Fabián Cubero se diferenció de Nicole Neumann respecto al posteo de su hija Allegra: “Me pareció innecesario”

Fabián Cubero sobre los 15 de Allegra

Era un cumpleaños, no una guerra. Pero el festejo de Allegra Cubero, que debía ser un puente hacia la adolescencia, terminó siendo un campo minado de versiones cruzadas, reclamos velados y una polémica pública que salpicó a toda su familia. En el epicentro, la joven hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, con apenas 14 años, que intenta sostener la paz en un entorno donde la exposición lo consume todo.

“No estoy de acuerdo, ya lo hablé con ella. Me parece mal que siendo tan chica se exponga a una situación así, me parece innecesario”, declaró Cubero, visiblemente incómodo, en diálogo con un cronista de LAM. Hablaba de las historias que publicó su hija en Instagram, en las que, en un tono sereno pero dolido, aclaraba que amaba a sus padres por igual y que la decisión de dividir el festejo había sido consensuada entre los tres. La adolescente, con la madurez que muchos adultos no logran, escribió: “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). A mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”.

Pero ni su intención conciliadora ni la sensibilidad de sus palabras bastaron para frenar el aluvión de críticas que recibió en redes. Su padre, con un tono firme, explicó: “Es una nena de 14 años, no tendría por qué exponerse a esas cosas. Lo digo porque tengo la experiencia de lo que son las redes sociales. La gente te atrae y terminan atacando a todos”.

Nicole Neumann habló tras el descargo de su hija, Allegra

La madre, por su parte, se mostró comprensiva con la necesidad de su hija de hablar. “Me pareció muy lindo lo que puso. Me gusta que ella tome la iniciativa de aclarar cosas o de hacer lo que sienta”, dijo en LAM, y agregó que la menor le pidió hacer un viaje a solas con ella como parte de su festejo. Fue su forma de celebrar, más íntima, menos expuesta. Aun así, el daño ya estaba hecho. “No quiero que se hable más de ella, de sus 15, porque si no se hubiera hablado no estaría pasando por esto, que son las acotaciones feas que recibe en redes”, agregó con evidente molestia.

El escándalo, claro, no fue solo mediático, también familiar. Las cámaras captaron las diferencias entre los padres, las sospechas sobre quién filtró qué y los desacuerdos sobre cómo gestionar la exposición de Allegra. “¿Ustedes filtraron la información?, porque ella los acusó a ustedes”, preguntó el cronista. “No, nosotros no tenemos amigos en los medios”, respondió Cubero, tajante.

La situación escaló hasta el punto de que el periodista Juan Cruz Coscarelli confrontó directamente a Neumann: “El tema llegó a los medios porque lo pusiste vos en los medios”. La respuesta de Nicole, incómoda pero firme, fue casi un susurro: “No, mi amor, yo no. No. No”. Y cuando le preguntaron si “resistía el archivo”, su voz dudó: “No sé”.

Allegra Cubero publicó un descargo en redes sociales tras recibir críticas por su fiesta de 15 años

¿Qué pasó realmente? ¿Quién dio el primer paso hacia el ojo público? ¿Importa ya? En el centro del huracán mediático queda una adolescente que solo quería festejar sus 15 años. Una joven que, como tantas otras, navega la fragilidad emocional de esa etapa. Pero con un agravante: cada gesto, cada decisión, cada palabra, se convierte en noticia y es amplificada en cada declaración de los adultos a su alrededor.

En medio del torbellino, Allegra escribió también esto: “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada”. Una frase simple, pero potente. Porque al final, más allá del espectáculo, hubo algo claro: la adolescente no pidió esto. Y eso debería bastar.