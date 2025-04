Internaron a Liliana Napolitano, la hermana de Pappo: el pedido para conseguir dadores de sangre

La hermana de Pappo debió ser internada (FOTO CORA SURRACO/DIARIO POPULAR)

En una mezcla de preocupación y angustia, este viernes, uno de los exintegrantes de Pappo Blues comunicó el sensible momento que atraviesa la familia del músico. Según publicó el legendario “Conejo” Jolivet, Liliana Napolitano debió ser internada y necesita dadores de sangre para llevar adelante la intervención sin ningún riesgo.

La noticia, que sacude al mundo de la música, fue comunicada en las redes sociales del artista. “Está internada Liliana Napolitano, se necesitan seis dadores de sangre en el Hospital Zubizarreta”, expresó el excompañero de Pappo. En el documento que el artista publicó se leía claramente el pedido de la institución: “Estimado paciente, el banco de sangre intrahospitalario se dirige a la comunidad para solicitar su colaboración mediante la donación voluntaria de sangre, debido al alto requerimiento de transfusiones de muchos pacientes. Para poder seguir prestando este importante servicio apelamos a su solicitud a través de la difusión de esta convocatoria dentro de sus allegados. La única posibilidad de conseguir componentes sanguíneos para hacer frente a situaciones de emergencia, tratamientos oncológicos o procedimientos quirúrgicos en nuestros niños, adultos o adultos mayores, es a partir de la donación voluntaria y habitual de sangre”.

Internaron a Liliana Napolitano, el comunicado del hospital (Instagram)

Además, la publicación resaltaba las condiciones que deben cumplir aquellos que quieren ser donantes: “Deben tener entre 16 y 65 años, los mayores de 65 años pueden hacerlo con autorización médica expedida 48 horas antes de la donación. No es necesario que concurran en ayunas. Deben tener un desayuno habitual sin ninguna restricción y preferentemente consumir medio litro de agua u otro líquido antes de la donación, habiendo descansado al menos seis horas la noche previa. Deben gozar de buena salud, no deben estar resfriados, con dolor de garganta, no deben haber tenido hepatitis, enfermedad de chagas, ni estar bajo tratamiento médico actualmente. No deben haber tenido perforación, tatuajes o cirugías o estudios endoscópicos en los últimos seis meses. Y no deben haber tenido ninguna situación de riesgo para el SIDA”.

Por último, el documento destacaba el trato que recibirían todas las personas que quisieran ayudar: “La sangre de estos donantes será analizada con los métodos más exactos y modernos actualmente disponibles, para descartar, con un máximo de seguridad, toda posibilidad de contagio de enfermedades eventualmente transmitibles”.

Liliana Napolitano, la hermana de Pappo, debió ser internada

Rápidamente, la publicación de Jolivet se llenó de mensajes de cariño de parte de los fans de Pappo. A sus 67 años, Gabriel “Conejo” Jolivet es reconocido por sus pares como uno de los guitarristas más influyentes y respetados de la escena musical argentina. Su nombre circula con admiración entre músicos de generaciones posteriores que lo consideran una figura de referencia ineludible, incluso en los años formativos de sus propias carreras. El peso simbólico de su figura se sostiene no solo por su destreza técnica, sino también por la diversidad y calidad de los proyectos en los que participó a lo largo del tiempo.

El recorrido de Jolivet abarca un espectro internacional: tocó con figuras destacadas del blues de los Estados Unidos y con músicos reconocidos de Europa. Esta dimensión transnacional convive con su actividad local, donde fue parte de conjuntos emblemáticos que marcaron momentos clave del rock argentino. Su versatilidad le permitió transitar distintos lenguajes musicales sin perder su identidad artística.

Gabriel “Conejo” Jolivet es reconocido por sus pares como uno de los guitarristas más influyentes y respetados de la escena musical argentina

Gabriel “Conejo” Jolivet fue protagonista de algunos de los capítulos más singulares del rock argentino. Su paso por Pappo’s Blues lo ubicó al lado de uno de los guitarristas más influyentes del país, en una época en la que el blues eléctrico encontraba en el circuito local una versión poderosa y visceral. En paralelo, su participación en Dulces 16 le permitió sumarse a una de las propuestas que, si bien más acotadas en términos de difusión masiva, ganaron estatura de culto entre los aficionados más atentos.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria se dio durante la formación inicial de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, antes de que la banda adoptara el perfil masivo que consolidaría años más tarde. En aquellos primeros años, a fines de los años ‘70, el grupo aún combinaba música con componentes teatrales y poéticos, en un formato experimental que se desarrollaba en plena dictadura.