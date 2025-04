Wanda Nara se sumó a OnlyFans después de la sanción de la Justicia y colapsó su cuenta por la cantidad de visitas

Wanda Nara habló sobre la suspensión de sus redes sociales: "Sería muy injusto porque ya tengo firmados muchos contratos"

Este viernes por la mañana, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio. El Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación fijó una nueva fecha para la entrega de las hijas del futbolista y aplicó una medida cautelar que suspende por 30 días corridos todas las cuentas de la conductora en Instagram, TikTok y Facebook. La decisión judicial llega mientras aún se define la revinculación entre el jugador y las menores. Sin embargo, la influencer redobló la apuesta.

La medida se produce tres semanas después de los hechos ocurridos en el Chateau Libertador, que reactivaron la disputa entre ambos, lo que motivó a que la animadora de Bake Off Famosos reaparezca en su cuenta de Instagram para lanzar una provocativa frase que adelanta cuáles serán sus próximos pasos.

Lejos de llamarse a silencio, luego de compartir fotos junto a sus hijas, Wanda publicó un posteo. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”, escribió, junto a un emoji de una llama de fuego, aludiendo a la famosa plataforma de contenido para adultos. Pero no fue todo. “Yo nunca me caigo, tomo envión”, concluyó, junto a una imagen de un avión.

La fuerte reacción de Wanda Nara después de la orden de la Justicia de cerrar por 30 días sus redes sociales (Instagram)

“Hola.. No soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG me ACTIVO más que nunca”, se presenta desde su cuenta de la red social de contenido erótico y XXX, en la que se hace llamar @badbitchwan. Parece que tuvo tanto éxito que consiguió que su cuenta no resista las miles de visitas. “Colapsó la página. Colapsaron los servers”, puso, celebrando junto a una captura de un diálogo con quien le maneja la parte comercial de su carrera. A casi una hora después ser presentada, su cuenta de OnlyFans permanecía caída.

También desde esa misma red social se refirió a lo que está sucediendo. “Buen día. Qué hermoso día. Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también que no sé si me van a cerrar o no las cuentas. Está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas, muchísimas que me apoyan y que trabajan conmigo y tenemos contratos para todo el año”, señaló, a través de un video, mientras enumeraba algunos de los proyectos que tiene para este año.

Unas horas antes, la conductora comenzó a compartir fotos de sus hijas en las que las niñas aparecen patinando, recibiendo como regalos muñecos de Hello, Kitty junto a imágenes luego de entrenar. “Buen día. Este es mi look. No sé qué les parece”, dijo, mientras aparecía luciendo un conjunto deportivo gris y mostraba un muñeco de gran tamaño. “Miren esta mega Kitty que me regalaron. Creo que la voy a poner en la cama, es muy linda para abrazar. No sé si se dan cuenta el tamaño. ¡Es más grande que yo! ¡Es espectacular!“, contó.

Wanda Nara en una selfie junto a los muñecos de Hello, Kitty

En los videos también aparece mostrando el desayuno que consume. “Son galletitas de arroz, tiene semillas, frutas y mi mate que le pongo de todo. Estoy haciendo una dieta muy sana, cuidándome muchísimo para estar bien de salud y anímicamente”, contó. También compartió otras selfies rodeada de peluches. “Soy feliz”, escribió.

El documento judicial fechado el 4 de abril de 2025 determinó que Wanda Nara incurrió en una nueva desobediencia a una orden previamente consentida, al no asegurar la asistencia de sus hijas a una instancia de revinculación con su padre, Mauro Icardi. El escrito argumenta que esta conducta entorpece el proceso de reencuentro entre padre e hijas, en perjuicio de los derechos de las menores, en línea con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061.

En consecuencia, el Juzgado Civil N.º 106 resolvió suspender por 30 días corridos todas las cuentas de redes sociales de Nara en Instagram, TikTok y Facebook, además de notificar a Meta Platforms Inc. y TikTok Argentina S.A. para que implementen la medida. También remitió nuevamente el expediente a la Justicia Penal para que se investigue un posible nuevo delito de desobediencia. “La Justicia dispondrá qué sucede si sigue incumpliendo las resoluciones”, señaló la abogada Lara Piro, integrante del equipo legal de Icardi, a Teleshow.