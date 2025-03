Las imágenes que Mauro Icardi presentará en la Justicia en medio de su conflicto legal con Wanda Nara

Las imágenes que Mauro Icardi presentará en la Justicia para explicar por qué rechazó a las mascotas de sus hijas

A más de 10 días de su conflicto con Wanda Nara en el edificio Chateau Libertador, Mauro Icardi presentará en la Justicia para explicar sus acciones, las cuales desembocaron en el inicio del escándalo. Así las cosas, el futbolista mostraría una serie de imágenes que probarían por qué aquel día no aceptó llevarse a las mascotas de sus pequeñas.

“Mauro presenta su parte de la prueba. Una es la foto de la laguna, donde él vive. Muestra que para tener tres perritos tan chiquititos, con esta pileta se pueden caer o escaparse a la laguna, acá no hay cerco. Él muestra todas las pruebas diciendo por qué no quería llevarse a los perros y los devuelve”, dijo Yanina Latorre, al aire de Sálvese quien pueda, sobre uno de los aspectos que desató el enojo de Wanda aquella noche.

Las fotos de la casa de Mauro Icardi

Luego, la panelista de LAM detalló otro de los argumentos del deportista para no llevar a los animales a su casa: “Por otra parte, los carpinchos no son carnívoros, son herbívoros, pero dicen que se defienden. Si vos te acercas te pueden morder para defenderse”.

Según comentó la conductora del programa, en su defensa, Icardi también apunta contra la mamá de Nara, quien habría insistido en que el futbolista lleve a las mascotas: "Y a su vez, en todo este escrito que es larguísimo, hablan de Nora, de que nunca le avisó, hace su descargo. Ahora hay que ver la justicia a quién le cree. Yo tengo la cosa que cuando la escucho a Wanda le creo. Y cuando lo escucho a él le creo".

Las imágenes con las que Mauro Icardi argumentará por qué su casa no era apta para las mascotas

Luego, Latorre tomó partido en la discusión y aseguró que comprendía a Icardi: “No sé como va a ser el juez porque acá la tratan de mentirosa, de que le metieron los perros a propósito. Presentan los audios de por qué subió Norita diciéndole te tenés que llevar los perros igual, que nadie le avisó, y en eso lo banco. Yo llego a estar separada de mi marido y me manda los perros y no me lo dijo. Le digo no querido, llévatelos”.

Acto seguido, la periodista analizó los videos que grabó Icardi el día que él se iba a reencontrar con sus hijas. “¿Hay necesidad de hacerle pasar todo eso a un chico? Claramente querían que pase esto. Hay una persona grabando. Así como tenemos estos, debe haber muchos más videos que tiene Icardi y van a ir saliendo a cuentagotas, porque yo entiendo que filtran los videos porque a ellos les sirve la opinión mediática”, afirmó Latorre.

Mostraron videos inéditos de Wanda Nara en su polémica pelea con Mauro Icardi

Poco tiempo después de conocerse estos videos, quien respondió fue Wanda Nara. La conductora aprovechó sus redes sociales y compartió conversaciones privadas y mensajes directos, con el objetivo de desacreditar públicamente acusaciones que la vinculan con una presunta “emboscada” a su expareja.

La noche del último lunes 24, la conductora publicó capturas de pantalla de un chat con Mauro Icardi que, según ella, ocurrieron antes del episodio conocido como el “escándalo en el Chateau”. Allí, escribió una palabra que resumía el eje de su descargo: “¿Emboscada?”. Con esta intervención, buscó poner en duda los dichos del futbolista y su entorno legal, que habrían sugerido que se trató de una situación orquestada por ella para exponerlo públicamente.

En la captura, se puede ver cómo se dirige a su exmarido bajo el nombre de contacto “Mauro Nenas”, y le envía una lista de horarios y actividades vinculadas a sus hijas en común. “Mañana las nenas tienen danza (...) Después te paso más horarios de las actividades”, le escribió Wanda. También le reenvió una invitación a un cumpleaños, lo que demostraría, desde su perspectiva, que todo estaba pautado con anterioridad y que Icardi estaba al tanto de la rutina familiar.

Así, la conductora intentó dejar en claro que no hubo ninguna maniobra deliberada para provocar al delantero del Galatasaray ni para crear una situación mediática. “Las nenas tienen danza, no pueden faltar porque están preparando el show”, le habría avisado ella.