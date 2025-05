La increíble coincidencia fashion de Pampita y Nicole Neumann: usaron el mismo vestido naked dress

Pampita y Nicole se sumaron a la tendencia del naked dress (Foto: Insagram)

Al inicio de sus carreras, Nicole Neumann y Pampita se convirtieron en enemigas, especialmente por las peleas que circularon un poco sobre las pasarelas, pero sobre todo, en el detrás de escena. El tiempo pasó, ambas continuaron con sus vidas y se convirtieron en iconos de la moda local. Y en ese contexto, los últimos días, las mujeres coincidieron y dejaron en shock a sus seguidores.

Las dos tienen muy en claro que prenda que se ponen, prenda que se convierte en tendencia, cada una con su estilo bien definido y, en muchas ocasiones, en polos opuestos. Una de las tendencias del último tiempo es lo que se conoce como naked dress, que implica el uso de una prenda brillante, semitransparente y que deja poco espacio a la imaginación, al punto que fue una de las protagonistas del Festival de Cannes 2024.

El look de Nicole Neumann como jurado en Los 8 escalones

Ambas modelos eligieron un vestido mini de microtul en color borgoña con detalles en strass a tono. Este tiene mangas largas y la espalda descubierta, lo que le da un toque de sensualidad. En el caso de Nicole lo usó con el pelo recogido en un rodete, un maquillaje en todos nude, con la intención de que el vestido sea el protagonista, pero lejos de elegir un calzado minimalista, fue por unas botas de caña alta hasta la mitad del muslo en color negro, generando un contraste de colores tal como se la vio cumpliendo su rol de jurado en Los 8 Escalones (El Trece).

Por otro lado, para una producción de fotos, Carolina decidió lucir el pelo suelto y un make up intenso, con un delineado grueso en color negro. Un detalle que no es menor es que no se trata de una prenda cualquiera, sino que se trata de un vestido creado por Ardohain para su nueva colección de ropa, en colaboración con una marca nacional, con la que ha colaborado en el pasado.

La producción fotográfica de Pampita

Pampita contó detalles sobre su relación a distancia con Martín Pepa

Luego de confirmar su separación con Roberto García Moritán, Pampita comenzó una nueva relación con Martín Pepa, un empresario también pampeano que vive en Estados Unidos. Debido a que su trabajo y su familia se encuentran en Argentina, mantienen una relación a distancia y en un móvil con LAM (América TV) contó cómo hacen para sobrellevar los kilómetros que los separan.

Cuando le preguntaron cómo marcha su vínculo con Pepa, respondió: “Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”. De este modo, admitió que la dinámica de la pareja se apoya casi por completo en la tecnología. Con el correr de la charla, detalló: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie, a la vez”. Incluso relató que sincronizan el minuto exacto para ver juntos el mismo episodio: “No la ponemos uno antes que el otro. La vemos a la vez”.

Martín Pepa y Pampita en el abierto de Polo de Palm Beach

Al ser consultada sobre cómo sobrellevan la distancia, la modelo se sinceró: “A veces, cuando uno encuentra una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores… esas cosas no se planean. Esas cosas suceden. Son coincidencias de la vida. Y en el momento en que coinciden, tal vez no es el apropiado, pero sucedió en ese momento. Siempre voy a dar mi mejor versión".

A pesar de que el vínculo es de público conocimiento, tomaron la decisión de mantenerlo alejado de las redes sociales con la intención de mantener la privacidad. Esto no significa que alguna que otra foto llegue a las redes, como fue el último viaje que hizo a la potencia hace algunas semanas para ser parte de un importante evento de Polo, deporte en el que Pepa se destaca.