El emotivo recuerdo de Marta Fort sobre su padre, Ricardo: “Lo visito en fechas puntuales”

Marta Fort habló de la muerte de Ricardo Fort (Video: América TV/DDM)

Hace casi 12 años que Ricardo Fort murió a causa de una hemorragia interna, sin embargo, en tan solo cuatro años de exposición mediática logró convertirse en uno de los personajes más queridos por los argentinos y su legado sigue vivo en sus dos hijos: Felipe y Marta.

Los gemelos mantienen viva su memoria en las redes sociales, pero Marta se animó a hablar en profundidad acerca de la relación que tenía con su padre antes de su fallecimiento y cómo fue el proceso que llevaron adelante para afrontar esta noticia. La hija del empresario chocolatero estuvo al aire de DDM (América TV) y habló con Mariana Fabbiani acerca de todo esto.

Desde una temprana edad los gemelos se encuentran expuestos y Mariana le consultó cómo se manejaba con esto, ya que en los primeros años no fue una decisión de ellos: “Al principio no lo entendía mucho, porque imagínate que era muy muy chica, si me jodía, por un lado, porque veía que no podía hacer las cosas normales que hacían mis compañeras, mis amigas, que tenía que pasear con seguridad, eso me molestaba. Había mucho quilombo en casa constantemente, había 30 personas por día más o menos”. Sobre este mismo tema agregó: “Por un lado, me molestaba, pero por el otro no me aburro nunca”.

Semanas atrás reveló que al nacer recibió poco oxígeno y uno de los lados de su cerebro se vio afectado por esto, si bien en la entrevista que le dio a Angie Landaburu habló en profundidad del tema, pero ahora dio más detalles: “Es una condición neuronal que me pasó al nacimiento, por suerte me lo detectaron de muy chica, ya a los 6 meses empecé el tratamiento, estaba con kinesiología, estaban buscando a los mejores profesionales”.

“Sigo dos veces por semana con kinesiología, hay una operación que me puedo hacer en Minnesota, estoy viendo de hacer eso”, explicó sobre cómo está hoy en día con este padecimiento que le afectó el lado derecho del cuerpo.

Ricardo Fort y los gemelos

Finalmente, fue el momento de recordar el repentino fallecimiento del Comandante y sobre esto Martita dijo: “Yo creo que en principio fue un impacto, pero igualmente fue muy gradual la cuestión. Lo veníamos visitando en el hospital, nos venían preparando con su diagnóstico, con psicólogos. Obviamente, fue muy duro el post, pero no nos tomó de sorpresa”.

“Antes de que estuviera en el hospital y quedara internado, lo veíamos todos los días andando por casa, quejándose, con dificultades”, contó acerca de los momentos previos a que sea internado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. “Él no quería morir, pero tampoco quería seguir así”, acotó con tristeza en la voz.

Lejos de lo que pueden pensar muchos, los excesos y la vida de millonaria no marcaron sus primeros años de vida: “Tuve una infancia muy normal, como te digo, capaz mis amigos se reían porque íbamos a almorzar a dos cuadras del colegio y estaba lleno de seguridad atrás”.

“Me gusta recordarlo en sus buenos momentos, en sus etapas más vitales, los viajes que hacíamos, como nos reíamos, esta constante actividad disparatada, era un personaje y te cagabas de risa. En los momentos buenos, cuando estábamos los tres”, contó acerca de los recuerdos que tiene de su padre. Y agregó: “Era muy cariñoso, con nosotros, con la familia”.

“Lo visito (en el cementerio) en fechas puntuales, en su cumpleaños o el 25 de noviembre cuando fallece y obviamente no está la presencia física, que se extraña, pero yo estoy bien como estoy. Nunca me sentí alejada de él porque por más que no este su físico siempre tuve mi forma de sentirme guiada por él y siento que siempre estuve bastante acompañada, no siento ese hueco, lo supe madurar y racionalizar”, cerró la joven de apenas 21 años.