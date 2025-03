Evaluna Montaner apostó por un radical cambio de look y deslumbró en Buenos Aires: “Me puse linda para ti”

La cantante apostó por renovar su larga cabellera tras llegar a Buenos Aires (Instagram)

En Buenos Aires, bajo el cielo encapotado del verano y entre las luces cálidas de los camarines, Evaluna Montaner se dejó ver renovada. La cantante venezolana llegó a la ciudad junto a sus hijos, Índigo y Amaranto, para acompañar a su esposo, Camilo Echeverry, durante la serie de shows que brindará en el país. Pero antes de aparecer en el público de esos conciertos, la menor del clan Montaner tomó una decisión que dejó a muchos sin palabras: cambió el tono de su pelo. Y no fue un simple retoque, sino que se aventuró a realizarse un cambio que dejó a más de uno sin palabras en la boca.

En esta oportunidad, la cantante decidió dejar atrás su larga cabellera castaña para apostar por una nueva imagen a poco tiempo de pisar suelo argentino. El encargado de transformar su melena fue Max Jara, reconocido por anticiparse a las tendencias. Bajo su supervisión, la artista abandonó el castaño que la había acompañado en los últimos años y apostó por una tonalidad vibrante: un cobrizo tridimensional.

“Optamos por un cobrizo tridimensional para Evaluna, una tendencia de color que realza su tono de piel y se complementa con sus cejas”, explicó el estilista. La propuesta también incluyó un detalle que no pasó desapercibido: el llamado “match de cejas”, una técnica que armoniza el color del cabello con el de las cejas para reforzar un look natural.

Evaluna se sumó a la tendencia del cobrizo tras llegar al país (Crédito: Max Jara)

El castaño quedó en el pasado y la cantante lució con orgullo su nuevo color (Crédito: Max Jara)

El resultado fue inmediato. La imagen de la joven, ahora con una cabellera que combina destellos cobrizos y reflejos cálidos, comenzó a circular en redes sociales. Ella, sonriente y serena, posó para la cámara en el salón, mientras el estilista mostraba el proceso en su cuenta oficial. Para este radical cambio de look, la hija de Ricardo Montaner apostó por una de las tendencias en coloración más fuertes del año que no pasó desapercibida por sus fanáticos.

Ella, encantada con el nuevo color de su pelo, compartió el resultado final con una imagen donde se la pudo apreciar tomando un mate. “Me puse linda para ti”, expresó la cantante, quien sumó algunas postales de sus primeros momentos en el país y, además, de su participación en los shows de su marido. Y, en pocas horas, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y cariño. “Ese color te luce demasiado”; “Lo lindo que queda ese look con los colores de nuestra camiseta”; “Ese pelo es un fuego”; “Ese pelazo te quedó fabuloso”, fueron algunos de los destacados.

"Me puse linda para ti", expresó Evaluna tras compartir su nuevo look en su propia cuenta (Instagram)

Sin embargo, esta no es la primera vez que la intérprete de “Índigo” se anima a un cambio rotundo. A mediados de 2021, sorprendió a sus seguidores con un drástico corte de cabello. En ese entonces publicó tres fotos en las que aparecía con el pelo corto, apenas hasta el cuello, y teñido en un tono oscuro. La imagen contrastaba de manera radical con el estilo al que tenía acostumbrado al público. Entonces, acompañó las fotos con una frase breve, casi escueta: “Me lo corté y me lo pinté”. A partir de ahí, los comentarios no tardaron en llegar.

“Te ves bella con cualquier look”; “Like si Evaluna es la más hermosa”; “¿Esta es la Evaluna que conozco?”; “Pero parece que no le gustó el cambio”; “Ayyy no, porque te quedaba mejor largo. Igual eres hermosa”; “Divina, pero extrañaré el pelo largo”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su publicación, donde muchos expresaban sorpresa y otros nostalgia por su tradicional melena.

La cantante resaltó con su nueva cabellera arriba del escenario (Crédito: Max Jara)

En esta ocasión, el cambio es distinto. La artista decidió apostar al cobrizo, un tono que resalta en los escenarios porteños y que le permite acompañar a su marido con una imagen fresca y sofisticada.