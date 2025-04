Ca7riel y Paco Amoroso mostraron el detrás de escena de su show en el programa de Jimmy Fallon

CA7RIEL & Paco Amoroso en The Tonight Show con Jimmy Fallon

“Making their U S TV debut” anunció con voz exaltada Jimmy Fallon, mientras desde la tribuna el público estallaba en aplausos. La cámara giró y los mostró a ellos, envueltos en trajes musculosos, cargando pesas, sudando cerca de la caminadora como dos atletas de un universo surreal. Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino más irreverente y explosivo de los últimos tiempos, irrumpía en el escenario de The Tonight Show como si fuera un gimnasio psicodélico, llevando con ellos una verdad: la amistad es músculo, es peso, es resistencia. Y, en su caso, es también una forma de arte.

Esa noche interpretaron “El día del amigo”, uno de los temas centrales de su último EP, Papota, que en pocas semanas logró superar los dos millones de reproducciones en YouTube. La elección no fue azarosa. Es una declaración de principios. Una respuesta a los mecanismos implacables de una industria que suele devorar vínculos y disolver lealtades. Ellos, en cambio, eligen el camino contrario: llegar juntos o no llegar. Como dijeron en entrevistas recientes, no les interesa la cima si para alcanzarla deben traicionar esa hermandad que los une desde que eran Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, dos pibes del conurbano soñando con romperlo todo.

Ca7triel y Paco Amoroso con el conductor Jimmy Fallon

Lo están logrando. Porque esta presentación en la televisión norteamericana no fue un hito aislado. En 2024 sorprendieron al mundo con una actuación memorable en el ciclo Tiny Desk Concert de la NPR, un espacio que se convirtió en la pasarela global de artistas que escapan a la norma. Aquella sesión, más íntima y cargada de matices musicales, los mostró desde otro ángulo. En lugar del frenesí, apostaron por la sensualidad del bossa nova, los acordes sueltos del jazz y el groove del funk. Y el resultado fue devastador: más de 31 millones de visualizaciones y un lugar permanente en el panteón de las sesiones más vistas de la historia del programa.

Allí cantaron temas de Baño María, su primer álbum de estudio, una obra donde el absurdo se mezcla con la melancolía, el trap se funde con la canción popular, y las colaboraciones —con nombres como Tini Stoessel y Lali Espósito— sirven de trampolín para una alquimia nueva. Es un disco que suena a fiesta, pero también a despedida; que baila, pero se detiene a mirar. Que abraza el caos, pero sin perder nunca el hilo de una narrativa muy personal.

Ca7triel, nacido como Catriel Guerreiro, es la otra columna en la que se apoya el dúo

“Papota”, en cambio, es otra cosa. Es performance. Es cuerpo. Es músculo. Es carne que se mueve, se expone y se ríe de sí misma. El cortometraje homónimo, del que se desprenden sus visuales y conceptos, los muestra convertidos en personajes mitológicos de un gimnasio criollo. Cuerpos inflados, bíceps de utilería, egos desbordados. Un universo donde la risa y la crítica social se dan la mano. En ese sentido, el show en el programa de Fallon fue un paso natural. No sólo llevaron su música: llevaron su mitología.

La pregunta es inevitable: ¿por qué ellos? ¿Por qué dos artistas nacidos en los márgenes del circuito mainstream argentino están ahora siendo celebrados en uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento global?

Ulises Guerriero, conocido como Paco Amoroso, en una de las imágenes compartidas por el dúo

Tal vez porque Ca7riel y Paco Amoroso son, ante todo, auténticos. Porque mientras otros corren detrás de fórmulas, ellos inventan las suyas. Porque donde otros ven una frontera, ellos ven una pista de baile. Y porque, en tiempos de cinismo, su fe en la amistad como motor creativo y ético resulta profundamente conmovedora.

Desde Buenos Aires al mundo, su camino no fue recto, ni fácil. Pero sí profundamente original. Y ahora, mientras la caminadora sigue girando en el escenario de The Tonight Show, uno se pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?