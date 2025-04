Daniela Vera Fontana le respondió a Cinthia Fernández tras el escándalo con Roberto Castillo: “Los de afuera son de palo”

Daniela Vera Fontana le respondió a Cinthia Fernández tras el escándalo (Video: El Trece)

Lo que debía ser un evento rutinario entre Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana, terminó en un escándalo. La expareja se reunió en una plaza con la intención de que las dos hijas que tiene en común se fueran a la casa de su padre, sin embargo, la arquitecta advirtió que el auto de Cinthia Fernández, actual pareja de Castillo, no tenía las sillas de seguridad para trasladar a las pequeñas.

Esto terminó en una pelea que luego se convirtió en un enfrentamiento verbal al aire de Puro Show (El Trece). Mientras esta escena se desarrollaba, Fernández tomó la decisión de mantenerse al margen y en sus redes sociales hizo un posteo en el que aseguró que no iba a hablar del tema, dejando que Castillo y Vera Fontana lo solucionen entre ellos. Y a continuación, en diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece) la arquitecta habló de lo vivido y le respondió a la actual pareja del padre de sus hijas.

Belén Ludueña, la conductora del programa, le comentó que Roberto estaba invitado al programa del martes y había prometió asistir, pero finalmente no apareció. Al respecto, Daniela respondió: “Él actúa así cuando no le siguen el hilo o no le dan la razón, obviamente que no se sintió cómodo y no iba a aparecer”, argumentó. Luego le preguntaron por el enfrentamiento que tuvieron al aire: “Se abrió el debate. Él vio que estaba haciendo la nota y se ve que quiso salir, porque me quiere tapar, quiere dar su versión, porque se quiere escudar y pasó lo que pasó”, señaló a modo de introducción.

“A mí me angustia el tema. Todavía lo recuerdo porque es muy reciente y lo que quiero es que cumpla con la seguridad de mis hijas, él y la pareja con la que esté”, expresó. Virginia Gallardo, una de las panelistas del programa, preguntó por el estado emocional de las pequeñas: “Bien. Con Oli ayer tuve una charla, el mensaje que ella me da a mí me llamó la atención, se lo comenté a mi abogada y espero por favor en algún momento charlarlo con Roberto”.

Roberto Castillo intentó sacar a pasear a sus hijas y su expareja le expresó su preocupación por la seguridad de las nenas (Video: Instagram)

Esto generó las consultas de las mujeres sentadas en el panel. “Básicamente, yo no quería dejarlo pasar, si bien Oli tiene cuatro años, pero los niños vienen cada vez más despiertos. Ella en ese momento que pasó todo lo violento en la plaza, en ningún momento lloró, no la sentí mal, claramente pasaba todo por su interior. Ayer le comenté y le dije ‘Mira, a veces los adultos nos equivocamos; a veces cuando nos enojamos lo expresamos mal, en el momento equivocado y frente a personas que no tiene que estar’ y ella me dijo ‘Si, Cinthia te empujó’“, detalló acerca de la conversación que tuvo con su hija mayor.

Fue en ese momento que le leyeron el posteo de la bailarina en el que explicaba que no iba a responder sobre la cuestión. “Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”, señaló Fernández en sus redes. Con total franqueza, la arquitecta agradeció su silencio: “Esto es un tema de papá y mamá, los de afuera son de palo. Si estás compartiendo la vida con una pareja y esa pareja tiene hijas, es para sumar, nunca en negativo. Le agradezco porque en ese posteo aclara que tiene mucha bronca y la bronca hay que dejarla de lado para ser justos“.

“Estas dos personas que son públicas, que buscan fama, que quieren salir en los medios, que buscan fama, esto los expuso demasiado y él es un ser muy egocéntrico y narcisista, por lo que no le sumaba que una mujer que no tenía nada que ver con estas dos criaturas se meta. Claramente, hubo una bajada de línea y gracias a Dios que le hizo caso porque como venía siendo no la podía manejar, no la podía controlar”, teorizó Daniela acerca de la actitud de Fernández a no hablar sobre lo sucedido.