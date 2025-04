Luego de su separación, Wanda Nara sacó la foto de L-Gante de su funda de celular: por qué imagen la reemplazó

Wanda Nara volvió a cambiar la funda de su celular: qué foto eligió

Desde que anunció su separación de L-Gante, la historia entre Wanda Nara y el cantante parece no haber finalizado en los mejores términos. Si bien la mediática comentó que su cariño hacia él continuará, ella decidió borrar al artista de todos los aspectos de su vida. Días atrás, la empresaria no solo aclaró que ella tomó la decisión de la ruptura, sino que también dejó de seguir al referente del RKT en redes sociales. Como si fuera poco, ahora tomó otra tajante decisión.

En las últimas horas, Nara viajó a Brasil para grabar el videoclip de una nueva canción. Según comentó en sus redes sociales, se trata de una colaboración con un artista del país vecino. En ese contexto, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se grabó realizando visitando negocios y realizando compras. Sin embargo, no fue hasta que se filmó en un espejo que un detalle llamó la atención de sus seguidores. La mediática había cambiado la funda de su celular en la cual, hasta entonces, lucía una foto de L-Gante.

Wanda Nara modificó la foto que adornaba su celular

Como otra de las consecuencias de su separación, Nara decidió ocupar ese lugar preferencial con una foto de sus hijos. Esta funda no es nueva, semanas atrás, en diversos posteos, podía verse cómo la conductora mostraba la parte trasera de su teléfono con imágenes de Valentino, Constantino y Benedicto, quienes nacieron de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi. Ese mismo amor se vio reflejado a finales de marzo cuando la estrella de Bake Off Argentina (Telefe) asistió al estadio Monumental acompañada de sus pequeños para disfrutar del partido de River Plate contra Rosario Central.

La decisión de destacar la relación con el joven de esta manera había comenzado a principios de abril, cuando la mediática atravesaba un difícil momento en su noviazgo. En las storys de la conductora podía verse cómo en su teléfono de color gris resaltaba la cara de L-Gante.

Wanda Nara mostró su nueva funda de celular, sin L-Gante (Instagram)

Otra de las situación en las que se notó este cambio fue cuando la mediática se retiraba de la fiscalía luego de pedir una restricción perimetral para Mauro Icardi. La decisión de la conductora se dio en medio de rumores de crisis con L-Gante. Si bien durante su paso por Chile, ambos afirmaron nunca estar separados, tiempo después el joven dio detalles de su vínculo. “Un desastre por dentro. Para el or..., tengo una de problemas. A Wanda la podría ir a ver ahora y todo bien, la mejor. Cuando estamos juntos somos ‘la potencia’. La rompemos en donde lleguemos o en lo que hagamos”, dijo, una charla íntima con el youtuber Mauro Albarracín, al dejar en claro que entre ambos, pese a todo, la llama se enciende apenas se encuentran.

Respecto a su separación, en una de sus últimas apariciones, Wanda confesó algunos detalles sobre cómo vivió esta ruptura y el motivo detrás de su decisión. “Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”, explicó en una charla con LAM (América) al referirse a su relación con el artista. A pesar de que ella fue quien tomó la decisión de poner fin a su historia de amor, dejó en claro que no se alejará de él: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, expresó con una calma que sorprendió a quienes esperaban una declaración más tajante. “Cuando él vio al médico, yo estaba ahí. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título”, sostuvo Wanda.

Si bien ella fue cuidadosa al hablar de las razones detrás de la ruptura, en los medios ya se especulaba sobre algunos de los factores que habrían influido en su decisión. Según reveló Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), el fin de la relación estaría relacionado con un episodio de infidelidad por parte de L-Gante. “A ella le llega una foto de él, la noche anterior, chapando con otra mina”, afirmó, revelando que Wanda no reaccionó con celos ante la situación, sino que optó por ponerle un ultimátum al cantante: “o haces un tratamiento o no va más”.