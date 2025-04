Cinthia Fernández volvió a las redes sociales tras el escándalo con la expareja de Roberto Castillo (Video: Instagram)

El lunes fue un día caótico para Cinthia Fernández, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana. El trío protagonizó un escándalo en una plaza mientras el abogado recogía a las dos hijas que tiene con la arquitecta, luego se enfrentaron al aire de un programa de televisión y todo terminó con la filtración de una serie de videos de Roberto insultando a su expareja. La posición de Cinthia fue clara desde un principio: el silencio, con la intención de que su futuro marido maneje la situación como él prefiera.

Luego de subir una breve historia en su perfil, se tomó un día sin subir contenido. Finalmente, Fernández retomó su actividad virtual sin aludir de ningún modo al caso de Roberto Castillo ni a las controversias que lo rodean. Su regreso a Instagram se dio primero por compromisos laborales, pero luego subió unos divertidos videos con su hija Francesca.

La bailarina armó junto a su hija un rincón de spa casero. Con una vincha de color rosa con oreja se sentó frente a la cámara y su hija se puso en el rol de cosmetóloga e incluso le consultó a su mamá cuánta plata le iba a dar por su trabajo, lo que generó la risa de la expanelista de LAM.

La pequeña le colocó una mascarilla de frutilla en el rostro y mientras esperaban los 20 minutos recomendados por el paquete, Fran le pasó un rodillo de jade por la mascarilla, promoviendo la absorción del producto. Mientras esperaban, su hija le propuso hacerle masajes en los pies, por lo que Fernández se acostó en el piso de la habitación, con una almohada en la cabeza.

Los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja

Uno de los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja (Video: El Trece)

En el primero de estos videos no se lo puede ver a Roberto, pero se lo puede escuchar a la perfección. Con un tono elevado, la voz rasposa por la furia y con una gran cantidad de insultos, le gritó a Daniela: “Vos me maltrataste, vos bolu… Te estás adelantando a mi jugada, sin saber nada, solamente defendiendo a la otra posición, es una enfermedad que tenés, bolu… me querés atacar, listo, yo me voy a defender“. Esa fue la primera frase que salió de la boca del abogado y lo que generó la pregunta de la madre de sus hijas acerca de cuándo lo atacó, lo que solo acrecentó la irritación de Castillo.

“Sí, bolu… en ese momento, idiota. No te das cuenta“, fue la respuesta que le dio a su expareja y Daniela se defendió diciendo que su familia estaba de testigo de la situación. Al escuchar esto, el letrado continuó con los insultos. ”Tu familia es una enferma igual que vos, bolu…¿Sos pelotu…? Esa es mi jugada idiota. ¿Sos pelotu… o te hacés? Esa era mi jugada, bolu… si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? Eh, eh, bolu… ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés“, se lo escucha gritar frente al silencio de la mujer. Acto seguido, continuó: “Sos una pelotu… Yo en ese momento no quiero que te metas, nada más, que no te metas, ni siquiera te pedí que me ayudes, si está tu hermano, tu papá y un amigo son tres para defenderse, son tres cabecitas, vos no te metas, yo me defiendo solo, no te metas a apoyar a los demás, solo eso te pedí y no lo conseguí, no lo conseguí“.

En el segundo se lo puede ver a Roberto en el plano, con una camisa a rayas y completamente desbordado. “Podés parar”, es lo primero que se escucha decir a Vera Fontana. “¿Sos bolu… sos pelotu… o te hacés, mogólico? Sos bolu… sos idiota. Enfermo, ¿qué te haces?. Bajá el vidrio, idiota, baja el vidrio, la con… de tu madre“, le decía la pareja de Cinthia Fernández al otro conductor.

“Pará, pará, mi amor, pará ¿Qué te pasa? Vas a chocar, por favor. Amor, por favor, vamos a casa“, pidió la mujer.. ”Cerra el or... vos, andá con Rodrigo y el otro como se llama, el empleado, andá con el empleado a chup… pij…, pelotu…, anda a chup… pij…, seguí chup… pij… y callate la boca, pelotu… a mí no me hables. Me voy a buscar una mujer de verdad, vos chup… pij… sos una put… anda a chup… pij… Para mí sos una put… defendés a los otros y eso es ser una put…“, se despachó de manera violenta, lo que hizo que desde la producción del programa le pusieran fin al video.