Nicole Neumann habló de las críticas que recibió su hija por su cumple de 15 años: “Le mandan mensajes horribles”

Nicole Neumann se refirió a los comentarios que recibió su hija por su cumple de 15 años

A más de un año de que su hija Allegra celebre su fiesta de 15 años, el evento ya se convirtió en un tema de conflicto para Nicole Neumann. Desde la organización con Fabián Cubero, hasta los cruces con Mica Viciconte, la modelo debe lidiar con diferentes situaciones. Como si fuera poco, el tema escaló en redes sociales, afectando incluso a la pequeña, quien recibió numerosas críticas en su perfil.

Ante este contexto, la conductora contó cómo lleva la preparación del evento y cómo se siente de cara a este: “Me siento bien, todo divino. Falta un año, pero todo bien. Todo bárbaro”. Mientras respondía con una sonrisa en su cara, la cronista de Mujeres Argentinas (eltrece) le consultó: “¿Y en relación al vestido, ya tienen algo en mente?“.

Fue entonces cuando Neumann adelantó: “Ella (Allegra) tiene algo en mente. Creo que la semana que viene tenemos la primera entrevista”. Al respecto, la periodista le preguntó si había arreglado detalles con su expareja: “¿Pudiste hablar algo con tu ex, con Cubero, teniendo en cuenta que está un poco en silencio en base a todo esto que pasó con la fiesta?“.

Nicole Neumann afirmó respetar las decisiones de Allegra Cubero respecto a los roles que tendrán sus padres en su festejo de 15

Incómoda por la pregunta, Nicole respondió de forma tajante: “Yo con la única que hablo es con mi hija. Chicos, no sé por qué tanto tema alrededor, que no está bueno, porque la gente malinterpreta. Le están mandando mensajes horribles a mi hija. Tiene 14 años. No da. Es horrible”.

Luego, enfurecida al recordar la situación que atraviesa su pequeña en redes sociales, la modelo cerró: “No sé por qué el tema apareció en algún lado, porque es un tema interno y no tengo mucho más para decir y sobre todo porque son chicas. No me interesa que nada sea público y mucho menos que las implique a ellas y nadie les tenga que decir nada”.

En las últimas publicaciones de Allegra en Instagram, numerosos usuarios intervinieron con comentarios críticos en relación a la decisión de celebrar su cumpleaños de 15 junto a su padre, excluyendo a su madre del festejo principal.

Los mensajes más repetidos apelaron a una idea afectiva y simbólica del rol de la madre: “mamá hay una sola”, señalaron varios seguidores, acompañando sus comentarios con advertencias sobre el valor del tiempo compartido. Estas intervenciones no se limitaron a expresar una opinión sobre la logística del evento, sino que proyectaron una visión moral sobre las relaciones familiares, subrayando el rol único e insustituible de la madre y poniendo en duda la decisión de priorizar la figura paterna en un momento considerado emblemático.

La celebración del cumpleaños número quince de Allegra Cubero quedó estructurada en torno a una distribución de responsabilidades definida por la propia adolescente. En palabras de Nicole Neumann: “Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá‘”. Esta división implicó que el padre, Fabián Cubero, se hará cargo de la fiesta principal, mientras que la madre, Nicole, acompañará a su hija en la elección del vestido y en un viaje posterior.

Según detalló la modelo, su rol incluye el diseño y elección del vestido, así como la planificación del viaje, que fue acordado como una instancia compartida entre madre e hija. Neumann remarcó: “Por ahora, la fiesta la va a hacer el papá, conmigo es el viaje”.

A pesar de no haber ideado inicialmente un festejo de esta magnitud, Nicole se mostró dispuesta a acompañar las decisiones de su hija y adaptarse a la dinámica establecida. “La decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”, expresó. De ese modo, evitó entrar en conflicto directo con Cubero, aunque no dejó de señalar su malestar por la situación que atraviesa la adolescente.

La organización del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero volvió a poner en primer plano el conflicto de larga data entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, pareja actual de Fabián Cubero.

Desde el entorno de Nicole se dio a entender que hubo fricciones en torno a la participación de Viciconte en la fiesta. La modelo evitó referirse abiertamente al conflicto, pero dejó entrever que las diferencias siguen presentes. Consultada por el tema, declaró: “Cuando ella quería una fiesta en familia le dije que, por supuesto, no hay ningún problema. Somos todos adultos, es su día, su deseo…”. Con esa frase, dejó asentada su intención de no obstaculizar el festejo ni trasladar conflictos personales a la celebración de su hija.

Por su parte, Mica Viciconte fue tajante respecto a su posible asistencia: “No voy a un lugar que me genere incomodidad. No me interesa”. Aunque recalcó su afecto por Allegra, evitó comprometerse con el evento.