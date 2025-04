Ángel de Brito anunció qué angelita se despide de LAM esta semana: “No va más”

Ángel de Brito confirmó la salida de Ximena Capristo del panel de LAM esta semana (Video: Bondi/Instagram)

En medio de especulaciones y rumores que agitan al mundo del espectáculo, Ángel de Brito volvió a jugar al misterio en su tradicional ciclo de streaming Ángel Responde en Bondi Live. Durante la emisión más reciente del programa, el conductor dejó entrever que una de las integrantes del panel de LAM tendría las horas contadas en el ciclo que conduce por América TV. Con su estilo habitual, y acompañado por Carla Conte y Dalma Maradona, fue tejiendo un enigmático que mantuvo en vilo a la audiencia.

“No va más”, deslizó Ángel, sin identificar en un primer momento a la panelista en cuestión.

Finalmente, tras mantener la intriga durante varios minutos, Ángel de Brito reveló el nombre que todos esperaban: Ximena Capristo dejará de formar parte del panel de LAM a partir de esta semana. La confirmación oficial se produjo durante la misma emisión del programa, cuando el conductor sostuvo con contundencia: “La queda esta semana, ya está. No va más a partir de esta semana Ximena Capristo”.

La decisión sobre Ximena Capristo se tomó de común acuerdo con la productora Mandarina TV (Instagram)

Según explicó el propio De Brito, la salida de Capristo no fue unilateral ni abrupta, sino que fue el resultado de un acuerdo entre la panelista y la productora del programa, Mandarina TV. En palabras de Ángel, la decisión ya estaba tomada y su cumplimiento se concretará sin dilaciones: “Pasa definitivamente a Sálvese quien pueda“.

El futuro de la ex Gran Hermano 2, por lo tanto, no queda en suspenso: Capristo se suma al equipo de Yanina Latorre en el nuevo ciclo del canal, también emitido por América TV. Este nuevo proyecto, que la tiene como una de sus incorporaciones destacadas, también cuenta con Fede Popgold y Lizandro Ponce entre sus figuras.

Cuando la conductora presentó a la panelista, que la acompañó los últimos meses como angelita de LAM, expresó: “Me dijeron que te ibas a quedar con todo. Las angelitas dicen que sos una falsa, que me vas a hacer de todo, pero yo no lo creo”. “Mentira. Collar de ajo para todas estas. Fuera, fuera, fuera. Acá, la mejor”, contestó la ex Gran Hermano.

Ximena Capristo le propuso a Gustavo Conti abrir la pareja

Ximena Capristo forma parte del panel del nuevo programa de Yanina Latorre en América TV llamado Sálvese quien pueda. Files a su estilo, Yanina y Ximena protagonizaron un intercambio sobre fidelidad, relaciones y experiencias previas al matrimonio. La ex Gran Hermano reconoció que en su juventud fue infiel y, además, confirmó que en algún momento le planteó a su esposo, Gustavo Conti, la posibilidad de tener una relación abierta.

La relación de Ximena Capristo con Gustavo Conti marcó un giro en su vida personal y profesional

Todo comenzó cuando Latorre quiso indagar sobre el pasado amoroso de Capristo. “Yo antes de Conti tenía una vida. Probé otras cosas, gracias a Dios”, afirmó la panelista, quien recordó que inició su relación con Conti cuando tenía 24 años. Ante la insistencia de Yanina sobre si había tenido muchas parejas antes de conocer a su esposo, Capristo no dudó en responder: “¡Sí! Un montón. Yo era muy infiel”.

Sorprendida por la confesión, la conductora le preguntó si había cambiado con el tiempo, a lo que la panelista de La noche de los ex aseguró que su relación con Conti marcó un punto de inflexión: “Cuando lo conocí a Gus, porque me enamoré”.

Sin embargo, Latorre no le creyó del todo y le recordó una charla que habían tenido en una cena: “¡Qué vas a decir! Estás casada. El otro día, cuando estábamos comiendo, nos dijiste que querías tener una pareja abierta”. Lejos de desmentirlo, Ximena confirmó que lo había planteado: “Lo propuse y me dijeron que no. Entonces, chau”.