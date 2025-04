Luciana, la exparticipante de Gran Hermano, enfrentó las versiones que la acusaban de mentir: “Conté mi historia”

A semanas de su salida de Gran Hermano, Luciana Martínez se sentó en el consultorio de su médica y habló de sus tratamientos estéticos (Video: Instagram)

En diciembre pasado, Luciana Martínez causó furor con su llegada a la casa de Gran Hermano (Telefe). Tras compartir su lucha por visibilizar su identidad de género como mujer trans, no solo se ganó el cariño de los fanáticos, sino que también se convirtió en una figura para el público. En los últimos días, se convirtió en blanco de críticas luego de que comenzaron a circular versiones que cuestionaban la veracidad de su relato sobre su proceso de aceptación. Cansada del señalamiento y de los mensajes que ponían en duda su palabra, decidió hablar en compañía de una figura clave en su camino: su doctora.

Luciana eligió un lugar íntimo, seguro y profundamente simbólico para dar su respuesta: el consultorio de su médica, la doctora Agustina Buenader, a quien define como “su ángel”. Sentadas frente a frente, tomadas de las manos y con los ojos brillosos, protagonizaron un momento cargado de emoción que quedó registrado en un video que se volvió viral.

“Bueno, ahora que te tengo acá, te cuento que te hiciste viral. ¿Sabés lo que pasó?”, le dice la especialista a la profesora de danza, entre sonrisas tímidas y un evidente nudo en la garganta. “Lo sé. Me enteré”, responde ella. Y Luciana no tardó en aclarar los dichos que se instalaron en medios y redes: “Yo conté en algunos programas que tuve sesiones acá, como tres anteriores en mis viajes. Obviamente, conté mi historia. Esa parte está aclarada”.

Luciana Martínez habló cara a cara con su médica y agradeció su apoyo durante su proceso de transición (Instagram)

Pero lo que muchos no sabían es que antes de ingresar al programa, hubo una última sesión, en la que Martínez compartió con su médica uno de los secretos mejor guardados del casting. “Te conté en secreto que iba a entrar a ese reality. Y conté en los programas que fuiste mi ángel… me ayudaste con la piel, con el look, me asesoraste en millones de cosas. Y bueno, yo decía que tenía un ángel al que llamaba ‘Agus’”, confesó, con la voz temblorosa.

En el clip, que fue publicado por la doctora Buenader en sus redes, se las ve hablando con la profundidad de quienes atravesaron juntas un camino lleno de emociones. Luciana, a corazón abierto, recuerda: “Yo llevé una virgencita, y me acompañó todo el certamen. Cada vez que estaba nominada, rezaba”. Y agrega: “Para mí, lo más importante era seguir en la casa, seguir por un objetivo. Y hoy te cuento que ya entró mamá, logré todo lo que quería. Fue un sueño hecho realidad”.

Por su parte, la médica también decidió hablar. En el posteo realizó a una sentida reflexión: “Gran parte de mi tarea, y mi propósito en mi consultorio, es poder detectar qué buscan o necesitan cada una de las personas que llegan. Escucharlos, interpretarles, entender por qué esa persona está buscando un retoque estético; que se traduce como verse o sentirse mejor, y desde donde puedo ayudarla a enaltecer su belleza externa y que eso se refleje en su interior, como mayor seguridad, autoestima y confianza. Es parte de mi misión”.

Desde su primera aparición en el reality, Luciana Martínez contó su historia de vida y superación (Video: Gran Hermano - Telefe)

Y agregó: “Entiendo que los pacientes vienen buscando algo más que un tratamiento estético, vienen en busca de verse y sentirse mejor para poder encarar una nueva etapa, un nuevo capítulo, un nuevo proyecto o una nueva vida, como fue el caso de Luciana”.

Emocionada, la profesional también confesó que se enteró de la historia completa de su paciente al verla entrar a la casa más famosa del país. “Me emocioné aún más, porque tomé consciencia de cómo pequeños gestos o cambios que están a mi alcance en el consultorio pueden ayudar a cambiar la vida de las personas. Soy feliz siendo parte de sus historias de vida”, sentenció.

De esa manera, la exparticipante eligió contar su verdad con la misma transparencia con la que destacó dentro del certamen. Lejos de las polémicas, volvió a abrir su corazón y le hizo frente a los rumores en su contra. Y, una vez más, intentó transmitir su historia de superación y su camino por mostrarse como ella se identifica.