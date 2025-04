Martina de Gran Hermano rompió en llanto cuando Robertito Funes le preguntó por la muerte de su abuela

Martina de Gran Hermano rompió en llanto cuando le preguntaron por el fallecimiento de su abuela

Durante la estadía de Martina Pereyra en la casa de Gran Hermano falleció su abuela y la decisión de su familia de no contarle la noticia a la participante generó polémica. Al salir del reality show, a la joven le dieron la noticia y en El Debate se refirió a su duelo, pocas horas después de enterarse de lo sucedido. Este viernes rompió en llanto al ser consultada por el tema por Robertito Funes.

El conductor de La Noche de los Ex le preguntó a la modelo por lo sucedido. “Quiero preguntarte algo porque, evidentemente vos te enteraste de algo al salir de la casa lo que pasó en tu familia. Yo quería consultártelo porque fue muy...”, comenzó diciendo el periodista, mientras la incomodidad se apoderaba de la jugadora.

“A mí me criaron mis abuelos, te lo puedo decir, porque yo crecí y mi abuela Leonor me crió junto con mi madre. Cuando pasó lo que pasó en tu familia con tu abuela, a quien adorabas, me quedó eso pendiente. Perdón que te lo pregunte, pero quería saber cómo te sentís en este momento en el que no recibiste el abrazo de la persona que vos querías recibir”, indagó.

En ese momento, conteniendo el llanto y la angustia, Martina fue breve. “Eh... Prefiero no hablar de eso. ¿Puede ser?”, indicó, haciendo que Robertito insista. “Me gustaría que lo compartas, simplemente”, señaló, haciendo que luego de un silencio nervioso de la joven y de pedirle que esté “tranquila”, ella rompa en llanto, haciendo que el conductor pida rápidamente que la transmisión vuelva a la fiesta que sucedía al mismo tiempo en la casa.

Unos minutos después, el periodista se disculpó con la participante. “Escuchame, Martina. Te quiero pedir disculpas porque pensé que vos lo había hablado en otro lugar. Te pido disculpas de verdad, no fue con mala intención”, le dijo. “No, no. Está bien”, todavía, sensibilizada y queriendo terminar el tema, mientras él le tomaba la mano.

Durante la emisión del lunes, luego de que Martina quedó fuera del juego el domingo, Santiago del Moro indagó sobre el hecho con la joven en el estudio: “Durante tu estadía en la casa falleció tu abuelita, que vino muchas veces a hinchar por vos. Tu familia en su momento eligió no decirte nada y sé que hoy tuviste una charla sobre eso”. Luego, le consultó: “Primero preguntarte cómo estás. Darte el pésame y bueno, un abrazo. Acá, como siempre. ¿Cómo estás vos?“.

Por su parte, la contadora respondió, intentando mostrarse entera frente a las cámaras de televisión. “No, yo estoy bien. La verdad que sí. Fue un shock hoy cuando me lo contaron. Pero bueno, fue una decisión de mi familia, de mis tíos, de mis papás, de mis primos... Y los entiendo. Y lo comparto también. Es como que todavía estoy en shock y siento que no caí”, fueron sus palabras.

Martina y su abuela, quien murió hace casi dos meses (Instagram)

La joven había estado aislada de la actualidad durante 132 días y la mujer murió a principios de febrero, por lo que estuvo casi 2 meses sin saber acerca de su fallecimiento. Aunque ella la tenía presente y le mandaba saludos, aún desconociendo la situación, la audiencia se mostró sorprendida por la decisión de su familia.

La familia de Martina había sido abordada en la previa de la gala de Gran Hermano y se desmarcaron de las críticas. “De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponer eso. Fue familiar”, respondieron tajantes. “Cuando salga, le contaremos...”, agregaron.

“Son temas específicos que lo sabemos nosotros. Que la gente hable lo que quiera hablar, nosotros sabemos lo que somos como familia, como personas... Nosotros estamos súper tranquilos con la decisión”, afirmaron, rotundos.