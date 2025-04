El tremendo susto de Evangelina Anderson en su casa de México cuando apareció una serpiente en la cocina

A través de sus redes, Evangelina Anderson mostró la serpiente que se metió a su hogar (Video: Instagram)

Desde que Evangelina Anderson se mudó a Monterrey, su vida cambió por completo. Junto a sus hijas, Lola y Emma, la modelo armó las valijas y dejó Argentina para instalarse en el norte de México, acompañando a su esposo Martín Demichelis, quien asumió hace algunos meses como director técnico de los Rayados de Monterrey. Pero si bien la familia está en pleno proceso de adaptación, no todo ha sido color de rosa. En las últimas horas, Evangelina compartió un momento de alto impacto: una serpiente apareció dentro de su casa y el susto fue tal que lo grabó y lo subió a sus redes sociales.

“No puedo creerlo… Estábamos sentados ahí, ¡mirá lo largo que es!”, se la escucha decir, visiblemente asustada, mientras enfocaba al reptil de rayas negras y amarillas que se movía con total libertad cerca de una de las ventanas. En el video, mientras ella grita sin parar, se escucha la voz de un hombre que intenta calmarla: “No hace nada, se come las ratas”. Pero la explicación no logró tranquilizarla y Evangelina, entre gritos y nervios, continuó registrando todo con su celular. “No lo puedo creer, ay no”, se la escuchó repetir desde atrás de la cámara mientras observaba cómo el animal comenzaba a deslizarse por el piso.

En medio del susto, Evangelina y quienes la acompañaban decidieron intervenir: con una escoba, intentaron hacer que el animal se alejara. Si bien el objetivo era evitar hacerle daño, el momento fue claramente de tensión. Las imágenes muestran cómo intentaban sacarla con cuidado, buscando que abandonara el lugar sin generar una situación más peligrosa.

Pero esta no es la primera vez que la esposa de Demichelis se enfrenta a una situación de este estilo desde que llegó a México. En octubre pasado, compartió otra experiencia que también generó revuelo: un oso negro apareció en las cercanías de su casa.

“Hay visitas en mi barrio”, escribió en ese momento junto a un emoji de gatito asustado, mientras mostraba en video al animal caminando entre los pastizales y colinas cercanas. Esa misma noche, volvió a aparecer, ya sentado tranquilamente entre la vegetación.

Pero eso no fue todo: en un tercer video, se lo ve explorando una casa en construcción dentro del mismo barrio. Anderson no perdió el humor y musicalizó el clip con la clásica melodía de la película Psicosis, dándole un toque cinematográfico al susto real. En todo momento, tanto ella como sus hijas observaron la escena desde el interior de su camioneta, sin ponerse en riesgo.

La expanelista de Los 8 Escalones (El Trece) ha compartido con sus más de tres millones de seguidores diferentes momentos de esta nueva etapa, desde salidas familiares hasta cómo sus hijas se adaptan a la cultura local. Y aunque estos encuentros con animales salvajes parecen sacados de una película, en realidad son bastante comunes en esa zona.

El oso negro americano habita en regiones como Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, y los avistamientos dentro de zonas urbanas no son tan raros como uno podría imaginar. Los habitantes están acostumbrados a verlos de vez en cuando, aunque siempre se recomienda mantener la distancia y no interactuar con ellos por los riesgos que pueden representar.

Desde cenas en familia interrumpidas por un silbido hasta ventanas que se convierten en frontera entre lo doméstico y lo salvaje, la nueva vida de Anderson en Monterrey está lejos de ser monótona. Entre serpientes que se cuelan sin aviso y osos que caminan como dueños del barrio, su cotidianidad se convirtió en una postal inesperada de la convivencia entre el lujo y la intemperie. Por ahora, la modelo sigue adaptándose, con una escoba en una mano y el celular en la otra, siempre lista para enfrentar, y grabar, al próximo visitante.