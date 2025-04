La venganza será terrible celebró sus 40 años con un programa especial que reunió a sus integrantes históricos

“La radio no tiene magia, solo pensamiento y palabra”: Alejandro Dolina (Gentileza: Radio Splendid)

Después de décadas de marcar un estilo y convertirse en un ícono en la historia de la radiofonía nacional, este jueves, La venganza será terrible celebró sus 40 años. Con un formato especial, los integrantes actuales y los históricos del icónico programa de humor, teatro, música y reflexión se reunieron en Qué importa, el ciclo que conduce Patricio Barton a diario de 17 a 19 por una de las AM del Grupo Alphamedia como lo es Radio Splendid 990 AM.

Aunque las tecnologías se modificaron y el concepto de la radio ante la mirada de la sociedad no ocupa el mismo plano, la vigencia del ciclo permanece, incluso en cortes de diferentes plataformas. Así las cosas, además de Barton, Gabriel Schultz -que ya es parte del programa-, Alejandro Dolina, Gillespi, Guillermo Stronati, Coco Sily y Gabriel Rolón dijeron presente en el ciclo.

Alejandro Dolina reflexionó sobre la permanencia de su programa

Tras finalizar el “programa especial” en diálogo con la Agencia NA, Dolina sostuvo con humor que la clave para la permanencia es “primero no morirse” y añadió: “La permanencia es lo mismo que no haberse muerto, muchas personas mejores que yo murieron jóvenes o no tuvieron esa suerte. Alguna cosa buena habremos hecho, puede ser. No miro el pasado con ilusión, por ahí el futuro. De qué vale tener ilusiones para el pasado o tener esperanza en cosas que no pasaron, no se puede”.

En este sentido, el filósofo quitó la posibilidad de que las nuevas herramientas hayan eliminado la “magia” a la radio, incluso negó la posibilidad de dicha ilusión en el medio de comunicación: “No hay magia en la radio, la radio no tiene magia, prendés una cosa y escuchás”.

Los festejos del aniversario reunieron a figuras actuales e históricas del programa

“Los que tienen magia son algunos conductores, personas o artistas que trabajaron en la radio y tenían o tienen magia. Los que trabajamos en la radio sabemos que no hay ninguna magia más que el pensamiento y la palabra. Después, los aparatos van y vienen”, concluyó al respecto.

Si bien el programa con el nombre La venganza será terrible comenzó a transmitirse en 1993, Dolina afirma que los programas anteriores Demasiado tarde para lágrimas y El ombligo del mundo son parte del mismo ciclo radial, por lo que la antigüedad de “La venganz”, se remonta al 2 de abril de 1985.

Dolina considera a Demasiado Tarde para Lágrimas y El Ombligo del Mundo parte del mismo legado

El ciclo ha obtenido innumerables premios y distinciones y es el programa nocturno más escuchado de la radiofonía argentina desde hace décadas.

Fernando “Coco” Sily participó de los festejos por el aniversario de La Venganza Será Terrible con palabras de fuerte contenido emotivo. El actor y conductor definió al ciclo como una referencia ineludible de la radiofonía nacional. “Se mire desde el punto que fuera, La Venganza es el programa de radio. Hay muchos ciclos que son ‘los’ programas de radio, pero fue una bisagra magnífica, y todo aquel que lo haya tocado, siente que es parte de la historia de la radio”, afirmó. Sily destacó el carácter histórico del programa y su peso en el imaginario colectivo de quienes, como él, tienen trayectoria en el medio: “Hace 20 años que hago radio, pero tiene ese aura tan maravillosa”.

La Venganza Será Terrible celebra 40 años como ícono de la radiofonía argentina

Consultado sobre los cambios en los formatos de consumo y producción de contenidos, el cómico se refirió al streaming con una postura crítica respecto al entusiasmo generalizado que despierta: “El streaming no me parece ningún cambio trascendental”. Para reforzar su idea, trazó una comparación con la llegada de la televisión: “Cuando sólo se escuchaba radio y apareció la televisión, más obvio que sólo sonido contra imagen y sonido, era lógico que la radio iba a desaparecer, más obvio que eso no había nada”.

A pesar de esa supuesta obsolescencia, la radio persistió, y para Sily esa supervivencia invalida las visiones catastrofistas sobre su futuro. En ese sentido, concluyó: “El streaming es una nueva herramienta y está muy bien, pero no me parece que sea una bisagra o un cambio en los medios de comunicación, para nada”.

El gesto de Alejandro Dolina al hablar de las repercusiones de La Venganza será terrible

Además de su trabajo en medios, el actor incursionó nuevamente en el teatro. En octubre, se subió a las tablas bajo la dirección de Ricky Pashkus en la obra Dios es argentino. Aunque la pieza no logró sostenerse en la cartelera porteña, el humorista la valoró sin ambigüedades: “Fue maravilloso”. La experiencia, según sus propias palabras, tuvo un valor personal más allá del resultado comercial.

Sily también se refirió a su vínculo con Pashkus, subrayando la admiración y el afecto que siente por él: “Ricky es mi amigo y a quien admiro profundamente”. Reconoció que haber participado en el espectáculo le permitió concretar un deseo largamente postergado: “Me dí un gustazo aunque no funcionó comercialmente como nosotros pretendíamos, para mí fue un placer enorme y un gustazo”.