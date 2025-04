Se definió el pedido de restricción perimetral que solicitó Wanda Nara: qué dice la resolución judicial

El juez del fuero penal porteño Norberto Luis Circo dictó una serie de medidas de protección a favor de Wanda Solange Nara en el marco de un proceso judicial en curso, imponiendo restricciones expresas contra Mauro Emanuel Icardi. La decisión judicial establece límites estrictos de contacto y proximidad, invocando los artículos pertinentes de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El tribunal prohibió a Icardi mantener cualquier tipo de contacto con Nara, ya sea en forma personal o mediante terceros, lo que incluye también canales digitales y redes sociales. La medida abarca específicamente “medios electrónicos, telefónicos, mensajería de texto, informáticos, correspondencia”, así como cualquier tipo de mención de la denunciante o del conflicto judicial en plataformas públicas o privadas. “En caso de contacto accidental, deberá retirarse inmediatamente del lugar”, señala el fallo.

Asimismo, la jueza determinó que cualquier cuestión relacionada con las hijas en común deberá canalizarse exclusivamente “a través de un tercero designado a tal fin”, según lo establece el artículo 26, inciso A, apartado a.1 de la Ley 26.485.

La resolución prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de Nara. En caso de un eventual encuentro accidental, el deportista deberá “retirarse inmediatamente del lugar”. Además, se fijó una restricción de 500 metros respecto de los domicilios de la denunciante, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Las direcciones mencionadas son: Avenida del Libertador 7050, piso 36, departamento 3603, y el lote 126 del Barrio Santa Bárbara en Benavídez.

El documento de la justicia sobre las medidas de protección a Wanda Nara

En contraposición a las medidas restrictivas otorgadas, el juzgado resolvió “no hacer lugar a la imposición de las medidas restrictivas solicitadas” por la parte querellante que involucran a las hijas menores F.I. e I.I. La jueza indicó que se aguardarán los resultados de las entrevistas de revinculación que actualmente se desarrollan en el fuero civil y que están siendo coordinadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario Judicial (ETIJ) del Ministerio Público Tutelar.

Las medidas dispuestas tendrán vigencia mientras dure el proceso judicial en curso, conforme a lo previsto en los incisos a.1 y a.2 del artículo 26 de la Ley N.º 26.485.

Pia Shaw compartio los detalles detras de la audiencia en la que participaran Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: A la Barbarossa – Telefe)

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con la solicitud de una restricción perimetral presentada por la empresaria en contra del futbolista, a raíz de episodios de violencia previamente denunciados. La medida fue solicitada no solo por la propia Nara, sino también acompañada por la Fiscalía, en el marco de una causa penal que investiga actos de violencia atribuidos a Icardi y que fueron considerados acreditados por la fiscal de género a cargo del expediente.

Audiencia fallida y conflicto por la revinculación con las hijas

Ambos estaban citados a una audiencia presencial en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del proceso de revinculación de sus hijas. Sin embargo, el encuentro no se concretó: Wanda asistió junto a su abogado, mientras que Icardi optó por no presentarse. Su equipo legal alegó que su presencia no era obligatoria, y justificó la ausencia por la intención de evitar un nuevo cruce con Nara.

La audiencia fue convocada tras un grave incidente ocurrido el 14 de marzo en el edificio Chateau Libertador, donde ambos residían, el cual motivó la intervención de la Policía y de una ambulancia del SAME. En ese contexto, Nara presentó denuncias penales y civiles solicitando que sus hijas no mantuvieran contacto con su padre, aunque estas fueron inicialmente rechazadas por el fuero civil, que ordenó avanzar con la revinculación. La asesora de menores tampoco avaló el pedido de la madre en sede penal.

Divergencias legales y acusaciones cruzadas

La estrategia de Icardi y sus abogados apunta a que sea el juez quien resuelva la solicitud de restricción, aunque el futbolista ya habría cumplido una medida cautelar previa. En paralelo, la defensa de Icardi acusa a Nara de obstaculizar el vínculo paterno-filial mediante “denuncias falsas” y una conducta obstructiva, lo que estaría afectando directamente el proceso de revinculación.

La abogada de familia de Icardi, Lara Piro, informó que Nara deberá llevar a sus hijas al Ministerio Público Tutelar para comenzar el proceso terapéutico que permita retomar el contacto con su padre, luego de tres meses de interrupción. A su vez, apuntó duramente contra la empresaria, acusándola de manipular el proceso judicial y de no cumplir con las órdenes del fuero de familia.