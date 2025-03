Quién es Perro Primo: el amigo de L-Gante y creador de la cumbia 420 que fue detenido por tenencia de arma de guerra

Perro Primo fue detenido en Presidente Perón por portación ilegal de arma de guerra y posesión de marihuana

Perro Primo volvió a ocupar los titulares tras ser detenido en el partido de Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense. Con solo 31 años, Joel Rivas, su nombre real, ya había sido protagonista de un polémico aterrizaje en helicóptero en una playa de Pinamar. Esta vez, la situación se agravó tras el hallazgo de un arma de guerra en su vehículo.

El hecho, que derivó en la detención del cantante, ocurrió durante la madrugada del sábado 15, aunque recién trascendió este martes 18 de marzo, según confirmaron fuentes de la Policía Bonaerense a Infobae. Joel Rivas conducía su Fiat 500 blanco junto a su pareja, Sol Louro Scholl, de 27 años, por la Ruta Provincial 58, en el tramo que une Canning con San Vicente. Fue interceptado por agentes de la Comisaría Segunda de Presidente Perón, quienes realizaban un control vehicular como parte de un operativo de prevención para evitar picadas ilegales y delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Joel Rivas circulaba por la Ruta 58 cuando fue interceptado en un operativo contra picadas ilegales y narcotráfico

De acuerdo al informe oficial difundido por las fuerzas de seguridad, los policías observaron que el vehículo circulaba a alta velocidad a la altura del kilómetro 10, lo que motivó que le hicieran señales para que se detuviera. La actitud de Rivas al detener la marcha fue de inmediato desafiante. “¿Por qué me paran? Estoy yendo a mi casa”, reclamó el cantante, visiblemente molesto. Acto seguido, le dijo a los uniformados: “¿No saben quién soy? Soy Perro Primo”, según el testimonio policial.

Los agentes percibieron entonces un fuerte olor a marihuana que provenía del interior del coche. Ante esta situación, ordenaron a ambos ocupantes que descendieran del vehículo para proceder a su identificación y requisa. Entre las pertenencias de Perro Primo hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 380, tuneada de color rosa, que además contenía ocho municiones intactas. También le incautaron una bolsa con 4,4 gramos de marihuana, mientras que a su pareja le encontraron cigarrillos de marihuana.

La Policía halló una pistola Bersa Thunder rosa con municiones y 4,4 gramos de marihuana en su vehículo

El cantante y su acompañante fueron detenidos bajo los cargos de “portación ilegal de arma de guerra” e “infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737″. Tras pasar la noche en la Comisaría Segunda de Presidente Perón, ambos recuperaron la libertad, aunque la causa penal sigue en curso, según informaron las fuentes del caso y el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Presidente Perón sigue investigando el hecho.

La relación con L-Gante y el nacimiento de la cumbia 420

Perro Primo es una de las caras visibles de la cumbia 420, el género urbano que fusiona cumbia, reguetón, trap y cumbia colombiana, y que se convirtió en una de las expresiones musicales más populares entre los jóvenes del conurbano y el interior del país. Su vinculación artística y personal con L-Gante, referente indiscutido del movimiento, fue clave para el desarrollo del estilo.

Perro Primo, creador de la cumbia 420, impulsó el género junto a L-Gante desde sus inicios en Morón

Ambos comenzaron a grabar sus primeras canciones en 2014, en un estudio casero que compartían con Kevin Rivas, hermano de Joel y conocido artísticamente como DT Bilardo. “Creamos un estilo de música y la gente se preguntaba qué era. No sabíamos qué responder porque eran varios estilos mezclados. Entonces decidimos buscarle un nombre, registrarlo, y así quedó: Cumbia 420, que significa cumbia y weed, marihuana”, explicó Perro Primo en una entrevista con Infobae a mediados del año pasado.

El fenómeno se consolidó rápidamente, con L-Gante como principal exponente en el mainstream. Las visualizaciones en Spotify y YouTube alcanzaron cifras millonarias. En el caso de Perro Primo, uno de sus videos superó las 80 millones de reproducciones.

Su estética llamativa y videos con millones de reproducciones consolidaron su figura en la cumbia urbana

El éxito no solo estuvo basado en la música, sino en una identidad visual poderosa, característica de este movimiento. Joel Rivas es conocido por su barba teñida de rosa, combinada con ropa deportiva y anillos llamativos. En otra entrevista con Infobae, explicó su decisión estética: “Estaba buscando alguna marca registrada porque un artista tiene que tener, principalmente, temas que estén buenos. Segundo, una voz que te entre en el cerebro y no se parezca a otra. Y después, algo que te destaque. Yo traté de unir todo. De cantar, de desarrollar mi voz, y le robé el logo a Hot Wheels. Me gustan los choques y quedó joya”.

En la escena de la cumbia 420, Perro Primo se presenta como cantante, productor y generador de contenido para redes sociales. Tiene más de 950 mil seguidores en sus cuentas, desde las que comparte música, estilos de vida y su estrecha relación con otros artistas.

Los antecedentes de Perro Primo: el helicóptero en Pinamar y otros episodios polémicos

En enero, un aterrizaje en helicóptero no autorizado en Pinamar ya había puesto a Perro Primo en el ojo público

El nombre de Perro Primo se había instalado en la agenda pública en enero pasado, cuando protagonizó un aterrizaje no autorizado en una playa de Pinamar. La maniobra, que se realizó en la zona conocida como La Olla, en La Frontera, ocurrió frente a cientos de turistas que disfrutaban del día de playa. En el video que se viralizó en redes sociales se ve cómo desde el helicóptero arrojaron papeles que, según testigos, serían billetes de dólar. Esto provocó que decenas de personas corrieran para recoger el dinero.

La aeronave, piloteada por el empresario y ex piloto de TC Luciano Ventricelli, aterrizó sin permiso. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inhabilitó al conductor por 60 días y el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, inició una causa penal por la maniobra, encuadrada en el artículo 139 bis del Código Penal. Según informó Infobae, Perro Primo compartió en sus redes: “Así llega un verdadero rockstar a su show”.

Ese episodio encendió las alarmas sobre el comportamiento del cantante, que había sido señalado también en otras ocasiones por tirar dólares desde el aire o por su participación en picadas ilegales.