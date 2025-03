Rocío Marengo: “Viajo a Bahía Blanca para ayudar, limpiar, lavar ropa, todo lo que sea necesario”

Rocío Marengo pide ayuda para Bahía Blanca y subió a sus redes este video explicativo sobre la situación que afecta a la ciudad @marengorocio

“Fueron unos días muy difíciles. Muy duros”, dice Rocío Marengo a Teleshow, conmovida y todavía afectada por lo que vivió su familia en Bahía Blanca durante las inundaciones que azotaron la ciudad. La modelo, que reside en Buenos Aires, pasó horas de desesperación al no poder comunicarse con su mamá: “Imaginate que yo estuve incomunicada con mi mamá. No sabía cómo estaba porque no tenía electricidad, no tenía batería. O sea, no podía comunicarme”, relata.

Marengo recuerda el momento en que, después de horas de angustia, recibió noticias alentadoras: “Recién ayer, tipo 20:00, me escribe que ya tenía luz, pero… pero bueno, a veces mi mamá me preocupa un montón”. La incertidumbre fue absoluta. Durante mucho tiempo no había información concreta sobre el barrio donde vive su madre. “Fue un horror, una locura. Desesperante. Las imágenes que se veían en la tele no mostraban el barrio de mi mamá, entonces yo no sabía cómo estaba”, explica a Teleshow.

Rocío Marengo pide donaciones para Bahía Blanca

La tranquilidad llegó gracias a su hermano: “Mi hermano se logró comunicar con mi cuñada y ahí nos enteramos que mi mamá estaba bien. No podíamos hablar con ella, pero sabíamos que estaba bien”.

Pero el alivio no detuvo su impulso de actuar. “Me hice un grupo, tengo amigas que están allá trabajando y yo de acá conseguí muchas cosas a empresas directas”, asegura. “Viajo hoy a Bahía Blanca para ayudar, a limpiar, a lavar ropa, a hacer lo que haga falta”, dice con determinación. Marengo: “Mi idea es visibilizar bien y que quede claro que estoy llamando directo, consiguiendo y mandando y no me importa nada” dice a Teleshow.

Tres hombres se trasladan en bote en medio de una fuerte inundación que causó 16 muertos en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 9 mar, 2025. REUTERS/Juan Sebastian Lobos

“La buena voluntad de la gente se nota. Yo a los que llamé, te juro, todos buena onda. ‘Sí, dale. Puedo esto. Dame una semana, pero te lo hago llegar’”, cuenta, emocionada por la respuesta que encontró en su cruzada solidaria.

“Fue desesperante no saber nada de mi mamá” El relato de Rocío Marengo comienza desde la angustia más personal: la imposibilidad de comunicarse con su madre en medio de las inundaciones en Bahía Blanca. Radicada en Buenos Aires, la modelo cuenta que los primeros momentos fueron de una incertidumbre agobiante.

Durante horas, las únicas imágenes que recibía eran las que transmitían los medios de comunicación, y eso aumentaba su ansiedad. La falta de información concreta la llenaba de miedo. “La desesperación del principio, de ver todo eso en la tele y no saber cómo estaba mi mamá… fue un horror, una locura”, describe Marengo.

Rocío Marengo postea puntos solidarios para ayudar a Bahía Blanca @csf_oficial

La espera terminó cuando su hermano, que estaba en Añelo, logró comunicarse con la cuñada de Rocío y, finalmente, recibir las noticias que tanto esperaban: “Mi hermano se logró comunicar con mi cuñada y ahí nos enteramos que mi mamá estaba bien”, relata aliviada. Sin embargo, aún pasaron varias horas antes de poder hablar directamente con ella. “No podíamos hablar con ella, pero sabíamos que estaba bien”, aclara.

El miedo inicial dejó una marca, pero también reforzó su decisión de actuar. “A veces mi mamá me preocupa un montón”, admite, aunque ahora sabe que está a salvo. La experiencia personal se convirtió en el motor que la llevó a liderar una movida solidaria para asistir a su ciudad natal. “Lo primero fue la desesperación, pero después me puse en acción”, asegura a Teleshow.

“Hay que hacer, hacer y hacer”

”Rocío Marengo no se quedó quieta. La necesidad de ayudar se convirtió en prioridad y la llevó a movilizar recursos desde donde estuviera. “Estamos. Me hice un grupo, tengo amigas que están allá trabajando y yo de acá conseguí muchas cosas a empresas directas, contacté y me conseguí varias cosas”, explica sobre cómo organizó su red de ayuda.

“Viajo a Bahía a ayudar, a limpiar, a lavar ropa, a hacer lo que haga falta”, afirma con determinación, dejando claro que no se trata solo de enviar donaciones sino de estar presente en el lugar.

En Buenos Aires, Marengo logró contactar a distintas empresas privadas que respondieron rápidamente a su llamado. “El jueves me llega un camión y el sábado me llega otro camión de cosas que conseguí. De ya te digo, de empresas privadas: colchones, pañales, lavandina, agua”, enumera, destacando la necesidad urgente de estos productos básicos.

Personal del Ejército colabora en la asistencia de familias afectadas por el temporal en Bahía Blanca

A pesar del dolor y la preocupación inicial, Marengo mantiene una actitud positiva y enfoca toda su energía en sumar esfuerzos. “Es un granito de arena y todos están haciendo de todo”, dice sobre la movilización solidaria que observa en Bahía Blanca y otras ciudades.

Marengo destaca el rol fundamental de su familia, no solo en el plano emocional, sino también en la organización para ayudar a los damnificados. “Después me fui enterando de todo”, dice, mientras narra cómo se involucró toda su familia en el proceso de asistir a quienes estaban en situación de necesidad.

La modelo entiende que su presencia en Bahía Blanca puede motivar a otros a sumarse a la causa. “Ojalá que lo que hacemos contagie y se multiplique”, expresa con la esperanza de que la solidaridad siga creciendo.