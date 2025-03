La emoción de Flavia Palmiero al reencontrarse con su gato perdido: “No paré de llorar”

La emoción de Flavia Palmiero al reencontrarse con su gato luego de haberlo perdido

Después de casi dos meses de incertidumbre, Flavia Palmiero anunció que logró recuperar a Fredo, su gato de 15 años, cuya desaparición el pasado 6 de febrero había generado una intensa búsqueda en su barrio. A través de su cuenta de Instagram, la actriz retrató cómo fue el reencuentro y expresó la emoción que sentía en ese momento al volver a abrazar a uno de los miembros de su familia.

“Acá estamos con Fredo”, escribió Palmiero en una de sus primeras publicaciones tras la aparición del animal. El tono fue de alivio y gratitud: “No me esperaba que vuelva, no me esperaba volver a estar con él en mis brazos”. Sensibilizada, la empresaria empezó a reconstruir la situación y destacar el esfuerzo sostenido que implicó intentar encontrar al animal en un entorno urbano extenso y sin certezas.

Según relató Palmiero, Fredo se escapó de su casa sin que nadie pudiera explicar el motivo. La actriz destacó que, por su avanzada edad, el gato ya casi no salía al exterior y era cuidado con particular atención: “Como es grande, trato de que no salga, lo cuidamos mucho, siempre está en casa, pero la verdad es que se escapó, no sabemos por qué, y se perdió”.

Flavia Palmiero lloró de emoción al reencontrarse con su gato (Foto: Instagram)

A partir de ese momento, Palmiero emprendió una búsqueda intensa junto a su familia a lo largo de casi dos meses. Para cumplir su objetivo, el grupo recorría las calles del barrio pegando carteles en cada esquina, una estrategia clásica que, en este caso, mantuvo vigente durante semanas. A pesar de la constancia en el rastreo, los resultados fueron inicialmente nulos: “Empapelé todo mi barrio con carteles y no conseguíamos ninguna propuesta”, contó.

Con el correr de las semanas, y ante la falta de respuestas, el ánimo de la familia fue bajando las expectativas, aunque Palmiero no abandonó la esperanza del todo. Según expresó más adelante, fue gracias a que los carteles seguían visibles en la zona que una persona se comunicó con ella. “El día de ayer, sonó el teléfono, porque como los carteles siguen puestos y me mandaron videos y fotos y yo dije: “Es él”. Así que salí corriendo para ese lugar. Es la Torre Le Parc, que queda en el barrio, pero queda alejado un poco de las casas. Me ayudan a entrar”.

Al llegar al edificio, fue asistida por los guardias de seguridad, quienes venían cuidando al animal sin saber de quién se trataba. Palmiero señaló que algunos de sus amigos viven en esa torre, lo que facilitó el ingreso al lugar para concretar el reencuentro. Gracias a la colaboración de estos trabajadores y al aviso recibido, pudo finalmente confirmar que se trataba de Fredo.

Flavia Palmiero se reencontró con su gato perdido (Foto: Instagram)

Después del emotivo encuentro, la artista documentó cómo fueron las primeras horas de su mascota en su casa: “Banquete de bienvenida. Fredo, de mi vida. Quiero contar algo muy importante. Apareció Fredo. No puedo creerlo. Gracias por todos los mensajes”.

Luego, la empresaria relató cómo se sentía al recuperar al animal: “Aquí estamos. Yo no paré de llorar, ahora estoy con él a upa, así, mimando. Gracias por sus mensajes. Gracias por su apoyo. Gracias a esta conexión tan especial. Para lograr que nos volvamos a encontrar. Fue gracias a gente muy buena que lo vio en un lugar, que se comunicó. Por ahí está Conor también feliz”.

En otra de sus stories, Flavia grabó al animal caminando por la casa y sostuvo aliviada: “Acá estamos recorriendo sus lugares. Está muy flaquito. Ahora vamos a ir a la veterinaria, lo estoy acompañando a recorrer sus lugares. Ya recorrió toda la casa, recorrer todos los lugares, todas sus cosas, no se puede creer. De a poquito. Fue mucho tiempo, casi dos meses”.