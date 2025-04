Radio con Vos celebró sus diez años en el aire con un gran festejo

Las figuras de la radio, junto a las 3500 personas que acompañaron el décimo cumpleaños de Radio con Vos

Anoche, más de 3.500 personas se reunieron para celebrar un aniversario muy especial: los diez años de Radio Con Vos en el aire de la 89.9. El C Art Media, el centro de esta fiesta de amplitud radial, fue el punto de convergencia de los oyentes y las figuras que a lo largo de una década lograron capturar miles de oídos y corazones.

A las 18 horas, la hora programada para el ingreso del público, las cuatro cuadras de cola que se extendían sobre la avenida Corrientes superaban con creces todas las expectativas de los organizadores. Los oyentes, algunos con auriculares aún puestos y escuchando la radio, se preparaban para vibrar al ritmo de la historia misma de esta emisora. La cita era no solo con el presente, sino con un legado que se consolidó desde su fundación en el año 2015: voces como las de Ernesto Tenenbaum, Romina Manguel, Reynaldo Sietecase, Alejandro Bercovich, María O’Donnell, Diego Iglesias, Jairo Straccia e Iván Schargrodsky —que arrancaron con un “Súper pase” que duró alrededor de media hora, donde cada uno dio su mirada sobre este momento de la Argentina— y marcaron el tono de la transmisión de esta celebración.

Ernesto Tenembaum, uno de los periodistas más emblemáticos de Radio con Vos, en el escenario

El maestro de ceremonias, Lalo Mir, quien también es una de las voces más queridas por los oyentes, un hombre que cambió la forma de hacer radio, condujo la velada en una suerte de retroceso y avance simultáneo, homenajeando el pasado pero mirando hacia el futuro. Entre los asistentes, los nuevos nombres en la programación no pasaron desapercibidos para el público: Nicolás Guthmann, Tomás Quintín Palma, Gisela Busaniche, Tomás Balmaceda y Noe Dans, todos ellos sumándose a la apuesta de la emisora palermitana.

Uno de los momentos más sorprendentes fue el anuncio de las nuevas apuestas del dial. Nacho Girón y Tamara Pettinato, quienes conducirán la franja de 20 a 22 horas, y Diego Iglesias y Julián Marini, que lo harán los sábados de 9 a 12 horas.

El "Súper Pase" en el escenario

Pero no solo de caras nuevas se trataba esta fiesta, sino también de momentos especiales de reencuentro: la memoria de aquellos programas y protagonistas que se han convertido en emblemas de la radio.

Para el primer show de la noche, el escenario fue ocupado por dos músicos legendarios, Hilda Lizarazu y Lito Vitale, hizo vibrar eal público con una mezcla de emociones, al tiempo que invitaban a los oyentes y conductores a compartir un espacio de música y complicidad.

El homenaje a Marcelo Zlotogwiazda

Sin embargo, el homenaje más emotivo llegó con el recuerdo de Marcelo Zlotogwiazda, una de las figuras más queridas de la emisora, cuya partida en 2019 dejó un vacío profundo. Se proyectó su imagen sobre las pantallas del escenario, con su eterna sonrisa y su voz inconfundible. Y se escucharon sus palabras cuando ingresó a la radio, un momento que fue seguido con absoluto silencio y respeto: “Me sucedió pocas veces de llegar a un lugar al que quería estar. La carrera me fue llevando de un lado para otro, pero pocas veces dije ahí quiero ir, quiero ir. La radio que quería estar llena de gente a la que respeto mucho, incluso con algunos muy grandes amigos. Estoy más. Me recibieron extraordinariamente bien. Así que el comienzo no podía ser mejor”. Luego, Lalo Mir contó que entre el público estaban Estela, la mujer de Zloto y sus hijas Iara e Ivana. También recordaron a Alejandro Heredia, un operador de radio que falleció el año pasado.

El final a toda música, con La Bersuit

La fiesta tuvo su fin, pero fue a lo grande, con la alegría que sólo podía contagiar la presentación de La Bersuit, quienes hicieron bailar con sus hits a todos los presentes.