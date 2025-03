Un beso, una broma y una frase sugestiva: la reacción de Wanda Nara al nuevo tema de L-Gante

El beso de Wanda Nara y L-Gante mientras escuchan el tema con Ulises Bueno

Promediando el mes de enero, Wanda Nara y L-Gante visitaron Carlos Paz y revolucionaron la ciudad con sus andanzas. En medio de ese ida y vuelta permanente de rumores y trascendidos sobre su romance, arribaron en vuelo privado y le pusieron todavía más pimienta al pulso de una ciudad que en verano late con las pulsaciones más aceleradas.

Sin hacer ningún anuncio al respecto, con el correr de las horas se supo que el motivo del viaje fue ante todo profesional, ya que Elián Valenzuela realizó una serie de colaboraciones con figuras de la escena cordobesa. Una ya se conoció, “Delincuente”, con el grupo La K’onga, donde la empresaria tiene una llamativa participación en el videoclip.

En las últimas horas, se publicó otro de los temas que grabó L-Gante en aquellos días calurosos de enero. Se trata de “No cambié”, original del cuartetero Ulises Bueno y que también cuenta con la participación de Fer Olmedo, voz del grupo Desakta2.

Como ocurre en estos casos, desde sus redes sociales los intérpretes anunciaron el lanzamiento con diferentes acciones. Conocedora como pocas de ese universo, Wanda Nara también se sumó con una publicación sugerente que no hizo otra cosa que alimentar nuevamente los rumores que la vinculan con el artista de General Rodríguez.

Ulises Bueno, L-Gante y Desakta2: "No cambié"

En un video subido a sus historias de Instagram, se los ve en lo que parece ser la primera escucha del tema. Wanda sigue atentamente la melodía y la letra, y Elián en su rostro ya deja adivinar la sorpresa. “Te dije que iba a cambiar, pero no cambié”, dice Ulises al interpretar una de sus líneas, y ahí llega la intervención de L-Gante: “Wanda”, lanza el cantante, como puente a su segunda intervención: “Ando de vago, con amigos que están siempre segundeando. La bruja sabe que yo no soy ningún santo / Y si no cambio, me bajo un cambio”.

Al escuchar su nombre, la conductora lanza un gesto entre el asombro y la gratitud, que se vuelve carcajada cuando alguien desde atrás le lanza la advertencia. “Te dijo bruja”. Su reacción, lejos de mostrar enojo o malestar, fue tomar del cuello a su entonces novio y estamparle un beso en la boca. Y después de otra pronunciada risa, continúan con la escucha moviendo el cuerpo al compás de la música.

“Me dijo que iba a cambiar”, escribió Wanda al pie desde el tiempo presente, citando una línea del tema y a modo de link para ver el videoclip oficial de la canción. ¿Una simple ironía? ¿La confirmación de alguna infidelidad? ¿Una señal de que las cosas entre ellos están mejor con ese beso atemporal? La frase no parece casual en un contexto en el cual nunca terminaron de confirmar oficialmente la ruptura. Aunque por estos tiempos, su vínculo parece ser meramente profesional, tal como lo manifiestan sus movimientos recientes.

Así fue el primer show de Wanda Nara y L-Gante después de los rumores de crisis: distantes y el “beso” que no fue

Después de días de especulaciones sobre una posible separación, Wanda Nara y L-Gante se presentaron el fin de semana pasada en Paraguay. Un show que los reunió en el escenario para promocionar su tema “Amor Verdadero” fue el primer encuentro público de la pareja tras los rumores de crisis. Sin embargo, lo que parecía ser una reconciliación en el escenario dejó más preguntas que respuestas. La interacción entre ambos no fue tan efusiva como en otras ocasiones y los fans rápidamente notaron que se mostraron fríos y distantes durante el espectáculo.

L-Gante llevó a cabo su repertorio con energía, pero cuando llegó el turno de la canción en conjunto, su interacción con Wanda fue más bien protocolar. A diferencia de otros shows, donde se los veía abrazados y totalmente enamorados, en este caso, la cercanía parecía más bien forzada. No hubo gestos de cariño como en el pasado, solo llegaron a tomarse de las manos y a darse un beso en la mejilla. Hoy trascendió un beso de otro tiempo. ¿Un guiño para volver?