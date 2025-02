Flor Vigna mostró su jugado cambio de look y provocó una ola de reacciones en redes: “Se me acabó el miedo”

Flor Vigna sorprendió a todos con un nuevo look bicolor rubio y negro que presentó en su Instagram (Video: Instagram)

Flor Vigna volvió a sorprender a sus seguidores con una transformación radical en su pelo. La bailarina se despidió de su tono oscuro y decidió apostar por un look bicolor, que, como era de esperarse, generó una ola de reacciones en su primera publicación en redes. A través de un video publicado en Instagram, mostró el resultado final de su paso por la peluquería de Cristian Rey ―que también es elegida por otras figuras del espectáculo como la conductora Pamela David y la modelo Anabel Sánchez― y escribió: “Se me acabó el miedo, lo usé todo. Hacete lo que quieras sin joder a nadie”.

Este cambio no es el primero en su historial estético, pero sí uno de los más llamativos. A lo largo de los años, la cantante probó diferentes cortes y colores, y está en constante evolución. Esta vez, su elección fue un estilo rubio con mechones negros.

La bailarina suele cambiar el look de su pelo constantemente (Instagram)

La publicación en Instagram de la artista, donde expuso por primera vez su nueva imagen, rápidamente acumuló miles de likes y cientos de comentarios. Entre ellos, una seguidora destacó: “Me encanta. Jugadísimo el cambio. Como una Cruella de Vil sexy, moderna y buena onda”. Otros usuarios también se sumaron a la conversación opinando de forma diferente. “Flor, me gusta más todo rubio, pero todo te queda hermoso, sos bella”, escribió una fan, mientras que otra comentó con humor: “¿Todo te va a quedar bien? Yo me hago eso y parezco un taxi”.

De igual forma, otros usuarios criticaron el look de la cantante: “Nena, ¿quién te asesora en imagen? No me digas nada. Vos solita. Con razón”, “Siento que tiene un mal asesor con respecto al cabello”.

En su posteo, Vigna enfatizó que disfruta experimentar con su apariencia sin temor al qué dirán. “Cuando sea viejita miraré las mil fotos con los mil colores y etapas diferentes”, escribió en el posteo.

Flor Vigna y su viaje soñado con su mamá: entre la gratitud y un imprevisto inesperado

Flor Vigna quiso devolverle a su madre un poco del esfuerzo y sacrificio de toda una vida con un viaje soñado a Morro de São Paulo, Brasil. Sin embargo, lo que debía ser una escapada de descanso y disfrute terminó viéndose afectado por un problema de salud que la dejó en cama. A través de sus redes sociales, la cantante compartió tanto la emoción de haber podido concretar este regalo especial como la frustración de no haberlo podido disfrutar a pleno.

“Quise ser la hija modelo y me enfermé”, lamentó Flor Vigna al compartir su situación en redes sociales (Video: Instagram)

Desde el comienzo del viaje, Vigna documentó la experiencia con imágenes y videos en los que se la veía feliz junto a su madre. “La traje a mi mami al viaje de sus sueños”, escribió con emoción, mientras mostraba la posada en plena selva brasileña donde se alojaron. Por lo que se vio en sus redes, era un refugio de ensueño, con cabañas rústicas rodeadas de vegetación, senderos y hamacas para el descanso.

Sin embargo, poco después, la bailarina compartió una historia donde se la veía visiblemente afectada, recostada en la cama y tomando una sopa liviana. “Vos podés creer... todo el año trabajando duro, duro, duro… y cuando por fin llega el momento de vacaciones, cuando por fin la llevo a mi vieja al viaje que más se merece, me enfermo”, relató con resignación. Sin dar detalles sobre su condición, dejó en claro que la situación la había tomado por sorpresa y que no podía evitar sentirse una carga. “Quise ser la hija modelo y me enfermé. Y ahora soy un problema para todos”, lamentó.

Esta no fue la primera vez que Flor busca sorprender a sus seres queridos con un viaje especial. En septiembre pasado, organizó una escapada a Buzios, Brasil, junto a sus amigos. En ese momento, además de anunciar su nueva música, realizó un post en las redes en el que recomendó vivir el momento. “Nunca volveremos a ser tan jóvenes como hoy. ¿Te vas a quedar con las ganas o la anécdota?”, escribió.