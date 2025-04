Catalina Gorostidi quebró en llanto al hablar de su paso por la casa de Gran Hermano

Catalina Gorostidi se quebró en vivo al hablar de su participación en Gran Hermano

A días de su eliminación de Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi enfrenta las repercusiones de su paso por el certamen. Como si fuera poco, la médica también ostenta un llamativo récord: es la participante que más veces fue votada por el público del reality argentino. En ese sentido, la joven fue invitada a La noche de los ex y se emocionó al contar el impacto positivo que tuvo su participación en su autoestima y su salud mental.

Todo comenzó cuando los panelistas destacaron que, más allá de su enfrentamieinto con Santiago Algorta, el uruguayo había mostrado aprecio por la pediatra. Fue entonces cuando Gorsotidi se sinceró y dijo: “A mi me quiere Tato, en el fondo me quiere. Ya me lo contó en una fiesta, me dijo: “Yo ya sé que acá venís a hacer show, pero en el fondo sé que sos buena mina”. Y yo decía: “Ay, que no se den cuenta, yo necesito que piensen que soy una quil...”.

Catalina Gorostidi se defendió de las críticas por ser la participante más veces eliminada de Gran Hermano: "Soy récord"

Entre risas, y comentarios, Romina Uhrig destacó la personalidad de su compañera: “Cata, se lo digo a mucha gente que me lo pregunta, creo que vos mostrás un personaje pero por dentro, todos los que tenemos el placer de conocerte, sos una divina. Sos una persona muy humana, se puede hablar con vos. pero bueno, después tenés esta parte de tu show. Hay muchos que no hacen un personaje y Cata lo hace, no es que es así”.

Acto seguido, Robertito Funes Ugarte abrazó a Catalina. Más allá de aceptar la muestra de cariño, la exparticipante contestó: “Los odio a todos” (risas). Luego, confesó ante los panelistas: “Yo siempre lo dije, yo soy buena mina, nada más que entro a hacer show. Se dieron cuenta todos”.

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano frente a Luz

En ese sentido, el conductor le consultó: “¿Qué es lo que te prende?”. Lejos de cualquier sorpresa, Catalina respondió sin pensarlo dos veces: “A mi me gusta el quil..., me gusta gritar. Y cuando pasaba que había quil... y yo no estaba en el medio me angustiaba”.

Nuevamente fue Uhrig quien agregó: “Acá fuera se decía que la casa de Gran Hermano es sanadora. Acá todos criticaban: “Cómo van a meter a Cata”. Sabía que esa casa te iba a sanar. ¿Cómo te sentís vos? Yo veo otra Cata, más alegre, te veo otros ojos, otra aura”.

Sin embargo, Catalina no pudo responder. Emocionada por las palabras de su compañera, sus lágrimas salían de sus ojos. Luego de tomar un pequeño respiro, dijo: “Eso es cierto, yo venía muy triste, muy apagada, estaba muy oscura, no tenía ganas de ir a ningún lado, no tenía ganas de hacer nada. y más allá de los trastornos de alimentación que tengo, esa casa me sanó mucho. Y yo veía que mucha gente criticaba cómo la producción me metía. Y yo fui muy feliz. Los chicos me hicieron sentir muy diferente, la pasé muy bien, algunos momentos incluso quizás mejor que el año pasado”.

En uno de los recientes debates de Gran Hermano (Telefe), donde los participantes eliminados tienen la oportunidad de sentarse en el lugar de analistas, Catalina Gorostidi se enfrentó a una de las críticas más fuertes que recibió desde su paso por el reality.

“Soy la villana de este Gran Hermano”, expresó con orgullo. En respuesta a las críticas, se defendió diciendo que, si bien sus decisiones pudieron haber sido cuestionadas por la audiencia, reflejaban una clara estrategia para sobresalir dentro del reality.

A pesar de las críticas, Catalina se siente orgullosa de su récord de eliminaciones. “Soy récord”, expresó con un toque de ironía, haciendo referencia a las veces que fue eliminada, pero también a su capacidad para mantenerse en la conversación, siempre vigente y no ajena a la controversia.