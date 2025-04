La discusión de Ricardo Canaletti con Juana Viale y Noelia Marzol por la edad de imputabilidad: “Ni los milicos lo hicieron”

La discusión de Noelia Marzol con Ricardo Canaletti por la edad de imputabilidad: “Yo no soy idiota” (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

La mesa de Juana Viale tuvo este domingo una agitada discusión entre Ricardo Canaletti y Noelia Marzol a la que terminó sumándose la conductora. El ciclo se convirtió en escenario de un debate sobre la edad de imputabilidad penal. La discusión expuso posiciones contrapuestas en torno al rol del Estado, la justicia penal juvenil y la respuesta social frente a delitos cometidos por menores.

Todo se inició cuando en Almorzando con Juana se refirieron a Adolescencia, la serie de Netflix que viene despertando discusiones sobre el rol del estado, el ciberbullying, las nuevas tecnologías y, por supuesto, la edad de imputabilidad de los menores. “Una chica de 12 años no puede quedar embarazada, pero un nene de 12 sí puede matar”, arrojó la bailarina, polemizando sobre lo que considera una contradicción legal: la edad de consentimiento sexual en comparación con la edad de imputabilidad penal, que hoy es de 16 años.

“Si estamos cuidando a una menor para que no quede embarazada por ley, podríamos bajar la ley de imputabilidad para que no pueda matar”, expresó, cuestionando los criterios actuales de responsabilidad penal. Mientras que el periodista de TN, con una postura más técnica, respondió que el hecho de que un niño cometa un homicidio no implica automáticamente que deba ser juzgado penalmente. “Puede matar, el nene puede matar a los tres años, los cuatro, los cinco... no viene al caso”, sostuvo, subrayando que el sistema legal establece límites de edad precisamente para definir cuándo el Estado está habilitado a intervenir penalmente.

“Todos nosotros decidimos a los pibes de 14 años no se los pena. Si vos estás en desacuerdo, presentá un proyecto de ley”, argumentó. “Pero los hay, por eso se está hablando lo de la baja de imputabilidad", intervino la conductora, haciendo que Canaletti la cruce. “Vos tenés una cosa... Ni los milicos la bajaron”, se despachó. “¿Y qué tiene que ver con eso?“, lo cruzó Juana. ”Es una visión extrema", señaló, haciendo que Noelia también lo cuestione. “¿Ella vino hoy para llevarme la contra?“, comentó entre risas el conductor de Cámara del crimen, pero la actriz se mantuvo firme. ”Yo vine para ser la vocera de un montón de gente que piensa de la misma manera", esgrimió.

Marzol, por su parte, insistió en que hay una contradicción entre la protección de una menor en un plano y la desprotección frente a delitos cometidos por menores en otro. Canaletti en ese momento replicó con dureza: “Una tontería repetida por un millón de personas sigue siendo una tontería”. Esta frase tensó aún más el clima. “Me faltás el respeto si decís que lo que digo es una tontería”, arremetió ella. “No, es un ejemplo de que un argumento flojo, repetido por un montón de gente sigue siendo un argumento flojo”, esgrimió él.

Ricardo Canaletti a Juana Viale: “Vos tenés una cosa... Ni los milicos bajaron la edad de imputabilidad”

Juana Viale introdujo un giro en la conversación para focalizar en las posibles soluciones: “¿Qué se puede hacer? ¿Se lo educa, se lo retiene, se lo lleva a un lugar que no sea una cárcel común?”. Propuso pensar en espacios alternativos que no estén basados en la lógica punitiva, sino en la rehabilitación y la contención social.

Canaletti coincidió en que estos centros existen, aunque señaló que en Argentina muchas veces no funcionan adecuadamente por falta de presupuesto y decisión política: “Son los mismos centros de siempre, los antiguos reformatorios. Se puede hacer, pero no se hace”.

Unos minutos después, un nuevo encontronazo se dio entre la exintegrante de Sex y el periodista de policiales. “Entonces es un problema que no tiene solución, así que no hagamos nada...”, dijo Noelia. “No lo podemos resolver acá en una mesa de televisión, no se puede resolver una cosa así”, le contestó él. “No, obvio, tampoco yo soy idiota, más allá de que mis pensamientos quizás lo sean”, respondió la actriz, molesta. En ese momento, la conductora volvió a intervenir.

“Nadie tiene la verdad, sino estarías trabajando en el Ministerio de seguridad”, le dijo Juana Viale a Ricardo Caneletti. "No, señora. Una de las cuestiones de la modernidad es la desvalorización del trabajo periodístico”, se despachó él

“No lo dijo. No dijo que tu pensamiento es idiota y si lo dijiste, te pido que te retractes”, expresó la nieta de Mirtha Legrand, dirigiéndose al periodista. “No. A ver, ni una cosa ni la otra”, dijo, mientras la conductora aseguraba que “todos tienen derecho a pensar libremente”. “Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todo el mundo tiene derecho a que yo considere su opinión”, se despachó Caneletti.

Juana Viale, en ese momento volvió a la carga. “Nadie tiene la verdad, sino estarías trabajando en el Ministerio de seguridad”, lanzó, haciendo que el conductor de la señal de noticias se moleste. “No, estaría trabajando donde trabajo. No, señora. Obviamente una de las cuestiones de la modernidad es la desvalorización del verdadero trabajo periodístico o del trabajo periodístico”, aseveró.

“Nadie desvaloriza el trabajo”, lo interrumpió ella. “‘Si no estarías trabajando en el Ministerio de Seguridad’”, repitió él sus palabras. “¿Vos sabés que en el Ministerio de Seguridad estuvo Berni? ¡Por favor!“, dijo, crítico en alusión a Sergio Berni, quien estuvo a cargo de esa cartera en la provincia de Buenos Aires hasta 2023.