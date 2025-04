Nicole Neumann habló del posible ingreso de su hija Allegra al mundo Cris Morena: “Es re cholula”

Nicole Neumann habló de Allegra

El escenario, vestido para la fantasía, vibraba con la voz de Mora Bianchi, protagonista de Margarita, la nueva joya del universo de Cris Morena. En la platea, tres figuras se destacaban por su entrega total al asombro: Indiana, Allegra y Sienna Cubero, las hijas de Nicole Neumann, quien no dudó en responder luego a las preguntas de los periodistas que allí se encontraban.

“Son re fanáticas, Ali es re cholula, así que le encanta venir a ver a todos”, soltó Nicole, mientras esbozaba una sonrisa que escondía ternura y un dejo de nostalgia, al referirse en especial a Allegra. Estaba ahí por ellas. Para acompañarlas. Para verlas brillar desde el costado del mundo que alguna vez la tuvo como protagonista precoz.

El show de Mora era mucho más que una función: era una puerta abierta al deseo, una ventana hacia futuros posibles. Es que Ali, con sus 14 años, brillaba de emoción. Fue entonces cuando uno de los cronistas allí apostados le consultó si veía la posibilidad de que la menor fuera parte integrante del mundo Cris Morena.

Nicole Neumann junto con sus hijas

Nicole dudó apenas, como si hiciera un rápido repaso por su propia historia, por las tapas de revistas, por los estudios de fotografía en los que había crecido sin siquiera llegar al secundario completo: “Y... le re gusta a ella, le encantaría. Está estudiando baile, todo. Bueno, veremos el día de mañana”, respondió, con un orgullo velado, pero firme.

Ese “veremos” tenía el peso de quien conoce el precio de la fama temprana. Nicole había comenzado a trabajar a los doce años. Desde entonces, la exposición fue constante, a veces feroz.

Hoy, Allegra está más cerca de sus quince que de la infancia. Planea su fiesta como si fuera una escena soñada. Vestido, música, amigas. Y quizás, muy pronto, casting, ensayos, coreografías. El mundo del espectáculo, con su atractivo seductor, empieza a tentarla. Pero Nicole observa con cuidado. Sin impedir, pero sin apurar. Porque sabe. Porque lo vivió.

Respecto del próximo cumpleaños de 15, en una reciente charla con el ciclo Mujeres Argentinas Nicole contó cómo lleva la preparación del evento y cómo se siente de cara a este: “Me siento bien, todo divino. Falta un año, pero todo bien. Todo bárbaro”. Mientras respondía con una sonrisa en su cara, fue consultada respecto del vestido.

Nicole Neumann se refirió a los comentarios que recibió su hija por su cumple de 15 años

Fue entonces cuando Neumann adelantó: “Ella (Allegra) tiene algo en mente. Creo que la semana que viene tenemos la primera entrevista”. Al respecto, la periodista le preguntó si había arreglado detalles con su expareja: “¿Pudiste hablar algo con tu ex, con Cubero, teniendo en cuenta que está un poco en silencio en base a todo esto que pasó con la fiesta?“.

Incómoda por la pregunta, Nicole respondió de forma tajante: “Yo con la única que hablo es con mi hija. Chicos, no sé por qué tanto tema alrededor, que no está bueno, porque la gente malinterpreta. Le están mandando mensajes horribles a mi hija. Tiene 14 años. No da. Es horrible”.

Luego, enfurecida al recordar la situación que atraviesa su pequeña en redes sociales, la modelo cerró: “No sé por qué el tema apareció en algún lado, porque es un tema interno y no tengo mucho más para decir y sobre todo porque son chicas. No me interesa que nada sea público y mucho menos que las implique a ellas y nadie les tenga que decir nada”.

Allegra Cubero junto con su padre, Fabián

En las últimas publicaciones de Allegra en Instagram, numerosos usuarios intervinieron con comentarios críticos en relación a la decisión de celebrar su cumpleaños de 15 junto a su padre, excluyendo a su madre del festejo principal.

Cabe destacar que la celebración quedó estructurada en torno a una distribución de responsabilidades definida por la propia adolescente. En palabras de Nicole: “Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá‘”. Esta división implicó que el padre, Fabián Cubero, se hará cargo de la fiesta principal, mientras que la madre, Nicole, acompañará a su hija en la elección del vestido y en un viaje posterior.

Según detalló la modelo, su rol incluye el diseño y elección del vestido, así como la planificación del viaje, que fue acordado como una instancia compartida entre madre e hija. Neumann remarcó: “Por ahora, la fiesta la va a hacer el papá, conmigo es el viaje”.