El llamativo look de Wanda Nara para su salida de soltera: un nuevo round con la China Suárez y el guiño para Mauro Icardi

El look de Wanda Nara para un desfile en la calle Corrientes (Foto: RS Fotos)

El martes por la noche Wanda Nara fue parte de un desfile en la calle Corrientes, en el teatro Broadway, donde fue acompañada por una de sus amigas y lugar al que estuvieron invitadas figuras como Guillermina Valdés, Julieta Poggio y Adriana Aguirre. Para esta noche llena de cámaras, luces y moda, la empresaria eligió un look que se llevó todas las miradas, pero un accesorio revivió la guerra silenciosa que tiene en redes sociales con la China Suárez y Mauro Icardi, su marido por 12 años y padre de sus dos hijas.

Para esta noche eligió un pantalón de color negro con botas del mismo color largas hasta la mitad de los muslos, un buzo oversize de color verde militar con una gran herradura plateada en el centro. Para los accesorios, optó una pequeña cartera de Chanel, con una cadena dorada que compite con la herradura plateada, sin embargo, nada de esto fue lo que llamó la atención de sus seguidores.

Si bien es cierto que en ocasiones anteriores la herradura se convirtió en un grito de batalla entre las mujeres, ahora se suma un nuevo capítulo, con un nuevo accesorio. Ya sea por error, coincidencia o sencillamente para enviar un mensaje a su expareja, Nara volvió a lucir su anillo de casada, accesorio que se había quitado tres años atrás cuando se separó por primera vez del delantero del Galatasary.

Después de tres años, Wanda volvió a usar su anillo de casada (Foto: RS Fotos)

Cabe recordar que cuando contrajeron matrimonio más de una década atrás tomaron la decisión de tatuarse las alianzas en el anular, pero al mismo tiempo llevaban un anillo de brillantes, que se convirtió en una constante en la vida de ambos durante 12 años. Cuando la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se enteró de la infidelidad del deportista en París con la China Suárez, ese accesorio desapareció de su vida.

En cambio, Mauro lo siguió usando en un intento de reconquistar a su expareja y la última vez que lo mostró en sus redes sociales fue en julio del año 2024, antes de que estallara la batalla legal por la tenencia de las dos hijas que tienen en común, la pelea por la división de bienes y la terrible guerra por su relación con Suárez.

Anoche, Wanda volvió a usarlo con un dato que no es menor: fue el único accesorio de su look. No hubo otro anillo, ni collares, ni pulseras, tan solo este gesto por parte de la presentadora.

Wanda y Mauro mostrando sus alianzas a la prensa

Antes de ingresar al teatro, Nara habló con LAM (América TV) sobre una posible reconciliación con el delantero y su respuesta generó más intriga todavía. “No, nunca más. Nunca se sabe la vida. Mirá, el papá de Mauro estuvo, mi suegro iba a decir, bueno, todavía estoy casada. Mi exsuegro, Juan, estuvo, creo que 17 años con una mujer. Y volvió con su primera mujer. Entonces nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca”, comenzó diciendo la conductora de Masterchef.

Al referirse a su relación con el futbolista, la mediática se sinceró y destacó lo bueno de su vínculo: “Quizás me faltaba más terapia, pero yo no me arrepiento nada de lo que pasé. No me arrepiento de lo que hago cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el 100% de mí, te doy todo. No es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, pero porque yo hasta muchas veces dejo mi propia carrera, dejo mis prioridades por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser”.

Wanda Nara con el obelisco de fondo (Instagram)

Así las cosas, la mediática también se refirió al proceso que están realizando las chicas con su padre: “Muy de a poco estamos haciendo la revinculación de las nenas. Estoy muy contenta apoyándola. Soy yo la que les insiste y les dice que tienen que tener un vínculo, que se tienen que ver, que tienen que compartir tiempo”.