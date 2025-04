Se conoció la millonaria cifra que le pagaron a Wanda Nara por hacer una serie de su vida (Video: América TV/Intrusos)

Algunos aspectos de la vida de Wanda Nara son dignos de una novela: los viajes por el mundo, los millones en el banco, las escandalosas separaciones de Maxi López y Mauro Icardi. Para los seguidores de Wanda, esto se encuentra a la vuelta de la esquina, ya que una de las plataformas de streaming más grandes del mundo compró los derechos de la vida de Nara.

Esto lo había anunciado la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) en sus redes sociales con un video. “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón, quieren y me pedían”, expresó con entusiasmo, y reveló que el proyecto llevará el nombre Wanda Nara, la serie. En el instante que estas palabras salieron de su boca, los fans se ilusionaron y en los comentarios le pidieron que sea un reality show al estilo de Keeping Up with the Kardashian, pero Marcela Tauro contó que se trataría de un trabajo de ficción.

Finalmente, en Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores, dieron detalles de este proyecto: “Será una serie de su vida actual al estilo de las Kardashian. También está un poco inspirada en la serie sobre la mujer de Cristiano Ronaldo. Le interesa mostrar su vida millonaria“.

“Hará foco en los momentos más importantes, como su casamiento con Maxi y Mauro”, detalló Lussich. Fue allí cuando se sumó su compañero de trabajo y contó que ya sabe cuál es la escena con la que abrirá el proyecto de Netflix: “Arranca el día que se encuentra con Mauro en Italia por el tema del divorcio. Ahí arranca la serie y después va para atrás, con la ruptura”.

Uno de los temas que no va a evitar la serie es la infidelidad del delantero del Galatasaray en París con la China Suárez. Sin embargo, el punto que a muchos le importaba de esta cuestión es cuánto dinero le pagaron para poder llevar adelante esta trabajo.

Wanda Nara tendrá su reality show en Netflix (Foto: RS Fotos)

"Netflix le pagó a Wanda Nara 500.000 dólares por los derechos“, contaron en el programa de América. Y comenzó una discusión de sí, teniendo en cuenta en nivel de vida que tiene la empresaria, era una suma de vida adecuada o no.

El día anterior, Tauro había contado que dos actores habrían sido convocados para formar parte de la serie, asegurando que se iba a tratar de un trabajo de ficción y no de realidad. Los dos roles que son claves para el desarrollo de la historia: Maxi López, el padre de sus tres hijos y su primer marido, y Mauro Icardi, su marido por 12 años, padre de sus dos hijas y el protagonista de la escandalosa separación y pelea judicial.

“Están ya convocados los actores porque ella pone parte de la plata”, comenzó diciendo Tauro y luego dio el primer nombre. Al parecer, el actor que habría sido elegido para encarnar el papel del delantero del Galatasaray es Benjamín Rojas, que si bien comparte los ojos claros, el resto de las características físicas no son similares. En cuanto a la edad: el actor tiene 40 años y el deportista 32.

Por el otro lado, el seleccionado para hacer de López sería Facundo Arana. Antes de contar esto, Marcela no pudo contener la risa y el resto del panel no pudo evitar tentarse al escuchar el nombre en cuestión, pues las diferencias son abismales. “Está grande Facundo Arana”; “¿Quién hizo ese casting?“; ”Está raro el casting”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron en el piso de América. Ahora la pregunta más importante que queda responder es: ¿quién tendrá la difícil tarea de hacer el rol de Wanda Nara?