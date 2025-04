La sorpresa de Guido Kaczka por la llamativa destreza de una de sus asistentes: “¿Me estás cargando?”

Mar, una de las asistentes de Guido Kaczka, lo sorprendió al poner a prueba un particular truco (Video: The Balls - El Trece)

Aunque lleva años al frente de programas exitosos en la televisión, Guido Kaczka sigue encontrando motivos para sorprenderse al aire. En cada emisión de sus ciclos, algo logra descolocarlo: una respuesta inesperada, una reacción espontánea o, como ocurrió esta vez en The Balls (El Trece), una habilidad totalmente fuera de lo común.

La escena se dio durante una de las consignas que el conductor lanzó a los ayudantes, buscando un momento divertido con el público. “Por favor, acérquense todos. ¿Quién de ellos sabe tocarse el dedo con el brazo?”, preguntó, sin ocultar su curiosidad. “No sé lo que hace, pero hay alguien que lo sabe, que se toca el dedo con el brazo. Uno solo que lo sabe, ¿quién?”, insistió mientras los jugadores del día se acomodaban para intentar el reto.

Después de que algunos de los asistentes de aquella emisión intentaran cumplir con el extraño movimiento sin éxito, Guido miró hacia el costado del estudio y apuntó directo a una de ellas: “Mar, ¿vos?”, le consultó. Ella no dudó en responder. “Sí”, contestó con seguridad. Entonces, lo que parecía una consigna menor se convirtió en uno de los momentos más inesperados del programa.

El conductor le consultó a sus asistentes quién tenía aquella extraña habilidad (The Balls - El Trece)

“¿A ver, Mar, qué es eso? ¿Ah, con el mismo? ¿Me estás cargando?”, exclamó el presentador, totalmente descolocado al ver cómo la joven lograba, con una sorprendente elasticidad, tocarse el antebrazo con el dedo pulgar. De inmediato, intentó imitarla, pero no tuvo suerte. “O sea, ¿así? Y sí, yo también. Ah, no, yo no. ¿A ver? Perdón, esto lo hacemos todos… no. O sea, el dedo gordo, a ver…”, murmuraba mientras probaba una y otra vez, visiblemente confundido.

La situación sumó aún más sorpresa cuando una de las compañeras de la muchacha también lo intentó y tuvo éxito. “Ay, yo también puedo”, dijo con entusiasmo. “¡Ella también puede! ¿Y no sabías? Bueno, dos cosas, mirá, arrancan y ya sabés, ¡Bravo!”, celebró Kaczka entre risas, dando por cerrada la secuencia con aplausos y desconcierto en el estudio.

Pero este no fue el único episodio reciente que logró sorprender al Guido. Apenas una semana atrás, en otro de los programas que conduce, Los 8 Escalones (El Trece), volvió a quedar sin palabras por otro momento inesperado. Esta vez, no se trató de una destreza física ni de una respuesta ingeniosa, sino de un impactante parecido físico que generó un revuelo en el estudio.

La joven llamada Agustina causó furor luego de que su aspecto físico se asemejara a una famosa (Video: Los 8 Escalones – El Doce/El Trece)

La protagonista fue Agustina, una joven estudiante de Comercio Internacional, que no pasó desapercibida ante las cámaras. Al presentarse, contó brevemente sobre su trabajo en las redes sociales, sin imaginar que la atención iba a desviarse por completo.

Mientras el presentador le hacía algunas preguntas para conocerla, fue interrumpido desde el jurado por Barbie Simons, que no pudo contener su sorpresa: “¡Che, Guido! Pero es re parecida a Evangelina Anderson”, lanzó, señalando a la participante. De inmediato, todas las miradas se posaron sobre Agustina. “Es igual, son dos gotas de agua, ¿no te parece?”, insistió la integrante del panel. El animador, aunque no dijo nada, no pudo disimular su reacción: la expresión en su rostro reflejaba que también había notado el parecido.

Lejos de incomodarse, la joven tomó la comparación con humor. “Me lo dicen seguido”, reconoció entre risas. Luego, quiso dejar en claro que no se sentía a la altura del halago: “¡Igual ella es una diosa!”, dijo con humildad. Por su parte, Barbie no tardó en devolverle el cumplido. “¡Vos también! Sos una bomba”, expresó con entusiasmo, mientras la concursante se preparaba para comenzar el juego.

En apenas unos días, dos momentos muy distintos lograron lo mismo: dejar sin palabras a Kaczka, quien volvió a demostrar que, aun con su experiencia en televisión, los imprevistos siguen siendo parte de la diversión de su trabajo diario.