La madre de Alexis Mac Allister contó el nombre que rechazaron para su primera nieta: “Licha Martínez le puso así”

Silvina Riela expresó su emoción al enterarse que Alexis Mac Allister será padre por primera vez (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Durante el último programa de La Peña de Morfi (Telefe), conducida por Lizy Tagliani y Diego Leuco, Silvina Riela, madre del futbolista de la selección argentina Alexis Mac Allister, habló de la noticia del embarazo de su nuera, Ailén Cova, y cómo transita esta nueva etapa familiar en la que su hijo se prepara para convertirse en padre por primera vez.

En un clima de confianza y cercanía, la mamá del futbolista relató conmovida: “Lo que me pasó ahora es que saber que Alexis va a ser padre me sensibilizó porque yo todavía lo tenía como ‘el nene’, ¿viste?”.

En el intercambio con Lizy Tagliani, la madre del campeón del mundo reconoció que el paso del tiempo se volvió tangible al imaginar a su hijo sosteniendo a una niña. “Los otros días me costó un poquito mirarlo y decir: ‘uy, y en pocos meses tenés una beba en tus brazos’”, confesó visiblemente movilizada.

Luego, Silvina se refirió a su rol como madre de tres hijos y no ocultó su orgullo por la formación que recibieron. “Soy muy privilegiada por mis tres hijos, todo lo que han dado, todo lo que respondieron a toda la educación. Son muy educados”, afirmó. Luego agregó que todos siguen la línea de valores familiares que supieron construir: “Van por esa línea, por la línea de la familia”.

La madre del campeón del mundo compartió detalles del embarazo de su nuera Ailén Cova en La Peña de Morfi

Otro tema que también se mencionó durante la participación de la mamá de Alexis en el ciclo de Telefe fue el del nombre de su futura nieta. Silvina contó que, al ser la primera, y al igual que sus dos padres, su nombre comenzará con la letra “A”. Allí, tanto Diego Leuco como Lizy Tagliani comenzaron a mencionar posibles nombres para la beba, hasta que uno de ellos dio lugar a una interesante revelación.

“Aurora”, propuso el conductor, a lo que su compañera coincidió y le dijo: “Aurora, me encanta”. Silvina Riela, rápidamente interrumpió la conversación y dio a conocer el motivo por el que su nieta no se llamará así. “Aurora le gustaba, pero lo puso Licha (Martínez) a su nena”, señaló, dando a entender que los jugadores del plantel nacional prefieren no repetir los nombres de sus hijos e hijas.

En diálogo con el programa Viviana en Vivo en la pantalla de Eltrece, Riela relató cómo vivió el reciente partido entre Argentina y Brasil, al que asistió junto a amigos, familiares de La Pampa y la familia de Ailén Cova. Fue en ese partido donde se produjo un gesto que conmovió a todos: tras marcar un gol, Alexis Mac Allister celebró colocando la pelota debajo de su camiseta, en alusión al embarazo.

Alexis Mac Allister celebró su gol contra Brasil aludiendo al embarazo de Ailén con un conmovedor gesto

Sobre ese momento, Riela señaló: “Estamos con muchas emociones. Esto no es solo por el fútbol, sino que se mezclan muchas cosas personales y familiares donde todo suma. Es una alegría enorme”. Además, recordó un instante particular que la marcó durante el viaje: “Veía su mano apoyada en la panza de Ailén y a mí me da mucha ternura porque es la primera vez que vivo estas cosas”.

Días después del partido, Ailén Cova publicó en sus redes sociales el video del festejo, que Alexis replicó acompañado del mensaje: “Las amo”. El uso del plural femenino fue interpretado como una confirmación indirecta de que están esperando una niña, lo que, de todas formas, la madre de Alexis reveló en La Peña de Morfi.

Ella será la primera nieta tanto para la familia Mac Allister como para la familia Cova. En ese sentido, Silvina se refirió al momento del último abrazo con su hijo: “Me costó mucho el último abrazo antes de que se volviera para Inglaterra, porque ahora lo veo como padre”.