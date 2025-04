Coti Sorokin mostró quiénes lo acompañan en su internación: “Mis ángeles de la guarda”

Coti Sorokin fue internado por un cuadro severo de ciatalgia en Buenos Aires

Mientras continúa internado en el Sanatorio de La Trinidad, Coti Sorokin mostró cómo pasa sus días desde que está allí. El artista dio detalles en las redes sobre su salud, contando que padece un cuadro de Ciatalgia súper agudo, que no lo dejó continuar cumpliendo su agenda profesional, como habitualmente lo hace.

A través de sus historias de Instagram, la expareja de Candelaria Tinelli se mostró acompañado por quienes llamó “ángeles de la guarda”: Leyre y Maia, sus dos hijas mujeres. Desde la camilla, tomó una selfie donde las jóvenes lo acompañaban desde el sillón de la habitación.

Leyre y Maia, las hijas del cantante, lo acompañan durante su recuperación

Esta no fue la única publicación que les dedicó a sus hijas, sino que dos horas más tarde volvió a tomarles otra foto mostrando que se quedaron al lado suyo gran parte del día. “Mis princess”, escribió, etiquetando a ambas en la story.

Este martes 29 de abril, ambas permanecieron nuevamente junto a su padre, que sacó una foto desde la cama, dejando ver parte de sus piernas, pero exhibiendo principalmente a Leyre y Maia, que se encontraban trabajando desde la habitación del sanatorio.

Además, dejó ver cómo es la vista desde el ambiente en el que se encuentra desde hace varios días. Edificios altos y el sol bajo que estaba dando por terminada la tarde fueron los protagonistas de la publicación del cantante de “Nada fue un error”, que continúa recuperándose de su dolor ciático.

En el primer comunicado que publicó, Coti comenzó diciendo: “Hola gente, paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, junto a una imagen de un pasillo de la clínica en la que estaba.

El mensaje continuó expresando cómo se sentía Sorokin en los días previos: “Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada , pero quizás no me quede opción. (emoji con lágrima) Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre”.

Horas más tarde, al ausentarse a La Peña de Morfi (Telefe), decidió emitir un comunicado oficial dirigido a sus fanáticos. “Antes que nada quiero agradecer a todos los mensajes que me llegan llenos de buena energía y amor”, manifestó.

Acto seguido, el artista confirmó que, aunque su estado general no reviste gravedad, las recomendaciones médicas fueron claras: debía frenar su actividad artística. “Estoy bien, pero obligado a postergar todos mis compromisos y viajes programados”, explicó el cantante. La decisión, según sus propias palabras, fue tomada para priorizar su recuperación y evitar complicaciones que pudieran derivarse de su condición actual. “Me voy a tomar unos días para cuidarme y poder volver con más fuerza”, señaló.

Entre los compromisos que debieron ser suspendidos, se encontraban su esperada actuación en el ciclo de Telefe, donde iba a presentarse junto a su banda para ofrecer un show en vivo, como parte de la grilla dominical del tradicional ciclo musical, un viaje a España para participar en la grabación de un programa de televisión, cuya producción ya había confirmado su presencia semanas atrás y un show en La Isla de La Palma, en las Islas Canarias, evento para el cual ya se habían agotado las entradas y cuya cancelación representa un contratiempo tanto para el artista como para su equipo de producción.

Consciente del esfuerzo logístico que implican estos eventos, Coti se comprometió a reprogramar todas las fechas y a reencontrarse pronto con su público. “Pido paciencia y comprensión. Ya vamos a retomar todo cuando esté en condiciones”, enfatizó. El artista agradeció especialmente a sus médicos y a Silvi, Noe, Zuly y Santiago, quienes, según sus propias palabras, fueron fundamentales para garantizar su recuperación.