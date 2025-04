Los días de vacaciones de Ángel de Brito en la Patagonia: todas las fotos del descanso en lugares soñados

Desde San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes, Ángel de Brito mostró cómo disfruta de la naturaleza y el paisaje que lo rodea (Video: Instagram)

Ángel de Brito decidió hacer un alto en su rutina diaria y se tomó unos días de descanso. El conductor de LAM, el programa que encabeza por la pantalla de América, dejó temporalmente el ciclo bajo la conducción de Mariana Fabbiani y Marcela Feudale, y partió rumbo al sur argentino, más precisamente a la Patagonia.

Desde allí, comenzó a compartir imágenes y videos que muestran su recorrido por algunos de los destinos turísticos más emblemáticos del país. Entre los lugares elegidos por el periodista de espectáculos estuvieron Bariloche y San Martín de los Andes, dos ciudades cordilleranas que combinan paisajes imponentes, naturaleza en estado puro y una tranquilidad ideal para desconectarse del vértigo cotidiano.

En ese viaje, de Brito transitó la mítica Ruta 40, el emblemático camino que recorre la cordillera de los Andes, y realizó el Camino de los Siete Lagos, uno de los tramos más fotografiados y admirados por turistas nacionales e internacionales. Durante el trayecto, fue compartiendo postales y videos que registró con su celular: bosques tupidos, senderos cubiertos de hojas, animales típicos de la zona y playas solitarias con ríos y lagos de agua cristalina.

El conductor mostró el imponente paisaje que lo rodeaba

Las imágenes, que subió a su cuenta de Instagram donde suma más de 3.5 millones de seguidores, muestran desde vistas panorámicas hasta detalles cotidianos del viaje. También capturó escenas donde la naturaleza se roba el protagonismo: espejos de agua que reflejan el cielo, árboles centenarios y senderos solitarios.

Otro de los momentos que compartió fue su paso por el Centro Cívico de Bariloche, donde se lo vio caminando relajado y disfrutando de la vista del lago Nahuel Huapi. También subió imágenes rodeado de naturaleza, acompañado por animales típicos del lugar como patos y ovejas. En todas las publicaciones, el tono fue el mismo: calma, contemplación y una clara intención de desconexión.

Entre los animales que se cruzaron por su camino, unos patos se metieron en medio del paradisíaco paisaje

Días antes de emprender el viaje, el propio Ángel había adelantado en su programa que se tomaría un descanso. Aunque no precisó cuántos días estaría fuera del aire, sí dejó en claro su necesidad de parar: “Me voy de LAM, me voy de vacaciones. Necesitaba decírselos, me voy mañana”, dijo al aire, generando sorpresa entre sus compañeras y la audiencia.

Ya instalado en el sur, volvió a aparecer en redes sociales con un mensaje que confirmó su nueva ubicación: “Vacaciones iniciadas”, escribió en sus historias de Instagram el miércoles pasado. Esto lo acompañó con una imagen de paisajes nevados y vistas panorámicas que dejaban claro que estaba en San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más elegidos del país, en especial en esta fecha otoñal que el clima permite disfrutar de caminatas y recorridas al aire libre.

A diferencia de otras veces, en las que solía elegir destinos al exterior, esta vez el conductor decidió quedarse en el país y dejarse sorprender por la geografía argentina. El viaje coincidió con el arranque de abril, justo cuando el frío comienza a hacerse sentir en la cordillera y Bariloche empieza a vestirse con sus primeras postales invernales.

Completamente conectado con la naturaleza, Ángel mostró su visita a una casa con algunos animales (Instagram)

Aunque buscó desconectarse, el periodista no se alejó por completo de su rol como conductor. Desde su cuenta en la red X, celebró la participación de Fabbiani como reemplazo al frente de LAM y le dedicó un mensaje con su estilo habitual: “Una reina Mariana que se ofreció para reemplazarme en mis vacaciones. Aprendan todos los que se agrandan rápido”.

Según contó él mismo, este viaje se trató solo de una escapada para cortar con la rutina y ya regresa a Buenos Aires para continuar con sus actividades plagadas de compromisos laborales.