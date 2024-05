Pampita habló sobre su relación actual con Nicole Neumann y le dedicó un mensaje a días del nacimiento de su hijo

Nicole Neumann y Pampita Ardohain en una de las pocas entrevistas que compartieron

Carolina Pampita Ardohain y Nicole Neumann lograron destacarse en el mundo de la moda y el espectáculo al participar, desde sus comienzos, en diversas pasarelas y campañas publicitarias. Sin embargo, a pesar de compartir escenarios profesionales, nunca establecieron una amistad cercana y mantuvieron una relación distante, de muchas idas y vueltas. De hecho, en diversas ocasiones se especuló con que fue la actual esposa de Manu Urcera quien apodó a la pampeana como “mucamita”.

Pese a que Neumann siempre negó haber usado ese término para referirse a su colega, fueron varias las voces que se alzaron en ese sentido. Así, las diferencias entre ambas fueron objeto de atención en varios eventos mediáticos, aunque continuaron avanzando en sus respectivas carreras. Sus trayectorias entrelazadas se destacaron por su capacidad de mantener profesionalismo y éxito en medio de los rumores y especulaciones públicas.

Y como el tema parece no tener fin, en las últimas horas, quien volvió a referirse al tema fue la propia Pampita que, en declaraciones al ciclo +Caras, negó cualquier conflicto, afirmó que incluso se siguen en redes sociales y que trabajaron juntas; a la vez que según su interpretación, los rumores sobre su enemistad servían solo para crear equipos entre los seguidores de “la rubia y la morocha”.

“Las revistas jugaban mucho con eso del team rubia y team morocha”, destacó la modelo y reveló que “no es verdad” que se odiaban. Incluso, al ser consultada sobre cómo tomaba el hecho de que Nicole explicara que no fue ella quien había apodado, Pampita se mostró ajena y lejana a esa situación al asegurar que “ya no me importa”.

Pampita y Nicole en momentos en que compartían pasarelas

Según explicó, lo que sucedía en ese entonces era que ambas “éramos referentes de dos bellezas argentinas muy distintas y la gente elegía la rubia o la morocha”. Sin embargo, al momento de referirse a cómo era la relación con las demás modelos en instancias de un desfile, expresó: “Nos empujábamos todas, era una de codazos ahí. Más las que estábamos en primera fila porque venía la manada atrás y había que estar aguantando porque te caías de cabeza con los tacos. Imaginate lo que era el final de pasarela, todas querían salir en la foto, entonces estábamos acostumbradas a resistir”.

Tras ello, dejó en claro que “no fuimos enemigas con Nicole”, a la vez que reconoció que “hemos trabajado juntas, nos seguimos en las redes”, para luego referirse al presente de la modelo y panelista que se encuentra transitando las últimas instancias del embarazo. “Me alegro mucho por su situación actual, que esté lleno de amor, su bebé que viene en camino”, afirmó Carolina.

En una reciente entrevista, también había dejado en claro sus sentimientos sobre lo vivido al inicio de su carrera. “Yo sano todo, no me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar. Por suerte he podido sanar en vida. No hay nada que rescatar de esa época, éramos muy jóvenes...”, explicó, a la vez que destacó como una filosofía de vida que “siempre me quedo con el lado bueno, la pasé genial, trabajé un montón y ahorré un montón de plata. Si hago memoria, digo: ‘Guau, qué buena época que fue’”, al referirse a su camino en el modelaje. “Yo llegué para arrasar y no pudieron conmigo”, sentenció.

Además, en referencia a este momento de sanación de cuestiones del pasado, expresó: “Todavía estamos en desventaja con los hombres. Es mentira que logramos la igualdad y tenemos que predicar con el ejemplo. Entre mujeres nos tenemos que tratar bien, apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena, la sociedad puede cambiar. Pero si entre nosotras no estamos unidas, con todo lo que les pasa a las mujeres acá y en el mundo, con todas las desventajas que tenemos hasta el día de hoy, no lo vamos a poder lograr”.