De madrugada y con un despliegue extremo de seguridad: así fue la llegada de Justin Timberlake a la Argentina

El cantante estadounidense llegó al país en el marco de su presentación en el megafestival (RS Fotos)

A días de su presentación en Lollapalooza Argentina 2025, Justin Timberlake aterrizó en Buenos Aires en un vuelo privado, bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de un fuerte hermetismo. De cara su primera performance en el país y con gran expectativa de sus fanáticos, el artista se robó la atención de las cámaras desde su llegada

Según pudo saber Teleshow, el cantante estadounidense arribó pasadas las 0.30 de la madrugada en un Airbus 300, proveniente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, junto a su equipo y su banda. El contingente estuvo compuesto por 70 personas, entre músicos y personal técnico. Llamativamente, no viajaron sus bailarinas, quienes no serán parte del espectáculo que brindará este viernes en el Hipódromo de San Isidro. El interior del avión no pasó desapercibido: estaba completamente ploteado con alusiones a Timberlake, desde la decoración de las paredes hasta los asientos, que llevaban fundas con su nombre.

Sin embargo, el aterrizaje no fue inmediato al sector de comodidad habitual para el descenso de los pasajeros ricos y famosos. La aeronave fue estacionada a una distancia considerable del VIP del aeropuerto internacional de Ezeiza, lo que obligó al cantante y a su equipo a trasladarse durante más de media hora hasta el área de ingreso. Durante todo el procedimiento, Justin se mostró con un semblante serio. Enfundado en un buzo con capucha, ocultó su rostro y no realizó ningún gesto hacia los fanáticos que lograron acercarse a verlo. Tampoco saludó ni detuvo su marcha. Con un gesto adusto, caminó a metros de los que lo esperaban sin desviar la mirada.

Acompañado de su equipo, Justin llegó al país en las primeras horas de la madrugada

Con un look relajado y un semblante serio, el artista se preparó para encaminarse a su hotel

Apenas pisó suelo argentino, el cantante subió a una camioneta Mercedes Benz blindada, un requerimiento específico que había hecho con antelación y que fue provisto de acuerdo a sus exigencias. Una vez dentro del vehículo, esperó el traslado de su equipaje sin bajar en ningún momento, acompañado únicamente por su chofer y un custodio.

La logística de seguridad fue extrema: el vehículo en el que viajaba Timberlake estaba escoltado por cuatro combis, dos abriendo el camino y dos cerrando la caravana. Mientras tanto, el resto de las personas que llegaron en su vuelo privado fueron trasladadas en cinco micros de transfers, que se dirigieron hacia diferentes puntos estratégicos.

Al llegar a su hotel, ubicado en la zona porteña de Retiro, el operativo se intensificó aún más. Tal como sucedió a finales de 2023 con Taylor Swift, el equipo de seguridad utilizó un paraguas para cubrir al cantante por completo, impidiendo que los fotógrafos pudieran captarlo. Según trascendió, Timberlake mantenía el mismo gesto de seriedad que mostró desde su descenso en Ezeiza.

En su llegada, Timberlake intentó mantener un perfil bajo ante las cámaras

El vehículo que trasladó al estadounidense tras aterrizar en Ezeiza

El artista de 44 años será una de las figuras principales de la décima edición de Lollapalooza en el país, y su show del próximo viernes 21 de marzo marca su primera vez en el país. Compartirá la jornada con otros artistas destacados como Alanis Morissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, entre otros.

Reconocido por sus diez premios Grammy y una sólida carrera tanto en la música como en el cine, Timberlake se consolidó como una de las mayores estrellas del pop surgidas de las boy bands de los noventa, cuando debutó con NSYNC. Desde entonces, forjó un recorrido en solitario con discos exitosos como Justified, FutureSex/LoveSounds, The 20/20 Experience, Man of the Woods y su más reciente trabajo, Everything I Thought It Was, editado en 2024.

La aeronave estacionó a unos metros de la zona VIP del aeropuerto

La aeronave con la que Timberlake aterrizó en el país (RS Fotos)

A pesar del hermetismo con el que llegó, la expectativa por su show es máxima. Los fanáticos aguardan ansiosos para verlo brillar en el escenario y cantar en vivo algunos de los hits que marcaron generaciones. Y, además, su presentación promete ser uno de los momentos más esperados del Lollapalooza 2025.

Crédito: RS Fotos