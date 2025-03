Yanina Latorre, sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Él es un cabrón y ella lo lleva a la locura total”

El reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas en el Chateau Libertador terminó en caos con intervención policial (Video: SQP, América TV)

En los últimos días, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi desbordó las fronteras de la privacidad familiar para convertirse en un escándalo mediático. Yanina Latorre, en su debut con su programa Sálvese Quién Pueda (América TV), dio detalles de los problemas judiciales que desataron el enfrentamiento. Lo que parecía un reencuentro emotivo se convirtió rápidamente en una disputa cargada de gritos, lágrimas y una intervención policial.

Según contó la presentadora, todo comenzó cuando Mauro Icardi se presentó en el domicilio de Wanda Nara, para encontrarse con sus dos hijas que había estado esperando ver después de dos meses separados. En el reencuentro estaba incluida la presencia de los tres perros, algo que, según la angelita, generó el primer inconveniente. “El tema de los perros es quién la tiene más larga”, opinó la conductora, aludiendo a una disputa de egos entre los padres de las menores.

El conflicto habría iniciado por un simple desacuerdo acerca de si los animales debían acompañar a las niñas en su regreso con su padre. El futbolista, por su parte, no deseaba llevarlos debido a la presencia de carpinchos en la propiedad de Nordelta, donde las chicas pasarían tiempo con él. Sin embargo, la empresaria y sus hijas insistieron, y la situación, que parecía trivial, se transformó en una pelea mucho más grande. “Lo que nos parece tonto a nosotros, los adultos, no lo es para ellas”, afirmó la conductora, reconociendo la importancia de las mascotas en la estabilidad emocional de las niñas.

Yanina Latorre reveló detalles del conflicto entre Wanda Nara e Icardi en su programa Sálvese Quién Pueda (Crédito: Martín Candalaft)

El punto culminante de la disputa llegó cuando el delantero del Galatasaray decidió ingresar a la propiedad, desoyendo la orden de la Justicia de que la entrega de las niñas debía ser coordinada por una tercera persona de la familia, en este caso, la abuela de Francesca e Isabella, Nora Colosimo. En el instante en que Icardi llegó al edificio, se desató un verdadero caos.

En este sentido, el panelista de SQP, Fede Popgold, mencionó que este enfrentamiento es más una pelea mediática que una disputa judicial. “La familia parece estar más preocupada por quién tiene el control de la narrativa y de los medios que por la situación real de las niñas”, expresó.

La disputa entre Wanda e Icardi inició por desacuerdos respecto a los perros que debían acompañar a las niñas (Video: LAM, América TV)

Además, se produjo un intercambio entre la conductora del ciclo y otra de sus panelistas, Ximena Capristo. “La Negra” explicó el motivo de otro de los enojos de Icardi, que se basó en que Wanda Nara no quiso darle las carpetas ni los uniformes de sus hijas. “Las carpetas supuestamente no estaban, y eso es lo que necesitaban las nenas para seguir estudiando. Como ellas estudian a distancia, no estudian con...”, comenzó justificando la panelista en el primer programa, donde fue tema ineludible el conflicto del viernes. En ese momento Yanina Latorre, rápidamente la interrumpió para decirle: “Me gusta que banques a Icardi vos”.

Sin embargo, Ximena, lejos de darle la razón, explicó el motivo de su comentario. “No, no es que lo banco a Icardi. Pero creo que hay que bancar principalmente a las chicas. No las están poniendo...”, intentó responder, pero al instante, la presentadora lanzó su dura opinión sobre los eventos que ocurrieron los últimos días. “Ninguno de los dos las está bancando. Porque Icardi sabe que Wanda lo hace para joderlo. Porque él es un cabrón y ella lo lleva a la locura total”, sentenció.