roll. Y, su ídolo, Elvis Presley. “Me voló la cabeza a los ocho años. Algo tremendo. Y después todo el resto: Buddy Holly, Carl Perkins, Chuck Berry. Para mí, son los héroes y promotores del rock and roll. Todos referentes. Mamé todo de ahí. Y como buen atrevido que siempre fui, a pesar de ser tan tímido, me largué a cachetear una guitarra en un programa cuando tenía 14 años que salía los domingos. Ahí se ve que me vieron y me citaron de la compañía RCA Víctor para una audición. Estaban probando gente nueva. Fui, llegué, canté Zapatos de Gamuza Azul en inglés y me preguntaron si tenía algo en castellano. Les canté una mía, El rock del Tom Tom. Al otro día fui al estudio y había una batería, un bajo, todo. Creí que me tomarían otra prueba. Le dije a un amigo que me acompañaba con la guitarra ‘que bueno, van a hacer una prueba con músicos así se escucha mejor’. Cuando terminé pregunté si lo podía escuchar. Y me dijeron ‘andá a tu casa y mañana prendé la radio, acabás de grabar un disco’. Casi me desmayo. Ni nombre tenía. Al día siguiente a las ocho lo pasaron. Yo no no tenía ni nombre. Durante una semana y media anunciaban el éxito de RCA Víctor ‘Vuelve, vuelve primavera’. No decían quién lo cantaba. A los tres días era una locura la cantidad de pedidos de discos que tenía la compañía”.

—Qué inocencia había en esa época, porque ni siquiera habías registrado el tema.

— No, para nada. Es muy buena la pregunta, porque, por otro lado, me da pie para decir qué honestidad la de la compañía. Por supuesto después me dijeron que tenía que registrar todo en una editorial musical, ir a Sadaic, todo ese proceso.

Una imagen de la niñez en el barrio porteño de Drago (Gentileza de Norma Lázzaro, presidenta del Club de Fans de Johnny Tedesco)

Ahí, en los albores de su carrera, lo bautizaron Johnny Tedesco. “Tedesco es mi apellido materno, y lo de Johnny fue porque con esta cara que tengo, rubio, en el barrio me decían Johnny, o Gringo. Todos los apodos que se te ocurran menos el Gaucho. Era rubio, ojos claros, y vago como todos los chicos, me gustaba jugar a la pelota”, señala. En su primer disco el nombre se escribía distinto, con una sola “n”. “Lo creían más latino, es gracioso. Pero a finales de la década del ‘60 empecé a viajar a los Estados Unidos, donde pasé mucho tiempo, y lo corregí”, explica.

Su carrera, como la de muchos otros, despegó en El Club del Clan, el programa que transmitía Canal 13 y alcanzaba cifras de rating imposibles. “El Club… nació como consecuencia de los productos que tenía RCA Victor. Es decir, yo grabé en el año 1961 “Vuelve, vuelve primavera”, que fue un éxito tremendo. Fue mi primer disco de oro. Y del lado B estaba mi canción, que se transformó en un hit en toda Europa. Por eso siempre me invitan al festival más grande de rockabilly que hay en España. Y en el 63, cuando ya tenía dos discos de oro, aparece el programa. A los artistas de la compañía nos conocían, pero nunca estuvimos juntos. Y queríamos estar juntos, lo pasábamos bárbaro. Y al director artístico de RCA le gustó la idea. Éramos una pandilla de pibes, productos de la misma empresa. Hoy algo así no se podría pagar. Hay anécdotas muy fuertes.

—Contame una…

— Nosotros teníamos bastante inconducta. Éramos tan divertidos que nos pasábamos de mambo. Era muy difícil mantener un orden en el programa, que iba directamente en vivo. Entonces, para ubicarnos, en un corte comercial nos sacan a cuatro o cinco del elenco a la puerta de Canal 13, sobre avenida San Juan. Y nos dicen ‘¿Qué ven?’. Nada. ‘¿Bueno, saben por qué no hay nada? No, porque los están viendo a ustedes’. Y era así. Una cosa tremenda. Dejó mucha marca.

En EL Club del Clan lo bautizaron como "El chico del suéter"

— Vos eras “el chico del suéter”. ¿Cómo surgió?

— Yo siempre usaba suéter. Era mi estilo. Pero me presentaba en la televisión de smoking dorado, plateado. Y un día se le ocurre a quien estaba a cargo de la prensa, y me dijo de actuar con un sueter. Me pareció re loco y ridículo. Pero bueno, fui un día y explotó. Fue en el año 1963, a la par del nacimiento de mi club de fans, que todavía existe. Y empezaron a tejerme sueters todas las admiradoras.

— ¿Cuántos llegaste a tener?

— No tengo idea. Pero eran placares.

—¿Por qué, si fuiste el primer argentino en componer un rock, la historia oficial dice que fue La Balsa, de Tanguito y Litto Nebbia, en 1966?

— Que fui yo en el 61 lo reconoce no sólo la compañía, SADAIC y todo lo que esté registrado.A Estados Unidos voy cada año y medio. Estoy dentro de los 50 rockabillys más escuchados en Europa, a la altura de los Stray Cats. De hecho, voy a un festival que se llama Rocking Race Jamboree, que se hace en Málaga, sobre la Costa del Sol, donde van las grandes bandas de rockabilly y el único que canta en español soy yo.

Johnny Tedesco en una de sus presentaciones (Gentileza Norma Lázzaro, Presidenta del Club de Fans de Johnny Tedesco)

— ¿Y por qué cuando se habla de los pioneros se omite esa parte de la historia?

—No lo sé. Hubo una movida, a través de ciertas revistas, donde nació lo del famoso rock nacional. Ydespués vino la otra historia, que a alguien se le ocurre decir que el primer rock fue La Balsa. No es así, pero me parece bárbaro porque adoro a Litto y a La Balsa. Siempre fuimos amigos, los vi nacer, estuve muy mucho con ellos, todos ellos tocaron conmigo… bueno, no sé qué músico no tocó conmigo. Yo estaba con todos los amigos del rock nuestro, Moris, Litto, Tanguito, Charly, el Ruso Lebón, Claudio Gabis, siempre fuimos muy, muy compinches y trabajamos mucho en los estudios. Es más, toqué un carnaval completo con Almendra, por ejemplo. Javier Martínez fue como un hermano para mí.

— ¿Por qué se vio siempre una especie de separación entonces?

— Nunca fue un tema entre los músicos, sino de los medios. Te explico. Cuando se lanzaron los nuevos exponentes, se demonizó lo anterior. Nosotros nos seguíamos viendo. Todo lo demás son historias.

Johnny Tedesco - Vuelve Primavera

— Después te fuiste del país. ¿Por algo en especial?

— No sucedió nada extraño. En principio, me reclamaban para que toque en América Latina y también en los Estados Unidos. Así que no quise desaprovechar la oportunidad. Lo que pasa es que afuera duré demasiado tiempo. Tenía una catarata de contratos, gustaba mucho lo que hacía. Yo estaba cómodo, tranquilo y me divertía así que me pareció bárbaro seguir toda esa gran gira.

— Con tus compañeros del Club del Clan, Palito Ortega, Lalo Fransen, Nicky Jones, ¿tenés relación?

—Sí. Muy cercana. Somos amigos de verdad. Me invitan y yo los invito. Es inevitable porque crecimos juntos y lo pasamos bárbaro. Somos familia.

Johnny Tedesco y Palito Ortega, amigos desde El Club del Clan