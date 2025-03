Rodrigo Lussich contó la intervención que Wanda Nara se habría hecho: “Son los colgajos del brazo”

Wanda Nara tenía vendajes durante el polémico altercado con Mauro Icardi en el Chateau Libertador (Video: Intrusos, América TV)

El reciente escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara acaparó la mirada de los medios por el violento altercado que se desató en el Chateau Libertador y también llamó la atención por las especulaciones sobre el estado físico de la empresaria. En medio del caos mediático, comenzaron a circular rumores sobre las cirugías estéticas que se habría realizado antes de que se desatara el conflicto.

El viernes pasado estalló una nueva polémica cuando el futbolista irrumpió en el departamento de su exesposa, desatando una serie de conflictos que incluso terminaron con la intervención de la policía. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue el estado físico de la conductora, que apareció con vendajes en varias partes de su cuerpo. A raíz de esto, comenzaron a circular diversas versiones sobre las posibles cirugías estéticas a las que se habría sometido en días previos al incidente.

Según Rodrigo Lussich, quien presentó la información en Intrusos (América TV), Wanda Nara se habría hecho una liposucción en el abdomen y los brazos. “Me confirman, esto no es cuestionable per se, digo, es un dato de la realidad, que Wanda se había hecho, a propósito de que no iba a estar con sus hijas unos días, una liposucción en abdomen y en brazos”, explicó el conductor en vivo.

La liposucción es un procedimiento quirúrgico utilizado para eliminar grasa localizada y es conocido por su doloroso postoperatorio, especialmente en áreas sensibles como el abdomen. Los vendajes que la empresaria portaba en el momento del altercado podrían haber sido una medida para ayudar en la recuperación tras la cirugía.

Los gritos de Wanda Nara en medio de su pelea con Mauro Icardi: "¡Ayudala, por favor!" (Crédito: Martín Candalaft)

Además, el conductor señaló que esta intervención se habría realizado justo antes de que las hijas de Wanda se quedaran con su padre por un periodo de 15 días, lo que le permitió a la mediática tener el tiempo necesario para recuperarse adecuadamente. “Estaba toda vendada y absolutamente fajada por la liposucción de abdomen, que es muy doloroso del postoperatorio, y también aquí, en lo que se llama ‘los colgajos’ de los brazos”, detalló Lussich.

El abogado de Wanda Nara se refirió a la salud de la conductora

Aunque las cirugías de Wanda Nara se discutieron en los medios, el abogado de la empresaria, Nicolás Payarola, salió al cruce de las versiones que hablaban únicamente de procedimientos estéticos. Según Payarola, el estado de salud de Wanda tenía que ver con un tratamiento médico previo. En una entrevista con Mujeres Argentinas (Eltrece), el abogado explicó que Wanda Nara se encontraba realizando un tratamiento vinculado a su diagnostico de leucemia mieloide crónica en 2023.

Nicolás Payarola confirmó que intervención de Wanda Nara fue relacionada con Leucemia Mieloide Crónica (Video: Mujeres Argentinas, Eltrece)

“Había una cuestión de salud que le había generado un malestar y que su equipo médico tratante de Fundaleu y sus médicos personales consideraron que tenía que poder solucionarla de manera rápida. Eso se decidió el miércoles en últimas horas de la noche y se realizó el jueves por la mañana”, aseguró el representante legal de la animadora.

A pesar de que las versiones sobre la cirugía estética de Wanda se hicieron eco rápidamente en los medios, Payarola desmintió que se tratara exclusivamente de un procedimiento estético. Según el letrado, la intervención fue necesaria para tratar su enfermedad y no una cirugía cosmética. En su intervención, también mencionó que la empresaria se encontraba en el posoperatorio de una intervención que se realizó por motivos médicos y no estéticos.