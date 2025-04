Juana Viale reconoció el enojo de Mirtha Legrand por no haber ido a su homenaje: “Estaba indignada”

Juana Viale habló del enojo de Mirtha Legrand por no haber estado en un homenaje que le hicieron (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

A principio de este mes Mirtha Legrand fue la invitada de honor en Mirtha, el mito, obra creada por Valeria Ambrosio José María Muscari inspirada en su historia, su carrera y el lugar que ocupa en el espectáculo argentino. Allí, en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner, recibió una distinción como Personalidad Destacada de la Cultura y fue la propia diva quien manifestó su descontento al no estar acompañada por su familia.

Marcela Tinayre fue la primera en asegurar que no habían sido invitados al homenaje y este domingo Juana Viale se refirió al enojo de su abuela. “Estaba indignada”, contó, risueña al tener como invitada a Natalia Lobo, una de las actrices del elenco completamente femenino del espectáculo tributo a La Chiqui.

“Hace dos semanas le entregaron también un premio y la abuela nunca supo que se le entregaba un premio. Nunca nos avisó, a nadie”, aseguró Juana, mientras Natalia le contaba del enojo de la diva fue real. “Estaba indignada, lo tengo que decir. Dijo ‘lamento mucho que mi familia no vino’. ‘Me hubiera encantado que haya venido’”, reprodujo.

Juana explicó qué fue lo que sucedió. “Yo amo eso porque la abuela, imagínate, es mi abuela, no es Mirtha Legrand. Y para mi mamá, ella es su madre”, aseveró. “A veces uno puede, a veces uno no puede y a veces tenés la agenda... Yo tengo tres hijos, tengo otro laburo, soy mamá”, afirmó.

En ese momento, la actriz contó cómo Mirtha expresó toda su malestar. “‘Estoy indignada’, me dijo. Y esa indignación es por el teléfono. ‘No me acompañan’. Yo le dije ‘abuela, yo tengo tres pibes, tengo que estar para acá, para allá y no puedo’. Después vamos a las 700 otras cosas, pero no se puede ir a todo”, contó, mientras Natalia Lobo que la diva volverá a ver la obra, que sube a escena en el Teatro Regina, pero rodeada de un gran grupo de amigos.

En su discurso de agradecimiento, Mirtha Legrand no había escondido su descontento. “Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”, manifestó, para después con la voz entrecortada y visiblemente emocionada agregar “Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo, no me olviden”.

Mirtha Legrand fue homenajeada por sus 80 años de carrera en un evento abierto al público en el Palacio Libertad (Crédito: RS Fotos)

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano (América TV), Marcela Tinayre ofreció una explicación tajante: “Nadie sabía que era un homenaje, pensamos que era una obra de teatro. A mí no me invitaron y hemos ido a mil homenajes”. Además, deslizó una crítica a la cobertura mediática del evento: “Nadie le dio mucha importancia, salvo ustedes”. La frase no tardó en levantar polémica, dado que el acto contaba con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Nación y había sido ampliamente anunciado en medios culturales y teatrales, además de la represión que sufrieron los equipos de prensa que intentaron cubrirlo.

Ante estas declaraciones, la organización del evento decidió responder, aportando datos concretos para desmentir las afirmaciones de Tinayre. Según se explicó en A la Tarde (América TV), fuentes del equipo de prensa afirmaron: “Desde Palacio Libertad se habló con Nacho Viale por la logística y con Vidal Rivas por Mirtha Legrand. La familia fue avisada”. Asimismo, explicaron que “las invitaciones especiales las maneja el círculo de la agasajada”.