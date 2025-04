Barbie Simons expuso a Pampita con sus cábalas al viajar y dejó a todos atónitos en Los 8 Escalones

En plena emisión, Barbie Simons dio a conocer la cábala que Pampita sigue al pie de la letra (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

En la emisión del lunes de Los 8 Escalones (El Trece), Pampita Ardohain vivió un momento inesperado cuando su amiga Barbie Simons ventiló una de sus cábalas más insólitas a la hora de viajar en avión. Lo que comenzó como una consigna de trivia terminó en un cruce divertido, pero lleno de revelaciones personales que no solo descolocaron al conductor, Guido Kackza, sino también a los participantes.

Todo sucedió mientras ambas colaboraban con los participantes para responder una pregunta del “escalón de las estadísticas”. Guido leyó en voz alta: “Según una encuesta realizada por el sitio británico Sunshine, publicada en 2025, ¿en qué puesto del ranking de cábalas y rituales que hacen las personas antes de subirse a un avión está evitar el asiento número 13?”.

“Hay cábalas, son diez”, aclaró el conductor, tratando de ayudar. “Tocar el avión antes de abordar, darle una caricia...”, agregó, mientras los participantes pensaban su respuesta. Pero no pudo terminar la frase porque Ardohain lo interrumpió con humor: “No me des ideas porque yo ahora voy a hacer las diez, voy con chicos, no tengo tiempo para hacer todo”, se excusó entre risas, dejando entrever que ella misma tiene sus rituales al momento de volar.

La modelo quedó expuesta por su amiga al aire

Por su parte, Kaczka continuó enumerando cábalas comunes como llevar amuletos de la suerte o agarrarle la mano a la pareja durante el despegue. Fue ahí cuando Pampita lanzó una frase que desató todo: “Ya estoy en el horno ahí, una menos”, dijo, en referencia a que no siempre viaja acompañada.

Y fue entonces cuando Simons no se la dejó pasar. “Claro, tenés que tener pareja”, acotó, para inmediatamente agregar con picardía: “No, pero vos lo que tenés al lado, lo agarrás, no te importa”.

“¿Qué estás diciendo?”, respondió la jueza, completamente anonadada. Pero su amiga fue por más: “Agarrás a alguien del cag…zo que te agarra, doy fe”. La modelo, visiblemente sorprendida, no pudo evitar reírse, aunque quedó expuesta en vivo. Barbie, que ha viajado varias veces con Pampita, dejó entrever que esa escena es habitual cuando despegan juntas.

A lo largo de las emisiones del ciclo, se han ido conociendo distintas facetas de la panelista. Y así como esta vez salió a la luz su reacción en los vuelos, unas semanas atrás su amiga ya había dejado a todos perplejos con otro comentario inesperado que involucraba a una figura conocida.

En pleno del programa que conduce Guido, las integrantes del jurado mandaron al frente a una celebridad por su higiene (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

En aquella oportunidad, una participante llamada Micaela eligió a Pampita para que la ayudara en una pregunta. “Según el informe global sobre pensamiento saludable, encuesta publicada en 2022, ¿qué porcentaje de la población mundial se cepilla los dientes al menos dos veces al día?”, leyó Guido. Las opciones eran: 23%, 53% u 83%. Luego de analizar las posibilidades, Pampita sugirió la opción más alta: “83%”. Pero la respuesta correcta era “53%”.

La sorpresa fue generalizada. “¿Y qué? ¿Una sola vez?”, preguntó la integrante del jurado, incrédula. A lo que Guido respondió: “Una vez o nada. Hay algunos que nada, un enjuague…”.

Y justo ahí, Barbie lanzó otra frase inesperada: “Y algunos que conocemos que no usan pasta dental”. Mirando fijo a su amiga, agregó: “Vos sabés de quién hablo… ¡es conocido!”. La modelo intentó mantener la compostura y esquivar la situación: “No vamos a decirlo acá. Vamos a hacer un programa propio directamente con Barbie”, dijo, entre risas, tratando de cortar el tema.

Pero el comentario ya había generado un nuevo foco de curiosidad. “Marta quiere que le cuente”, comentó Simons, en referencia a la participante. Y hasta la otra concursante, que había perdido la oportunidad de responder, se sumó al misterio queriendo saber de quién hablaban.

Con su estilo relajado y espontáneo, Ardohain volvió a convertir un momento incómodo en una escena divertida. Aunque no logró evitar que su amiga la dejara, una vez más, en el centro de la escena con una confesión inesperada.

Así, entre risas, anécdotas y secretos al borde del blooper, Los 8 escalones volvió a mostrar el costado más espontáneo de Pampita. Porque aunque los viajes sean parte habitual de su agenda, hay detalles, como las cábalas, los nervios y las amigas sin filtro, que ni el mejor pasaporte puede evitar.