Juana Repetto, después de su separación, contó qué pasará con la casa que estaba construyendo con su marido

Juana Repetto continuará la construcción de su casa tras su separación de Sebastián Graviotto (Video: Instagram)

Luego de anunciar públicamente la separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto a través de su cuenta de Instagram respondió una de las inquietudes más recurrentes entre sus seguidores: qué pasará con la casa que ambos estaban construyendo. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz abordó con honestidad el tema, confirmando que seguirá adelante con el proyecto inmobiliario, pero esta vez de manera individual, junto a sus hijos.

El contenido compartido aclaró la situación de la vivienda y dejó ver la complejidad emocional que atraviesa la hija de Reina Reech en este momento. Con palabras directas y sin rodeos, la actriz mostró su vulnerabilidad, explicó sus razones y detalló las decisiones que tomó tras el fin de su vínculo matrimonial.

“Estoy transitando un momento chot... y con la energía un poco baja por toda la situación”, comenzó diciendo la actriz, en alusión a su estado de ánimo tras la ruptura. A pesar del contexto complejo, Juana confirmó que la casa en construcción no quedará en pausa: “Sigo yo con el proyecto, nos vamos a mudar los chicos y yo”, aseguró. Si bien en un primer momento reconoció que se trataba de “una situación muy personal”, luego optó por comunicar con franqueza la decisión, anticipándose a los comentarios y especulaciones que ya circulaban entre sus seguidores.

La actriz confirmó que se mudará con sus hijos al hogar en construcción, asumido ahora como proyecto personal

En la misma historia, también explicó por qué había optado por no mostrar avances del proyecto durante los últimos meses. Según relató, había guardado imágenes y videos del proceso: “Por cuestión de respeto, me parecía que no era momento de estar compartiendo ciertas cuestiones de la casa”, expresó.

Otro de los aspectos clave que Juana Repetto subrayó en su mensaje fue la dimensión profesional del proyecto. Como influencer, explicó que tiene acuerdos con marcas y empresas vinculadas al avance de la vivienda, lo cual la obliga a retomar las publicaciones sobre la obra. “Tengo compromisos con algunas empresas con las que estoy laburando, así que voy a seguir compartiendo con ustedes porque lo hago desde el día cero”, dijo.

Más allá del aspecto contractual, la actriz dejó entrever que la situación económica también influye en su decisión de retomar la exposición en redes sociales. “Necesito laburar más que nunca con las redes, así que comenten y den like. Porque de verdad tiene que ver con mi laburo e ingresos”, manifestó de forma directa, sin disfrazar el costado económico del contenido que genera.

Los hijos de Juana compartirán habitación inicialmente, mientras se adaptan los espacios familiares

Durante el video, también compartió una reflexión íntima sobre cómo imagina el futuro: “A futuro esto va a ser lo mejor para todos”, aseguró. Y agregó: “No pude volver al gimnasio, quiero verme mejor que nunca”, dejando entrever que más allá de la tristeza y la frustración, hay un intento por reconstruirse desde el bienestar físico y emocional.

Aunque el foco del mensaje estuvo puesto en la casa, también se permitió hablar del proceso emocional que viene atravesando desde hace semanas. En publicaciones anteriores ya había reconocido que la ruptura la afectó profundamente. “Es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración. Se cae todo lo que uno deseó e idealizó”, había escrito, en un testimonio que buscó validar el dolor y el desconcierto que muchas personas atraviesan en situaciones similares.

La propiedad en cuestión fue, durante meses, uno de los ejes centrales del contenido que la actriz compartía junto a Sebastián Graviotto. Por eso, el silencio de las últimas semanas había llamado la atención de su audiencia.

La actriz mostró emocionada avances en la casa que consideraba difíciles de lograr tras la separación (Video: Instagram)

En su publicación más reciente, Juana Repetto recorrió con la cámara varios sectores de la obra, visiblemente emocionada por los avances que, según confesó, pensó que “no íbamos a poder hacer, que no iba a llegar a terminar. Y finalmente lo logramos”.

Entre los espacios destacados del recorrido, la actriz mostró una pequeña oficina con vista a su balcón, contigua a su cuarto. En principio, ese ambiente iba a ser el cuarto de su hijo Belisario por su proximidad, pero la hija de Nicolás Repetto decidió transformarlo en oficina, reorganizando así la funcionalidad de los espacios según las nuevas necesidades familiares.

La habitación de los niños también forma parte de esa reconfiguración. Al mostrar el cuarto que iba a estar destinado inicialmente a su hijo Toribio, Juana explicó que, al menos en esta etapa, “van a dormir juntos en este”. Esa habitación será compartida por ambos hasta que llegue el momento de dividir los espacios, cuando Beli pasará al cuarto contiguo, que será preparado como cuarto de huéspedes con elementos personales y juguetes. “Lo vamos a armar como un lindo cuartito de huéspedes y por ahí aprovecho para poner juguetes y cosas de Beli”, dijo con entusiasmo.

La planta alta de la vivienda también fue parte del recorrido, aunque algunos sectores aún están en obra: “No puedo pasar mucho más porque están haciendo piso y contrapiso”, aclaró mientras filmaba.