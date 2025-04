Eliana Guercio recordó su reacción cuando las fanáticas de Chiquito Romero se propasaban: “Les estrujaba el brazo”

Eliana Guercio y su reacción cuando las fanáticas de Chiquito Romero se propasaban: “Les estrujaba el brazo” (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Eliana Guercio vive un gran presente de la mano de la familia que armó con Sergio “Chiquito” Romero y sus hijos Jazmín, Chloé, Meghan y Luca, además de su trabajo en televisión como panelista de A la Barbarossa y El Debate de Gran Hermano. Invitada a La Peña de Morfi (Telefe) recordó cómo comenzó comenzó su romance con el arquero y terminó mostrando su faceta más combativa con las fanáticas “toquetonas” de su marido.

“Chiquito es un bombón. Me gané la lotería”, comenzó diciendo, en el ciclo de Telefe. “En mi corazón yo quería que dure para siempre, porque sabía muy bien lo que me pasaba a mí. Nosotros nos conocimos y a los cuatro meses nos casamos. O sea que todo el ‘cuiqui’ lo tenía, pero las ganas estaban. Toda esa pasión, esa cosa hermosa de no querer separarte estuvieron desde el primer momento. Fueron cuatro meses y no nos conocíamos tanto”, rememoró.

Países Bajos fue el primer destino en el que la pareja se instaló. “Holanda nos ayudó un montón. Los chicos no concentran, entonces al mediodía lo tenés en tu casa y nos pegamos”, detalló, mientras en el programa de Lizy Tagliani y Diego Leuco contaban que en ese país los futbolistas van a jugar directo sus partidos los domingos a las 4 de la tarde y no concentran el día anterior. “Yo lo llevaba al estadio, después volvía, me bañaba, me peinaba y me iba al partido. Después volvíamos juntos”, rememoró.

Eliana Guercio: "Tengo este carácter por el teatro de revista, antes era súper tímida" (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

“¿Vos te das cuenta cuando alguien viene y empieza ‘ay, qué lindo Chiquito’?”, indagó la conductora del programa acerca de si es celosa. “Sí, pero ya está. Me lo agarran y me lo tocan todo. Me miran y me dicen ‘¿Me puedo sacar una foto con Chiquito?‘“, comentó, mientras simulaba que manoseaba a Nazareno Móttola.

“Acá no soy celosa. No sé por qué, pero allá en Holanda, en Inglaterra y en Italia las agarraba. Con disimulo, pero el brazo se los estrujaba todo. Acá lo dejo porque ahora ya estoy más grande, estoy más madura. Antes era muy pendeja y me ponía celosa de todo”, se sinceró Eliana. “La toxicidad se fue. Mirá que yo era muy tóxica. Re”, aseveró, para terminar yendo más allá sobre cómo celaba a su marido. “Lo más tóxico que hice fue revisarle el teléfono. Es horrible y después te da una culpa”, dijo.

También la actriz se refirió a cómo su debut en los medios y el hacerse famosa consiguieron que aflore en ella su faceta más dura. “Yo era muy como mi nena, como Chloe, que ella no me lo cree, pero yo era igual de tímida que mi hija, que es así como muy tranquila. Yo creo que esta personalidad que tengo la fui construyendo en base al teatro de revista que es bastante heavy”, señaló.

“Esto que soy hoy no lo conocía hasta los 24. Hasta los 24 era muy agua de tanque, tranqui. Después me di cuenta que tenía que meter un cañón y armarme una coraza. Vas y te hacés la fuerte, por más que en mi casa después me iba a llorar y mi mamá me decía ‘dejá todo esto, seguí la facultad’”, recordó, con humor.