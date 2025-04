Qué dijo Cinthia Fernández de la escandalosa pelea entre Roberto Castillo y su expareja

Tras el escándalo en redes, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se enfrentaron en pleno programa en vivo (Video: Puro Show – El Trece)

Lo que debía ser una rutina compartida entre exparejas por el cuidado de sus hijas terminó en un episodio mediático, uno más en esta historia. El abogado Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, se encontró en una plaza con su expareja, Daniela Vera Fontana, para que ella le entregara a las niñas que tienen en común. Pero todo se desbordó cuando la arquitecta advirtió que en el vehículo de Fernández no había sillas de seguridad para las menores.

Esa escena marcó el inicio de un cruce que luego se trasladó al programa Puro Show, por El Trece. Allí se disparó un fuerte intercambio, en el que, además de las cuestiones vinculadas a la seguridad, Vera Fontana acusó a Castillo en incumplir con la cuota alimentaria y en otros asuntos vinculados a la crianza de las niñas. El abogado explicó los motivos de su atraso en el pago, se disculpó por el descuido y aseguró que Daniela tiene un inconveniente personal con su actual pareja.

Por su parte, Cinthia Fernández permaneció al margen de la discusión, aunque se manifestó a su manera en las redes sociales. Primero, subió una historia a su cuenta de Instagram donde se ve a su pareja con una de las nenas en brazos. La imagen está musicalizada con la canción “Guerrero”, de Emilia Mernes, una elección que fue leída como un gesto de apoyo a Castillo en medio del revuelo.

Roberto Castillo intentó sacar a pasear a sus hijas y su expareja le expresó su preocupación por la seguridad de las nenas (Video: Instagram)

Un rato más tarde, explicó los motivos de su silencio cuando el escándalo ya había estallado en los medios y en las redes. “No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”, escribió con letras blancas sobre un fondo negro.

Así fue el cruce en Puro Show

Invitada al estudio, Vera Fontana describió al aire la raíz del conflicto: “Lo que menos le interesaba era lo que yo le estaba diciendo. Porque ya tenía reiteradas veces que veía su manejo sin las sillitas”. Y agregó que su exmarido desvió la conversación: “Él quiere inculcar que esto es una pelea entre mujeres, entre su actual pareja y yo. Le encanta estar en el medio. Es un ser narcisista que quiere provocar eso”.

Durante la emisión, el intercambio escaló rápidamente. Vera Fontana ironizó sobre el rol público de Fernández: “¿Qué tiene que ver una señora que se cree que hace una cadena nacional en Instagram un viernes a la noche, a que yo te estoy preguntando si trajiste las sillitas?”, se preguntó.

El posteo de Cinthia Fernández

Castillo, por su parte, defendió su posición con tono crítico: “Es fácil demonizar porque soy hombre y soy abogado”. Rechazó haber fomentado un conflicto entre las mujeres involucradas y sostuvo que deseaba mantener a sus hijas al margen: “Yo lo que menos quiero es que mis hijas queden en el medio de esta pelea que es ridícula”.

También minimizó el origen del reclamo: “Voy y compro la sillita. Se terminó. El problema entonces nunca fueron las sillitas”. Aunque admitió haber cometido un error, sostuvo que no pudo resolverlo de inmediato. Y frente a una alusión a un viaje reciente a Mar del Plata sin condiciones adecuadas, solo respondió: “Me equivoqué”.

La discusión pronto viró al plano financiero. Vera Fontana acusó a su exmarido de no pagar la cuota alimentaria ni el alquiler correspondiente al mes de abril. Castillo replicó que tenía la factura y que estaba en condiciones de pagar: “Fue cinco el sábado cuando se generó todo este disturbio”.

Ella respondió que el acuerdo establecía el pago entre el primero y el quinto día del mes. Y agregó que Castillo había comunicado a su abogada que no pensaba cumplir. El abogado lo negó. En plena tensión, Castillo buscó reenfocar el reclamo: “Si te querés pelear con Cinthia, peléense, pero dejen a las bebés fuera”. Vera Fontana respondió con firmeza: “Es la mujer que comparte tiempo con mis hijas. Lo único que no respetás es que nuestra hija menor dice que no”. Y el abogado aseguró que se trataba de un conflicto emocional más que financiero. Y agregó: “Ella lo que quiere es demonizarme y ponerme en un lugar que no sé... Como si salir con Cinthia Fernández fuera un problema”.

Cerca del cierre, el panel le pidió a la arquitecta que precisara sus cuestionamientos hacia su exmarido: “Primero, reclamo la cuota del mes vigente. El pago del alquiler del mes vigente. Lo que quiero es que las nenas tengan seguridad siempre, estén en un auto o en otro. Y que se cumpla con la comida sana, en lo posible”, enumeró.