Elba Marcovecchio le dedicó un conmovedor mensaje a Jorge Lanata a 3 meses de su muerte: “Te extraño en mis noches eternas” (DDM, Instagram)

Son días intensos para Elba Marcovecchio, abocada a su trabajo como defensora de Mauro Icardi en los juicios que lleva adelante contra Wanda Nara. A través de sus redes sociales, la abogada sacó a la luz su lado más vulnerable y se tomó unos minutos para reflexionar sobre su marido Jorge Lanata, a más de tres meses de su muerte.

La letrada compartió desde las stories de su cuenta de Instagram una foto con el periodista junto a un emotivo mensaje. “Te extraño en mis eternas noches...te busco en nuestras risas... te encuentro en mis sueños, pero la realidad vuelve al amanecer... y te quiero retener en las noches, te quero encontrar en las risas y que no amanezca”, escribió Elba.

Además, agregó la frase “Come away with me in the night” (“Ven conmigo en la noche”), frase de la canción con la que se hizo mundialmente conocida Norah Jones, y musicalizó la publicación con el mismo tema.

El conmovedor mensaje que Elba Marcovecchio le dedicó a Jorge Lanata a 3 meses de su muerte (Instagram Stories)

El 14 de febrero, en su primer Día de los Enamorados sin Jorge Lanata, Elba Marcovecchio compartió un mensaje en redes sociales donde expresó el dolor por su ausencia. A través de una historia de Instagram, publicó un fragmento de ‘Himno al amor’, la canción interpretada por Édith Piaf, con la frase en francés: “Nous aurons pour nous l’éternité / Dans le bleu de toute l’immensité”, que se traduce como “Tendremos la eternidad para nosotros / En el azul de toda la inmensidad”, acompañado de un emoji de corazón partido.

Este gesto no fue casual, ya que ‘Himno al amor’ fue escrita por Piaf en homenaje a su gran amor, el boxeador Marcel Cerdan, quien falleció en un accidente aéreo en 1949. La canción evoca un amor que trasciende el tiempo y la muerte, reflejando el sentimiento de Marcovecchio en su duelo.

Días después, en una entrevista con DDM (América), la abogada habló sobre la ausencia de Lanata y la percepción del tiempo desde su partida: “Se lo extraña mucho, mucho, mucho... Se me eriza la piel en dos segundos”, dijo ante la consulta de Mariana Fabbiani. Luego, agregó: “El 24 de febrero se van a cumplir 39 años de cuando falleció mi papá y parece que fue ayer. El tiempo es tan relativo. A veces es extenso, a veces es poco. Yo lo extraño mucho”.

La tristeza de Elba Marcovecchio a un mes y medio de la muerte de Jorge Lanata: "Él es enorme" (Video: DDM, América)

Además, destacó que el público también mantiene vivo el recuerdo del periodista: “Entiendo cuando la gente me dice que lo extraña. Jorge era inmenso. Es inmenso. Se lo extraña mucho”.

El impacto de la pérdida también se reflejó en su cumpleaños, que coincidió con el primer mes sin Lanata. “Es muy difícil porque la fecha nos pega a todos. Para mí, este mes fue una eternidad. El tiempo está totalmente raro en mi cabeza y en mi emoción”, confesó. En ese sentido, recordó con nostalgia los festejos organizados por el periodista: “No sabes lo lindos que me organizaba los cumpleaños. Me hacía los festejos tan lindos, tan lúdicos, tan generoso, tan amoroso”.

Por su parte, Marina Calabró, quien trabajó junto a Lanata en Radio Mitre, aseguró que el periodista prestaba especial atención a los detalles de cada celebración: “Nos pedía consejos para el regalo y lo organizaba con mucha dedicación”.

Finalmente, el 24 de febrero, Marcovecchio utilizó nuevamente sus redes sociales para recordar a Lanata. Publicó un video con fotos junto al periodista, sus hijos, amigos y familiares, acompañado del mensaje: “Recién un mes y me parece una eternidad… te extraño tanto. Qué difícil hoy”.